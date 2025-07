Trump y Netanyahu acusan a Hamás de bloquear un alto el fuego en Gaza: "Habrá que darles caza"

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han coincido este viernes en acusar a Hamás de bloquear un acuerdo para un alto el fuego después de que las delegaciones de ambos países abandonaran la mesa en la última negociación con el grupo islamista tras considerar inaceptables sus propuestas con respecto a los últimos rehenes, según recoge EFE.

"Hamás no quería llegar a un acuerdo. Me imagino que lo que va a pasar es que va a haber que darles caza", dijo Trump a periodistas en el exterior de la Casa Blanca. "Se retiraron de la negociación. Es una lástima para Hamás. Hamás no quería llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir. Y eso es algo muy, muy malo. Y ha llegado un punto en el que vas a tener que terminar el trabajo", aseguró el mandatario.

Trump acusó al grupo islamista de no querer entregar a los últimos rehenes israelíes, vivos y muertos, que mantiene en su poder desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Se cree que actualmente Hamás tiene en su poder a unos 50 rehenes, de los cuales las autoridades israelíes estiman que solo una veintena sigue con vida.

"Siempre he dicho que esos últimos 10 o 20 (rehenes) serán los más difíciles, porque Hamás sabe lo que pasará cuando no tenga una moneda de cambio, y realmente rompieron el acuerdo. Rompieron el acuerdo, y ahora mismo habrá que hacer lo que se tenga que hacer", puntualizó el republicano, que añadió que el movimiento islamista "va a tener que luchar" y que "habrá que deshacerse de ellos".

Al ser preguntado sobre si había hablado con Netanyahu sobre la decisión Washington y Jerusalén de abandonar la mesa de diálogo, Trump respondió afirmativamente pero no quiso compartir lo conversado con él. "Hablé con él, pero no puedo decirles de qué hablé, pero fue un poco decepcionante", comentó.

Por su parte, Netanyahu, en un comunicado difundido por su Oficina, también echó la culpa este viernes a Hamás del bloqueo en las negociaciones para el alto el fuego y aseguró que está, junto a Estados Unidos, "considerando otras opciones". "Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de rehenes", recoge la nota.

El enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, ordenó el jueves la retirada de su equipo negociador de Doha (Catar) por la "falta de voluntad" de Hamás para lograr una tregua de 60 días en Gaza, después de que Israel anunciara lo mismo horas antes. Según medios israelíes, Hamás habría endurecido sus demandas en varios puntos de fricción como el número de rehenes y prisioneros que ambas partes deberían liberar, el alcance de la retirada del Ejército de Israel o la presencia de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) para el reparto de ayuda en la Franja.

Hamás, "sorprendido" por la postura de EEUU

Nour Elassy, periodista de Gaza: "Me he ido a aprender el idioma de los tribunales que nunca nos salvaron" Ver más

El grupo palestino, por su parte, se mostró "sorprendido" por las palabras de Witkoff y reafirmó "su compromiso de completar las negociaciones y participar en ellas de manera que contribuya a superar los obstáculos y alcanzar un acuerdo de alto el fuego permanente", en un comunicado publicado en las últimas horas.

"Todos los palestinos en Gaza sintieron decepción tras el anuncio de Witkoff sobre el colapso parcial o el estancamiento de las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza. El pueblo esperaba que se anunciara una tregua en los próximos días", explica a EFE Taufiq abu Yarad, profesor universitario desde Ciudad de Gaza.

E insiste en medio de una hambruna que cada vez golpea a más gazatíes, especialmente a los menores: "Cuando ves a un niño durmiendo con un pedazo de pan en la mano que consiguió ayer, sientes que necesitamos desesperadamente una tregua para descansar un poco. Espero que haya más presión en los próximos días y que se pueda lograr una solución definitiva".