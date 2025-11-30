Un vocal de la comisión que debe sancionar a Ruiz de Lara participa con él en un acto de 'Okdiario' contra el Gobierno

El Consejo General del Poder Judicial le abrió expediente el pasado 1 de octubre por acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "golpismo". También por referirse a su esposa, Begoña Gómez, como "Barbigoña". No era la primera vez que Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, y portavoz de la muy derechista Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, cargaba públicamente contra el jefe del Ejecutivo. El órgano de gobierno de los jueces archivó en 2024 otro expediente abierto contra él por referirse a Sánchez como "psicópata sin límites éticos" y "mentiroso patológico". Cuando acabe de instruirse el expediente, la comisión disciplinaria del Consejo tendrá que decidir si le impone una sanción.

Uno de los miembros de esa comisión disciplinaria, el vocal a propuesta del PP José María Páez, no estimó que supusiera un problema para su apariencia de imparcialidad compartir una mesa redonda con Ruiz de Lara. Páez participó junto al juez al que en breve tendrá que decidir si sanciona disciplinariamente en las segundas jornadas jurídicas organizadas por Okdiario, el periódico digital de Eduardo Inda, celebradas los pasados 20 y 21 de noviembre en Marbella y que según publica ElPlural.com fueron subvencionadas por el PP. Junto a ambos se sentó la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género en el anterior órgano de gobierno de los jueces –el que fue prorrogado más de cinco años debido al bloqueo del PP–, Ángeles Carmona.

El objeto del encuentro, según relata la noticia en que se recogió su contenido, fue analizar "las reformas judiciales pendientes" impulsadas por el Gobierno, "incluyendo aspectos cruciales como los 'ataques' a jueces y medios de comunicación y las nuevas reformas para 'controlar' la justicia y poner en jaque 'la independencia judicial". Es decir, dar respaldo al discurso catastrofista de la derecha judicial que interpreta esas iniciativas –algunas de ellas calcadas a otras impulsadas por los anteriores Gobiernos del PP– como un ataque sin precedentes al Estado de derecho. Los colectivos judiciales conservadores apoyaron una huelga ilegal el pasado 2 de julio contra ellas pese a que el Consejo, con el voto de Páez, el resto de conservadores y los progresistas las han avalado con modificaciones puntuales.

Ruiz de Lara, según la información de Okdiario, cargó contra la reforma que democratizará el acceso a la carrera para hacerlo asequible a candidatos con escasos recursos. Para el juez expedientado, ese cambio podría suponer "la estocada de muerte a la independencia judicial", porque, a su juicio, deterioraría la calidad de los jueces y permitiría su "control político".

El juez de lo Mercantil, reincidente en las descalificaciones al presidente del Gobierno y otras autoridades (ministros, presidente del Constitucional, fiscal general del Estado...) advirtió de que esas reformas se impulsan "en un contexto de casos de corrupción que afectan al Gobierno y ataques continuos y descalificaciones de ministros a los jueces que llevan estos casos". Sobre el fiscal general, cuya condena, según la crónica, se conoció minutos después, aseguró que, con el hecho de que no haya renunciado a su cargo durante el proceso, "se ha lesionado la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía".

Páez, según la información sobre la mesa redonda, centró su intervención en "la falta de recursos", que provoca que en España "la justicia no funcione bien". Calificó de "absolutamente ridícula" la partida de 2.000 millones de euros destinada al Ministerio de Justicia". "Esto atenta directamente contra la independencia judicial. No hay mayor atentado que que no dejarle a un juez hacer su trabajo. Ahí comienza el desprestigio. Llevamos un retraso incompatible con la idea de justicia. Los tribunales son el último sistema de control", añadió. También se refirió a las acusaciones de lawfare contra algunos jueces y tribunales. Para Páez se trata de "acusaciones muy serias y siempre interesadas".

infoLibre se ha puesto en contacto con José María Páez para preguntarle si su coincidencia con el juez expedientado en ese foro podría afectar a su apariencia de imparcialidad en el caso disciplinario concreto que afecta a aquel. También le ha trasladado si la participación conjunta en la mesa redonda con Ruiz de Lara podría comprometer su participación en la decisión sobre su sanción y si podría suponer una posible causa de abstención. Por último, este medio también se ha interesado en si su invitación a las Jornadas Jurídicas de OKdiario comportó algún tipo de contraprestación económica para el vocal y, en ese caso, a cuánto ascendió. Todas esas cuestiones han quedado sin respuesta.

Ruiz de Lara, al igual que hizo durante la tramitación del anterior expediente que se le abrió en 2024, ha borrado todos los mensajes de su cuenta de X para dificultar al máximo la investigación del Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, así como, en última instancia, el trabajo de su contertulio Páez que, junto con el resto de miembros de la comisión disciplinaria del Consejo, tendrá que decidir en última instancia sobre su culpabilidad y la concreta sanción a imponer. Ese hecho no ha impedido al vocal y al juez coincidir en un foro organizado por un medio afín a ambos con un mismo propósito: criticar al Gobierno.