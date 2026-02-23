Vox expulsa a otros dos concejales en Madrid con el futuro de Ortega Smith en el aire

Vox ha expulsado cautelarmente este lunes a dos de sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Madrid, cercanos al portavoz municipal del partido, Javier Ortega Smith, cuyo futuro en el partido está pendiente de un expediente disciplinario, aunque ya ha avanzado que seguirá ejerciendo como tal en el pleno municipal del martes, informa EFE.

Una situación a la que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no ha querido dar mucha importancia al afirmar que la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España -en referencia al de Madrid- es "la última" de sus "preocupaciones".

Vox debe decidir si Ortega Smith, también diputado nacional y ex secretario general del partido, continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

El futuro de Ortega Smith depende así de la resolución que dicte el partido sobre el expediente disciplinario abierto contra él y la decisión de expulsarle cautelarmente de militancia por negarse a acatar la orden de dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y ceder el puesto a la concejala Arantxa Cabello.

Pero Ortega Smith ha anunciado que en el pleno municipal de mañana, martes, volverá a ejercer como portavoz al entender que cuenta "con el apoyo de la mayoría del grupo" y que seguirá hasta que el resto de concejales decida lo contrario.

Y ha lamentado que "un grupo de personas llevan tiempo intentando eliminar, expulsar a todos aquellos que han querido tener personalidad", además de criticar, aludiendo a la dirección nacional de Vox, las "amenazas que se vierten de expulsiones, expedientes, traiciones".

Mientras, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha informado este lunes al Ayuntamiento de Madrid de la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y ha dejado claro que cualquiera que no respete las órdenes del comité ejecutivo nacional será expulsado, como establecen los estatutos.

Una expulsión que Carla Toscano, a través de su cuenta personal en la red X, ha calificado de "situación absurda": "Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible: apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha advertido.

Preguntado al respecto en una visita a Arévalo (Ávila), Abascal ha comentado que "los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", que es lo que ha asegurado que va a hacer.