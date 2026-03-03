Vox retira a Ortega Smith de la Diputación Permanente del Congreso y de tres comisiones

Vox ha retirado al exsecretario general del partido y diputado nacional, Javier Ortega Smith, de la Diputación Permanente del Congreso y de las tres comisiones de las que formaba parte en la Cámara baja.

Así lo han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, que han indicado que la petición para apartar a Ortega Smith de dichos órganos se produjo hace dos semanas y se hizo efectiva el pasado 25 de febrero.

Además de dejar la Diputación Permanente- órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones-, también ha abandonado su puesto en las Comisiones de Justicia -donde ya había dejado de ser portavoz el pasado 9 de enero-; de Interior -donde era portavoz adjunto- y la de investigación de la Operación Cataluña.

Vox está a la espera de que el Comité de Garantías del partido resuelva el expediente de expulsión impulsado por el Comité Ejecutivo Nacional contra Ortega Smith por negarse a obedecer su orden de que dejara de ser su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Después de darle de baja en la Diputación Permanente, donde le sustituye ahora Carlos Hernández Quero, y en las tres citadas comisiones, el partido que lidera Santiago Abascal le dio de alta, como vocal, en la Comisión de Presupuestos.

El futuro de Ortega Smith en el grupo parlamentario de Vox

Preguntada este martes en rueda de prensa en el Congreso por si se va a adoptar alguna medida disciplinaria contra Ortega Smith dentro del grupo parlamentario, la portavoz de Vox en la Cámara, Pepa Millán, ha dicho que se procederá regladamente tal y como establecen los estatutos.

La pasada semana, en los pasillos del Congreso, Ortega Smith aseguró que no abandonará su escaño por las discrepancias que mantiene con la dirección nacional del partido.

El que fuera secretario general de Vox está suspendido cautelarmente de militancia por negarse a dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en su expulsión definitiva de la formación.

Fuentes de Vox explicaron la pasada semana que decidirán sobre si Ortega Smith continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.