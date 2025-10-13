Vuelve la alerta roja a la Comunitat Valenciana por la dana, que deja 135 l/m2 en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias fuertes en el litoral sur de Valencia pasado este mediodía, donde se ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de la población, en una jornada en la que las lluvias han dejado acumulados de 135 litros por metro cuadrado en una hora y cortes en la circulación ferroviaria y en carreteras.

Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles en el litoral sur de Valencia, en alerta roja por fuertes lluvias, para que se eviten desplazamientos y cruzar áreas inundables y para buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en un lugar inundable.

En este mensaje de alerta por precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros en doce horas se pide máxima precaución ante el aviso activado, cuya finalización está prevista para la medianoche del lunes, según la última actualización de la Aemet.

Emergencias recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana está en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las tormentas que han descargado fuertes lluvias de hasta 135 litros por metro cuadrado en una hora en Gandia y Bellreguard, en la comarca de la Safor (Valencia), han cesado alrededor de las 14 horas, pero sigue habiendo núcleos muy intensos pegados a la costa en el área de Valencia con una tormenta entre El Saler y el Puerto de València y otra en Castellón entre Vila-real y Borriol.

La Aemet advierte de que el peligro de estas tormentas de intensidad muy fuerte o torrencial y con movimiento lento es que alguna se quede estática, como ha ocurrido en Gandia.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que el aviso rojo por la dana establecido por la Aemet en el litoral sur de la provincia de Valencia es un aviso "por observación, que no por anticipación".

Cortes y daños

La circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco ha sido suspendida por acumulación de agua en las vías a causa de las condiciones meteorológicas adversas, pero ya se ha reanudado, han informado fuentes de Adif.

También la N-332 en Gandia ha quedado cortada en el kilómetro 220,8 en el término municipal de Gandia, en el tramo de la vía a la salida del municipio hacia Bellreguard.

Los efectos de la dana Alice sobre el campo valenciano han causado pérdidas en el sector del arroz por más de dos millones de euros, según AVA-Asaja, que advierte de otros daños localizados en cítricos, caquis y hortalizas a causa de temporales de pedrisco -en Silla y Sueca- y problemas por exceso de humedad si las lluvias continúan con intensidad a lo largo de los próximos días.

El Ayuntamiento de València ha acordado que los centros escolares de El Saler y Pinedo suspendan sus clases esta tarde como medida preventiva, al tiempo que 26 municipios de la provincia de Valencia y de Castellón han anulado la actividad lectiva para hoy, lo que ha afectado a más de 115.000 alumnos.

De acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, la primera parte de la mañana "ha transcurrido relativamente tranquila", pero a partir de las 12:25 han comenzado a multiplicarse las incidencias en Gandia, derivadas de las fuertes lluvias en la zona.

En concreto, han recibido cuatro avisos en Gandia por achiques y para revisar la situación en la entrada de una escuela, en una vivienda, en instalaciones del teatro Azorín y en un centro de mayores, además de intervenir en diversas incidencias como la asistencia de un vehículo atascado por la lluvia , la valoración de un aparcamiento, el techo de un edificio o el saneamiento de un árbol.