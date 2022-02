Yolanda Díaz defiende una reforma laboral “histórica” y afea a ERC y Bildu no querer negociar contenidos

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves en el Congreso la reforma laboral como una norma "histórica" que acabará con "la cultura de la precariedad que ha lastrado las condiciones de vida de tantas personas trabajadoras". Tras una jornada agónica en el Ejecutivo con negociaciones al límite para sacar adelante la nueva legislación laboral, la vicepresidenta ha afeado desde la tribuna del Congreso a los grupos parlamentarios que votarán ‘no’ al decreto: "Frente a la ultractividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad sólo he escuchado 'proyectos personales', 'humo', 'maquillaje'. No he logrado trasladarles lo que conlleva este real decreto ley. Me entristece, se lo confieso".

El tono de Yolanda Díaz ha sido por momentos muy duro con algunos socios parlamentarios de la coalición que este jueves se desmarcarán y se opondrán a una de las normas más importantes de la legislatura y al proyecto estrella de la vicepresidenta segunda. Y ha recordado que lo que se debate este jueves es si "este Congreso confirma para siempre la reforma laboral del PP, si esa reforma agresiva recibe una vez más su aval o si dejamos atrás el modelo de precariedad, bajos salarios, subcontratación pirata y prejuicio antisindical de la derecha”.

Yolanda Díaz ha subrayado que la reforma laboral que este jueves será convalidada “tiene el aval del diálogo social. Un pacto laborioso, artesanal y muy complejo, pero que nos da una lección: la política es diálogo y es tejer acuerdos, no es partidismo ni ruido." Y ha agradecido expresamente al PPV “haber negociado contenidos” pese a su voto final en contra.

Una alusión clara e indirecta a la actitud de ERC, que este miércoles se negó a negociar una batería de propuestas que le había trasladado el ministerio de Trabajo para intentar acercar posturas. El enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Gabriel Rufián ha sido explícito incluso públicamente en los últimos días a cuenta de la reforma laboral. Este mismo jueves, a su llegada al Congreso, el portavoz independentista catalán era preguntado por la postura de su grupo y por los apoyos recabados por el Gobierno: “Dime con quién votas y te diré quién eres”, respondió.

Durante su defensa del real decreto, Yolanda Díaz sostuvo que la mejora de los datos del paro constatados este miércoles ya reflejan el impacto positivo de la nueva norma, con la creación por primera vez de un 15% de contratos indefinidos. Y recordó que esa legislación supone pasar página de la reforma laboral del PP, vigente hasta ahora, y que "instituyó aquello de 'mejor un trabajo de miseria que nada', del 'no te quejes que aunque sea un trabajo basura, tienes empleo". Mantener o no esos preceptos, dijo, es lo que se debate en la Cámara Baja este jueves. "Lo que hoy se vota aquí es decir 'sí' o 'no' al modelo fracasado del PP, 'sí' o 'no' a un trabajo decente", concluyó.

El PP dice que "ha traicionado a los suyos": "Es la líder de la Troika"

Tras la intervención de Díaz llegó el turno de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que arrancó su exposición asegurando que ve "nerviosa" e "insegura" a la ministra porque "sabe que ha traicionado a los suyos" con la reforma laboral y ahora sus votantes la ven "al frente de la Troika". Así, la conservadora ha asegurado que sus aliados han forzado que Díaz llegue al Congreso "como una vicepresidenta derrotada", y que por ello ha buscado atacar más la reforma del PP que su propuesta, lo que ha justificado aún más su voto en contra.

Y es que, ha asegurado, la reforma permitió abrir un ciclo de creación de empleo y ha sostenido que en ella se contiene la modernización de la alabada figura de los ERTE. "Si funciona, ¿por qué la deroga?", ha preguntado Gamarra, defendiendo modernizar este marco, y no revertirlo.

Sin embargo, Díaz ha pedido al PP que "dejen de jugar" con la autoría de los ERTE, pues "saben que durante toda la democracia han existido" y, si acaso, fue con José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, cuando tomaron forma, pero no ha sido hasta la pandemia cuando "se consolidan" tal y como se conciben ahora, y se estructuran como permanentes en esta reforma. "Si son los mismos, ¿qué hemos estado votando? ¿Y qué han estado haciendo los agentes sociales?", se ha preguntado, recordando que fue el PP el que votó en contra de prórrogas de este modelo de protección: "Si por ustedes fuera, nunca habríamos salvado a 3,5 millones de trabajadores y 550.000 empresas", ha dicho.