'1936' estrena el Premio infoLibre Marisa Paredes: "No hay que tener miedo a la cultura, sino a la ignorancia"

“Nunca me he olvidado de pisar la calle, de salir cuando había que salir y cuando pensaba que era desastroso lo que pasaba. Con la dictadura, con los grises, con los secretas detrás, daba igual”, con esas emotivas y combativas palabras recogía la actriz Marisa Paredes el Premio infoLibre 2023, un galardón que la reconocía no sólo por una carrera brillante en la interpretación, sino también por toda una vida de compromiso y de lucha por infinidad de causas justas. Desde el “No a la guerra” hasta el feminismo, Paredes quiso reivindicar su camino en la defensa de la democracia y sus valores a la vez que celebraba en un discurso inolvidable en el Ateneo de Madrid la concesión de un premio que recibía “nerviosa”.

Sin embargo, poco más de un año después de ese momento, la actriz moría de forma sorpresiva en su casa de Madrid a los 78 años, dejando al mundo de la cultura y del activismo huérfanos, pero también a todos los que forman parte de infoLibre. Este año, desde el periódico se ha querido hacer un homenaje a Paredes y a su compromiso político social, además de a su gran talento interpretativo. Por ese motivo, a partir de ahora el Premio infoLibre a la Cultura pasará a llamarse Premio Marisa Paredes a la Cultura. De esa forma se suma al Premio Almudena Grandes al Derecho a la Información, que en este caso homenajea a la escritora.

Antes de entregar el galardón, la hija de Marisa Paredes, María Isasi, ha querido dirigir unas palabras al Ateneo en recuerdo a su madre. “Gracias a la familia infoLibre por este regalo tan hermoso”, dijo, para proseguir citando un discurso de su madre: “No hay que tener miedo a la cultura ni al entretenimiento. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo, hay que tener miedo a la guerra”

Su discurso dio paso a la entrega del premio para la obra de teatro 1936, una de las más exitosas de toda la temporada y que retrata cómo fueron los momentos previos y posteriores al golpe de Estado y la Guerra Civil. Lo hace mediante una impactante puesta en escena y unas actuaciones excelentes, que han llenado durante dos temporadas la Sala Grande del Teatro Valle Inclán que ahora está de gira por España.

El encargado de recoger el reconocimiento ha sido Andrés Lima, uno de sus directores y también uno de los autores del texto, de manos de la propia Isasi y de Nacho Calle, subdirector de infoLibre. Lima aseguró que era un “pedazo de honor” recoger un premio nombrado con Marisa Paredes y dio las gracias de parte del equipo el reconocimiento, ya que actualmente están actuando en Cádiz ante un público de más de 1.000 estudiantes. “Agradecemos que un grupo de periodistas de prestigio y compromiso con la verdad nos entregue este premio, porque nuestro montaje apela precisamente a la verdad tanto tiempo escondida y tergiversada”, comentó el director.

“1936 es una obra coral, de grupo, dan la mano para crear obra de arte para que remueva al público”, continuó Lima, que hizo referencia a como la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza han “resonado” durante la representación de la obra. “Todos tenemos la guerra dentro”, lamentó. Para acabar, el director quiso dedicar el premio a los más de 114.000 desaparecidos por el franquismo, a sus familiares y a quienes sufrieron la persecución en una dictadura que “no se debería repetir jamás”.

Paredes siempre estuvo comprometida con los valores que este diario defiende, participando en decenas de eventos y de iniciativas impulsadas por infoLibre. Su última aparición en uno de ellos fue una de las más recordadas, ya que estremeció al público leyendo tres testimonios en forma de carta de las Trece Rosas, en un evento llamado Mujer y Memoria, que recordaba la represión de las mujeres durante el franquismo y la Guerra Civil. Allí dejó un mensaje a todos los jóvenes: “Os aseguro que cuando os hablan de la dictadura no fue solo la guerra, duró hasta que murió el dictador, y todavía hay quien quiere que vuelva, no os dejéis engañar, ser libres y pensad por vosotros mismos”.

A lo largo de su vida, Paredes acumuló reconocimientos y películas inolvidables, sobre todo asociada a Pedro Almodóvar. Su figura trascendió España y se convirtió en una de las actrices más míticas y queridas del cine europeo. En su filmografía se encuentran actuaciones en algunas de las cintas más importantes del director manchego como Todo sobre mi madre, Tacones lejanos, Hable con ella, La flor de mi secreto o La piel que habito, pero también en otras como La vida es bella o Profundo carmesí. Además, fue directora de la Academia Artes y las Ciencias Cinematográficas de España durante 3 años y recibió galardones tan importantes como el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Goya de Honor.