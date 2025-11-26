Lourdes Gaitán, premio Librepensadora: "Lo que hacemos con los niños también es edadismo"

Lourdes Gaitán tiene una larga trayectoria laboral en la defensa de la infancia. El maltrato social a niños y adolescentes que estudia impulsa que, a sus 78 años, continúe su labor investigadora y de divulgación. Doctora en sociología y graduada en trabajo social, se centra en defender desde un punto de vista sociológico la consideración de la infancia como parte de la estructura social y a los niños y niñas como actores sociales.

Gaitán, ya jubilada, ha trabajado en la Administración Pública y ha sido docente. Aún podemos leer nuevas aportaciones suyas en el mundo académico: es codirectora de la revista de la Universidad Complutense Complutense Sociedad de Infancias, y además, también participa en la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA).

Esta dedicación incansable le ha llevado a escribir varios libros e innumerables artículos, algunos de ellos en infoLibre, del que asegura es suscriptora desde sus inicios. Gracias al texto La extensión del sufragio universal: ciudadanía y participación democrática de la infancia y la adolescencia el próximo jueves 27 recibirá el Premio Librepensadores en el Ateneo de Madrid, en la quinta edición de los Premios infoLibre. En el artículo Gaitán reclama la necesidad social de incluir a los niños y adolescentes en el imaginario de personas con los mismos derechos que los adultos, porque, asegura, la sociedad democrática los necesita.

¿Por qué considera que es tan importante hablar sobre el derecho al voto de los niños y adolescentes?

Estamos hablando de edadismo. Lo que hacemos con los niños es edadismo también. Es considerar que los adultos somos los propietarios del saber y del conocimiento y considerar que nosotros decidimos cuando se es adulto, es decir con 18 años. Los niños están definidos como "aún no ser adultos".

Lo que yo defiendo es que las personas tenemos capacidades y conocimientos que no van estrictamente vinculados a la edad, sino a las experiencias que hemos vivido. Y que tenemos que enriquecernos con todo lo que nos pueden aportar los individuos nuevos que llegan a la sociedad. Porque si no hubiera renovación, seguiríamos todavía encendiendo el fuego frotando dos palitos.

¿Qué efectos positivos cree que tendría la incorporación de los niños y adolescentes al proceso electoral?

Lo que he querido en este artículo es no evocarlo como un favor que hacemos a los niños, sino entender que en el estado actual de la democracia incorporar gente nueva ha contribuido a renovar las democracias. A mí me parece que sería un beneficio para toda la sociedad incorporar a toda la ciudadanía porque todos tenemos cosas que aportar. Y sobre todo tiene que aportar la gente que tiene ideas más frescas y más nuevas.

¿Cree que necesitamos una educación democrática más fuerte?

Si te refieres a los adultos, sí.

Las encuestas reflejan el ascenso de la ultraderecha en intención de voto, ¿cuál es su opinión respecto al papel de los medios de comunicación? ¿Considera que actualmente facilitan esta conciencia democrática?

Son cosas diferentes. Sí que observamos que hay un desplazamiento hacia valores de derecha. El esfuerzo civilizatorio que se había hecho por las sociedades a partir de la Segunda Guerra Mundial se traducía en unas leyes internacionales que más o menos asumíamos.

A lo que estamos asistiendo es a una destrucción de eso, y los medios de comunicación tienen un papel. Pero es que yo soy de las personas que no piensa bajar los brazos ni rendirme. El que haya una tendencia no significa que vaya a inundar todo el campo del pensamiento que se ha hecho en todos estos años. Eso está en nosotros y saldrá adelante. Yo casi como socióloga me resisto. No lo demos por hecho, la gente seguimos pensando libremente. Y claro que los medios de comunicación son importantes porque son los mecanismos que tenemos para contarnos las cosas unos a otros.

¿Por qué se animó a escribir en infoLibre?

Soy socia desde los inicios. Me parece bien la oportunidad que tenemos de escribir. A mí me cuesta trabajo porque pienso mucho lo que escribo y las palabras, pero sin embargo me gusta tener la oportunidad de expresarme.

¿Qué significa para usted este premio?

Me gusta porque es un periódico que valoro y porque significa que hay un artículo escrito por mí que se ha valorado. Pero me importa sobre todo porque os haya llamado la atención precisamente un tema que tiene que ver con los chavales. No hay grupo social tan denostado como el de los adolescentes y las adolescentes. Lo que más valoro es el que os hayáis fijado en un artículo que dice que los niños y niñas adolescentes son personas, que piensan, que saben y que la sociedad democrática les necesita. Que necesita contar con ellos. No mañana, hoy, en el presente, porque son presente. Me gusta por la sensibilidad que habéis tenido y la visibilidad que ofrece hacia los niños.