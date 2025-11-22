UNRWA, Martín Caparrós, Óscar Camps, '1936' y Henar Álvarez, galardonados en los Premios infoLibre 2025

Un año más, llega el momento de entregar los Premios infoLibre. Será la quinta edición de estos galardones, que reconocen la labor profesional y el compromiso de personas y organizaciones que comparten los valores que defiende este diario. La entrega se realizará, como ha ocurrido en años anteriores, en una gala en el Ateneo de Madrid que se celebrará el jueves 27 de noviembre a las 19 horas. Este año, infoLibre otorga el Premio infoLibre 2025 a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), el Premio al Compromiso Social al director de Open Arms, Óscar Camps, el Premio a la Igualdad a la presentadora y cómica Henar Álvarez, el Premio Almudena Grandes al Derecho a la Información al periodista y escritor Martín Caparrós y el Premio a la Cultura a la obra de teatro 1936. Por último el Premio Librepensador@s, que reconoce a una socia o socio de infoLibre por su participación en la sección del mismo nombre, recae en Lourdes Gaitán.

Siguiendo el esquema de ediciones anteriores, la mayoría de las candidaturas han sido propuestas por la redacción de infoLibre, para después pasar a ser evaluadas por un jurado formado por el Comité de Dirección de infoLibre (Jesús Maraña, director editorial; Virginia P. Alonso, directora, y Marta Gesto, directora general) y columnistas de infoLibre: el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la periodista Helena Resano, la politóloga Cristina Monge y la abogada María José Landaburu. La gala cuenta con el patrocinio de Telefónica, Aena, Fundación LaCaixa, Renfe, Paradores, Estrella Damm, San Cobate y Ateneo de Madrid.

UNRWA, Premio infoLibre 2025

El genocidio en Gaza ha causado hasta ahora más de 67.000 muertes. Más de 61.000 niños han sido asesinados o mutilados por el Ejército de Israel, 170.000 personas han resultado heridas y más de dos millones han sufrido desplazamientos forzosos. Las bombas, que han destruido el 80% de los edificios de la Franja, se han combinado con el impedimento, por parte de los israelíes, de la entrada de ayuda humanitaria y comida, que han matado literalmente de hambre a una cifra inasumible de personas. En ese contexto atroz, la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja sobre el terreno para asistir a los palestinos, ha sido uno de los pocos rayos de esperanza que ha tenido Gaza en el conflicto.

Su labor ha cubierto prácticamente todos los ámbitos que ha podido desde el comienzo del genocidio, resistiendo los ataques de Israel y al asesinato de más de 380 de sus trabajadores. Desde el inicio del genocidio, la organización ha dado refugio a los gazatíes, ha implementado una distribución masiva de alimentos y de kits básicos de supervivencia, ha logrado sanear un agua que a cada día era más escasa y ha conseguido seguir dando asistencia sanitaria en Gaza, incluida la extensísima campaña de vacunación contra la polio. Toda esa labor la reconoce el Premio infoLibre 2025, que se otorga a personas o instituciones que mejor se identifican con las ideas y valores que este medio defiende.

Martín Caparrós, Premio Almudena Grandes al Derecho a la Información

Los nombres de Martín Caparrós y de Almudena Grandes parecen estar destinados a encontrarse. Ambos escritores, cronistas de una época fundamental de la historia del siglo XX y del XXI y comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Caparrós, de hecho, tuvo que huir de su país natal, Argentina, durante la brutal dictadura militar del general Videla en un exilio que acabó llevándolo de Francia a España. Su pluma nos ha contado Ñámerica, ese país imaginario que comparte lengua e historia, pero también pobreza y desigualdades, el hambre, que devora todos los países, desde Níger hasta Argentina o Estados Unidos, señalando al sistema como primer responsable de esa exclusión. En su reciente libro autobiográfico, Antes de nada, anunciaba que pade ELA.

Entre el periodismo y la escritura, entre Buenos Aires y Madrid, entre las convicciones y el cuestionamiento constante de todo, Caparrós siempre ha defendido la crónica extensa, la pausa y la calma en un mundo como el actual en el que la velocidad lo devora todo. Y tras todos los viajes que ha realizado, ha decido quedarse a vivir en Torrelodones, la localidad en la que precisamente empieza el relato de El Corazón Helado, de Almudena Grandes.

Henar Álvarez, Premio a la Igualdad

Henar Álvarez se ha convertido en una de las voces más importantes del feminismo en España. Con un estilo que combina el humor mordaz, la crítica social y el retrato de las situaciones de machismo en el día a día que sufren las mujeres, Álvarez ha logrado establecerse como una auténtica referencia en el mundo del activismo y del entretenimiento. Dos facetas que ha unido y que la hacen merecedora de este premio que, año tras año, reconoce a aquellas personas o entidades que defienden y favorecen la igualdad social en todas sus vertientes como rasgo imprescindible de una democracia avanzada.

La carrera de Álvarez recorre varios formatos, desde el podcast hasta la televisión, pasando por el vídeo. En formato audio ha sido parte del programa de la Cadena SER Buenismo Bien, y de El Olimpo de las diosas, junto a Judith Tiral. También ha publicado la novela gráfica La Mala Leche y Ansia, y ahora presenta cada domingo en La 2 el programa Al cielo con ella.

Óscar Camps, Premio al Compromiso Social

Una foto cambió la vida de Òscar Camps. La del niño Aylan, muerto en una playa del Mediterráneo, que le hizo ver que tenía que dejar su empresa de salvamento y socorrismo en Cataluña para rescatar a quienes cruzaban el mar Egeo en busca de una vida mejor. Cogió los ahorros que tenía y, junto con algunos compañeros, se fue a Lesbos para salvar vidas. Lo que empezó como una reacción a una tragedia se transformó en 2015 en una ONG, Proactiva Open Arms, y diez años después, en una de las organizaciones de referencia en los rescates de migrantes en el mar.

Se calcula que han salvado más de 70.000 vidas en todos los lugares en los que opera, que comprenden el Egeo –donde comenzó todo–, Libia, Malta, Italia y España. A la vez que todo eso sucedía, Camps se ha convertido en una de las voces más importantes en contra de un discurso antiinmigración y racista que gana fuerza cada año en toda Europa con el auge de los partidos de extrema derecha. De ellos, Camps ha recibido amenazas, especialmente de Vox y de su presidente, Santiago Abascal, que llegó a decir que se debía hundir el Open Arms. Por todo ello recibe este premio que reconoce a quienes promueven acciones en favor de nuestros derechos, la sostenibilidad, la economía colaborativa o la inclusión social.

'1936', Premio Marisa Paredes a la Cultura

1936, tan solo cuatro números que significan todo. Un golpe de Estado, el inicio de una represión sistemática, la pérdida de libertades, el principio del fin de la democracia y el comienzo de una dictadura que sumió a España en la oscuridad durante casi cuatro décadas. Esos cuatro números titulan también una de las obras de teatro del año, 1936, que se ha representado en la Sala Grande del Teatro Valle Inclán durante dos temporadas y que ahora está de gira por España. Con texto de Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga y la dirección de Albert Boronat y Andrés Lima, la obra, de cuatro horas y cuarto de duración, agota sus entradas cada vez que salen a la venta.

Por eso recibe este reconocimiento, que desde esta edición llevará por nombre Premio Marisa Paredes a la Cultura en recuerdo y homenaje a la gran actriz fallecida hace casi un año, y que se otorga a quienes promueven los valores de la cultura, imprescindibles para la calidad democrática y el progreso. Todo eso lo cumple 1936, un montaje que con una ambiciosa puesta en escena y unas actuaciones soberbias relata con precisión todo lo que llevó a España al golpe de Estado de 1936, las conspiraciones contra la República y cómo se desarrolló la Guerra Civil, recordando sus momentos más trágicos.

Lourdes Gaitán, Premio Librepensador@s

El debate sobre la extensión de la edad de voto a los jóvenes por debajo de los 18 años ha sido un tema candente en los últimos meses. La desafección política y la supuesta derechización de los jóvenes, unida a la posibilidad de generar una democracia más inclusiva y que escuche a sectores más amplios de la población, ha creado un debate casi interminable. Pero si hay alguien que ha estudiado a fondo el tema y ha dado respuestas a muchas de las preguntas que todos nos hacemos sobre ello, esa persona es Lourdes Gaitán, ganadora del Premio Librepensador@s de 2025, un galardón que reconoce a una socia o socio de infoLibre por su contribución en la sección del mismo nombre, por su artículo La extensión del sufragio universal: ciudadanía y participación democrática de la infancia y la adolescencia.

Gaitán es una docente jubilada de 78 años que sabe bien de lo que habla. Es co-directora de la revista Complutense Sociedad de Infancias y socia-fundadora de la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA). Además, es socia de infoLibre desde casi la fundación del periódico, aunque no participa demasiado en la sección destinada a los artículos de los suscriptores porque, explica, "pienso mucho lo que escribo y las palabras que usar". De hecho, este es el tercer artículo suyo que publica infoLibre. Debe de ser cierto aquello de que a la tercera va la vencida.