Eduardo García Rico, crítico teatral

Cumplía años esta semana pasada. Eduardo García Rico, un referente del periodismo en los años finales de la dictadura, había nacido en el seno de una familia de represaliados republicanos (su padre fue fusilado tras terminar la Guerra Civil) en el pueblo asturiano de Trevías, en el municipio occidental de Valdés, en mayo del año 1931, hace 95 años. Fue un respetado crítico del periodismo cultural durante el tardofranquismo en diversas publicaciones de preferencia de la izquierda.

Comenzó su trayectoria periodística en el diario ovetense La Nueva España y publicó sus crónicas y críticas literarias en revistas como “Triunfo”, “Guadiana” o “Índice”, fue redactor del diario Pueblo y también en Televisión Española. Militó en el Partido Comunista (PCE) durante la dictadura pero luego por su alineamiento con Fernando Claudín en la revista Ruedo Ibérico se alejó del partido por discrepancias intelectuales.

Fue detenido cuando integraba una tertulia en una conocida cafetería ovetense

Estudió el bachillerato entre Madrid (Instituto Ramiro de Maeztu) y Oviedo. Realizó un curso de radio y trabajó en Radio Oviedo, donde ocupó diversos cargos. Fue detenido cuando integraba una tertulia en una conocida cafetería ovetense. Después de trasladó a Madrid, donde perteneció a diversas redacciones como crítico teatral.

Publicó una veintena de libros, varios de ellos sobre la historia política española. El primero, en colaboración con Manuel Vázquez Montalbán (Reflexiones ante el neocapitalismo, 1968). Luego, tras la revolución de los claveles, publicó La caída del fascismo portugués. Lucha de clases en Portugal. (1974). El último, en 2002, sobre la revista en que trabajó largos años (Vida, pasión y muerte de Triunfo).

Dejó contado en sus "Memorias", publicadas en este diario, El diario de Oviedo, su compromiso toda su vida con una idea, el eurocomunismo, lo que lo separó del partido con el que finalmente se reconcilió. Viudo desde hace años, deja cuatro hijos y otros tantos nietos.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.