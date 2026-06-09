Escándalos judiciales e interesada confusión terminológica

La mejor forma de que los ciudadanos veamos imparcialidad en nuestros jueces y sigamos confiando en ellos es que si los sumarios son secretos que sigan siendo secretos hasta que todas las instrucciones previas terminen y el juez llegue a las conclusiones pertinentes y los dé a conocer.

Pero nada de eso percibe hoy el ciudadano. Al contrario: se busca no sólo sembrar ruido informativo sino escandalizar adrede desviando la atención sobre los aspectos de mayor impacto popular (dando a conocer, por ejemplo, imágenes: fotos de sobres con supuesto dinero, las fotos recientes de las joyas de la familia de Zapatero, etc.) prefiriéndose, a la hora de investigar y recabar información, la presencia distorsionante de la UCO a los medios escritos o documentales, igualmente válidos, pero menos ostentosos.

El juez induce a comportamientos que subvierten la presunción de inocencia y favorece la preventiva condena civil

Por otro lado, se estimula la especulación absurda (la valoración de dichas joyas, por ejemplo, a través de las fotos es una solemne imbecilidad) y sembrar la confusión conceptual: no es lo mismo un "requerimiento" que un "registro", una "imputación" que una "investigación", prefiriéndose siempre el término más grueso y grave, y el que induzca —habida cuenta de la incultura general dominante— al mayor número de gente a creer en la culpabilidad y no en la inocencia del ciudadano sometido a investigación.

De esa forma el juez induce a comportamientos que subvierten la presunción de inocencia y favorece la preventiva condena civil del ciudadano investigado, que de esa forma pierde la condición de tal para convertirse automáticamente en delincuente.

Postdata.- La amenaza del juez Peinado a Begoña Gómez con llevarla a la fuerza a su juzgado si no va a la citación del día 9 es un acto de prevaricación pura y dura pues por ley no está obligada a presentarse; bastaría con la presencia de su abogado. Con jueces como éste ¿cómo vamos a confiar en la imparcialidad de la justicia? El problema no es él, sino que el órgano del que depende, el CGPJ, no le llama a capítulo y no le expedienta.

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Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.