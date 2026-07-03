Una escuela publica de tod@s y para tod@s

La escuela hay que redefinirla, hay que soñarla. Es importante y necesario invitar a toda la comunidad educativa a que participe de este sueño individual y colectivo.

Debemos preguntarnos qué escuela queremos para nuestr@s hij@s, y l@s maestr@s debemos participar de este sueño como docentes y como padres.

¿Tal y como trabajamos nosotros nos gustaría que trabajaran los profesores de nuestr@s hij@s?

¿El proyecto educativo que nosotros tenemos es el que me gustaría que tuvieran ell@s?

¿Por qué no aceptar que las familias, l@s alumn@s, los maestro@s, con los valores que aportamos tod@s, el modo de entender la realidad, con nuestra riqueza personal, desde nuestros propios intereses, estamos en el mismo barco, que en él cada un@ deberemos realizar nuestra tarea, pero que el rumbo hacia donde queremos dirigir la nave es tarea de tod@s?

En toda organización las personas somos el principal activo.

Esta escuela que desde la utopía y desde la ilusión debemos construir tiene mucho que ver con su definición de escuela abierta a tod@s, escuela verdaderamente democrática donde se trabaja en equipo, se da importancia primordial a la manera de aprender y enseñar.

Escuela de acción democrática permanente donde predomina la estructura horizontal en la organización general, en el trabajo entre el profesorado, en la vida del aula, en el papel que juegan las familias.

Escuela plural y multicultural donde conviven diferentes ideas, religiones, culturas, lenguas maternas y se entiende la diversidad como una riqueza y actúa en consecuencia.

Escuela que apuesta por una educación para una sociedad más humana, lo que significa apostar por una sociedad mejor para los más débiles.

Escuela con recursos internos y externos, fundamentalmente humanos, porque en toda organización las personas somos el principal activo.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.