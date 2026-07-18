Jesús Maraña: “González Amador busca amedrentar para que no se le critique ni se hable de la responsabilidad de Ayuso"

El director editorial de infoLibre, el periodista Jesús Maraña, acaba de clausurar “el primer curso de verano que organiza infoLibre en sus 13 años de historia”. Ha sido organizado en colaboración con el Comisionado de los 50 años de España en libertad y con la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, bajo el enunciado De la censura al algoritmo. Maraña destaca una coincidencia entre los ponentes: “Todos, desde Pepa Bueno como periodista relevante y que tiene un recorrido en todos los carriles del periodismo, hasta Nacho Carretero, guionista de series como Fariña, hemos coincidido en que hace falta regular. Es necesaria la regulación de las plataformas digitales, de las redes sociales, de la IA, para que sean responsables de lo que circula por ellas y del uso que se hace de ellas. Que se pongan límites al uso absolutamente destructivo de las herramientas digitales”, como, recuerda, están obligados a hacer los medios de comunicación. La entrevista comienza informando sobre un requerimiento que le ha enviado la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Requerimiento de González Amador a Jesús Maraña

“El señor González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido enviarme a través de su abogado un requerimiento para lo que se llama una "conciliación", exigiéndome que yo rectifique un comentario, un análisis que hice en el programa Malas Lenguas Noche, de Televisión Española, y lo hace en unos términos absolutamente contundentes. Califica esas manifestaciones como falsas, difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas y ofensivas, y me exige que rectifique en Televisión Española y en infoLibre, que le pida disculpas, que diga que lo que dije fue falso, que era además con intención de calumniarle y que me comprometa a no volver a hablar en ningún término de este tipo sobre él. Lo que dije lo puede ver cualquiera en la grabación de ese programa, pero en absoluto creo que fuera calumnioso. Yo ejercía mi libertad de expresión y mi capacidad de análisis para precisamente establecer cómo la gente percibe dos varas de medir en la justicia. En el caso de González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso, acude como testigo por divulgar datos y acusar de falsedades a dos periodistas de El País que estaban trabajando alrededor del ático que comparten en Madrid. Rodríguez dijo que se los había pasado el novio de Ayuso y el novio de Ayuso dice que había borrado los mensajes de su móvil porque había habido un hackeo a los móviles de sus abogados. Yo lo que dije y mantengo, es que me parece muy curioso que precisamente uno de los principales motivos por los que el ex fiscal general del estado fue expulsado de la carrera y condenado fue el hecho de que hubiera borrado su móvil. En su caso, siguiendo los protocolos de actuación de un fiscal general, que tiene permanentemente en su móvil datos reservados y de seguridad del Estado. Se le acusó de haber hecho ese borrado intencionadamente para eliminar pruebas, pero en el caso de González Amador, él borra y no pasa nada. Inmediatamente se ha archivado la causa contra esa filtración de datos reservados sobre dos periodistas de El País. Vine a denunciar que cómo no va a haber una percepción ciudadana de que la justicia no es igual para todos”.

A favor de la rectificación, en contra de la censura

“Por supuesto, mantengo lo que dije. Si hay algún aspecto muy concreto de algo que dije en el que me he equivocado, yo siempre rectifico mis errores, pero cuando se me acusa de manera general y se me pide prácticamente que renuncie a todo lo que sea criticable sobre este señor, por supuesto que me niego. No voy a ir a la conciliación y me amenaza con una querella por calumnias e injurias. Y me pide una indemnización de 50.000 euros. Teniendo en cuenta todo lo que ha multiplicado sus ganancias desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso por su conexión con el grupo sanitario Quirón, 50.000 euros es calderilla para el señor González Amador. Él ha ganado muchísimo dinero que todavía tiene que explicar y cumplir con Hacienda en lo que son presuntos delitos fiscales graves por los que todavía está pendiente que se le juzgue. Esa causa va despacito. Para mí, desde luego, [50.000 euros] son la ruina. Los servicios jurídicos de Televisión Española también rechazan todo esto y no ven motivo ni de rectificación. No es la primera vez que el novio de Ayuso hace algo así. Lo ha hecho con otros compañeros y compañeras de otros medios. Es evidente que intenta amedrentar para intentar que no se le pueda criticar, denunciar ni hablar de la responsabilidad política de su pareja, Isabel Díaz Ayuso, y de la mano derecha de Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez, el repartidor de dinero institucional en medios conservadores en Madrid, con un descaro impresionante. Me inquietan estas amenazas, pero no tengo miedo. Seguiremos peleando en lo que nos toca: informar, analizar y criticar siempre que veamos razones para hacerlo”.

Percepción de la inmigración como problema

“Ahora se perciben los resultados de años de discursos absolutamente desinformadores y criminalizadores de la inmigración. La extrema derecha, en España, en el resto de Europa y en el mundo, carga contra la inmigración como uno de sus ejes discursivos para intentar tocar las emociones, las tripas de la gente, para intentar sembrar odio contra el diferente. Aquí el discurso criminaliza, es siempre contra los pobres. Se pretende fomentar la pelea, el pulso del penúltimo contra el último y lo pagamos todos en términos democráticos. Por un lado, está el respeto a los derechos humanos, a quien tiene el coraje de buscar una vida mejor como hicimos los españoles cuando tocó abordar exilios o emigraciones para huir de la pobreza, de la guerra o de las dictaduras. Además, se está produciendo otro problema y es que, en España, el Partido Popular ya he elegido claramente irse al extremo y copiar e impulsar el mismo discurso antimigratorio que tiene su competidor por la derecha, que es Vox”.

Error moral y estratégico del PP

“Cuando el PP asume esto y lo firma en los pactos a los que ha llegado con Vox en distintas autonomías, esto eleva todavía más el eco de esa desinformación sobre la inmigración. El PP, además de incurrir en una contradicción con los valores, por ejemplo, de la democracia cristiana, de los conservadores demócratas europeos de las últimas décadas, incurre en un error tremendo desde el punto de vista práctico. La inmigración para España no es un problema. Es una solución en términos económicos, de empleo, de impulso a la riqueza colectiva. Necesitamos a los inmigrantes. Lo que se precisa es una buena gestión de la inmigración y de la integración cultural y de todo tipo de los inmigrantes. Pero en lugar de eso se ha elegido criminalizar, caer en los anuncios de expulsiones, caer en la discriminación en todo tipo de derechos. Es un error que me parece que con el tiempo el PP va a pagar. Espero que, a base de pedagogía y de demostrar los errores que se cometen en el eco que tienen esos discursos, irá disminuyendo esa siembra del odio que se está produciendo desde hace años”.

Sentencia al hermano de Pedro Sánchez

“El caso del hermano de Pedro Sánchez nunca debió llegar a la vía penal. En la hipótesis de que hubiera alguna irregularidad en la plaza a la que acudió y se le otorgó, eso tiene un carácter administrativo. Pero no, se decidió desde el primer momento en la instrucción judicial aceptar las denuncias de Manos Limpias, ese pseudo sindicato ultraderechista. Se llegaron a difundir bulos como que David Sánchez había multiplicado su patrimonio y tenía un millón y pico de euros en el banco. Se fueron descartando delitos, pero se acepta la prevaricación sobre alguien que no es funcionario público, que ya es bastante inaudito. A mi juicio, una vez más se produce una sentencia sin pruebas. Se hace una alusión constante a otra sentencia, la que condenó al ex fiscal general del estado, García Ortiz. Y se le condenó sin pruebas. En este caso, se hacen referencias durante varias páginas a la sentencia de condena al fiscal general para copiar argumentos. Esto demuestra que hay un hilo conductor en distintos casos judiciales que están ahora mismo en marcha o pendientes de juzgar. Todos tienen en común ir contra el entorno del presidente del Gobierno; han tenido instrucciones con bastantes anomalías que no han recibido rectificaciones de fondo por parte de instancias superiores. Y sin poder condenar a los procesados de ninguna manera a la cárcel, dictan unas condenas que permitan que se tache de delincuentes a los acusados. El daño político está hecho. El otro daño es al prestigio de la justicia, como demuestran todas las encuestas”.

La justicia europea avala la ley de amnistía

“Hemos estado muchos meses escuchando desde la oposición y desde altos ámbitos judiciales que había sido una autoamnistía. Ha sido desde instancias judiciales desde donde se ha llevado este tema al Tribunal Europeo. Este jueves, el Tribunal Europeo ha dictado sentencia y ha dicho que la ley de amnistía cumple todos los requisitos de legitimidad en un noventa y tantos por cien del contenido. No fue una autoamnistía, sino que respondió a la necesidad de reconciliación, de poner paz social en un territorio del Estado español. A partir de ahí, reclama que se den los pasos oportunos para que se ejecuten los términos de la ley. El tribunal afirma también que no se utilizaron recursos públicos y mucho menos europeos para avanzar en la independencia. Esto desmonta esa tesis tan creativa que hizo el señor Manuel Marchena para cambiar la interpretación del delito de malversación y mantener a Puigdemont lejos de España. Pone a cada cual en su sitio. Ha sido rectificada una estrategia que pretendía torpedear una decisión legislativa legítima del Parlamento español. Esperemos que se ejecute y que vuelva cada cual a su lugar. En Cataluña y en la relación de Cataluña con el Estado no creo que sea discutible que el clima social no tiene nada que ver con el estado en que se encontraba en 2017 y mientras duró el procés y el juicio al procés”.

Debilidad del Gobierno

“El Gobierno no tiene fortaleza parlamentaria. Nunca la ha tenido en esta legislatura ni en la anterior. Habrá que aceptar y acostumbrarse a un fraccionamiento parlamentario, a una realidad electoral que no es de mayorías absolutas y que obliga a las cesiones y acuerdos. El Gobierno está en una situación de debilidad, pero resulta que la oposición, y principalmente el PP, que es quien podría dar pasos en este sentido para acelerar, digamos, un proceso electoral urgente, también está en una situación de cierta debilidad. Feijóo no hace más que repetir que no presenta una moción de censura porque no le dan los números. Es decir, no se atreve a abrir la herramienta constitucional cuando un gobierno es débil y no tiene mayoría parlamentaria. Así que el Gobierno sigue consiguiendo aprobar leyes que mejoran la situación de sectores importantes de la ciudadanía. El último caso son las mejoras en la dependencia, que afectan a millones de españoles”.

Dos elementos para equilibrar las opciones electorales de la izquierda

“Respecto a la debilidad o fortaleza de la coalición de Gobierno, me parece que hay dos factores fundamentales. Uno, si lo que está pasando con los frentes judiciales abiertos sigue causando desgaste o si en un momento dado tiene un efecto boomerang y hay sectores de la ciudadanía que empiezan a pensar que es injusto todo esto que está pasando. Si analizamos caso por caso, hay casos de corrupción como el de Ábalos, que tienen una base que parece bastante sólida. Otra cosa es la contundencia en los años de cárcel para Ábalos y la generosidad para el corruptor Aldama, que sorprenden. Otros tienen toda la apariencia de causas políticas. Puede haber un momento en que determinados sectores del electorado desmotivados, entre el centro y la izquierda, puedan pensar que ya está bien. Ese factor puede influir en una recuperación de apoyo en los próximos meses. Y el otro factor es el resto del espacio a la izquierda del PSOE. Mientras no haya una recuperación en ese espacio, las perspectivas electorales de la coalición del Gobierno no son buenas. No se ve posibilidad de sumar otra vez entre el PSOE y otros socios a su izquierda o nacionalistas si no hay una recuperación del llamado espacio Sumar. Creo que tienen la obligación en ese espacio en otoño de ofrecer ya un liderazgo claro, sólido y un proyecto conjunto. Que ilusione, motive y hasta emocione a quienes ahora mismo están claramente desmotivados, en casa. Esos dos factores pueden marcar las posibilidades de competir con la suma de la derecha y la extrema derecha, que ahora mismo está más fuerte, sin ninguna duda”.

Estado de la oposición

“La oposición de PP y Vox ahora mismo viene marcada por el ciclo electoral que abrió Feijóo en noviembre, que ha tenido un ganador claro, Abascal. Feijóo abrió en Extremadura ese ciclo electoral para cuatro comunidades; en unas tocaba y en otras se adelantó con el objetivo público de aumentar la brecha de apoyo respecto a Vox, deshacerse en lo posible de los condicionamientos de Vox. Ha salido todo al revés de lo que pretendía Feijóo. Vox está más fuerte, ha puesto sus condiciones en las cuatro comunidades y se le ha otorgado la vicepresidencia con competencias sobre asuntos esenciales como la inmigración, la igualdad, los derechos sociales o la agricultura. El PP ha asumido ya con claridad que si llega a la Moncloa será del brazo de Abascal y Abascal será vicepresidente del Gobierno. Y ha asumido algo que es más grave, que son los discursos y lo fundamental de los programas de Vox respecto a la migración, a las políticas económicas desreguladoras. En eso están absolutamente de acuerdo. Como Trump, como los oligarcas, como todos los poderes económicos que quieren llevar el capitalismo hasta el extremo más salvaje”.

Insolvencia del mensaje

“La oposición del PP está demostrando además una insolvencia muy preocupante. Cada vez que Feijóo abre la boca sobre empleo, sobre bajas laborales, sobre la gestión de incendios, demuestra un desconocimiento o una incompetencia que conviene tener en cuenta en términos también pragmáticos. Los valores, ideas y principios que cada uno tenga, son respetables o no. El rechazo a cualquier migrante pobre o al diferente per se, o la persecución de los homosexuales o de las feministas, son rechazables y discutibles. Las personas son respetables, las ideas, no todas. Pero hay que pensar también en la solvencia, en la gestión; y en asuntos muy importantes no sabemos ahora mismo cuáles son las propuestas de la oposición, y las que sabemos son las que van en contra de lo que demuestran ahora mismo los datos de cómo va la economía española. La gestión de la economía de estas últimas legislaturas es indiscutible y lo dice cualquier organismo internacional que analiza cómo están las economías de los principales países del mundo. El estado de la economía española es envidiable, a pesar de lagunas tan importantes como la vivienda, que es uno de los factores que pueden influir en que se recupere o no el espacio de la izquierda, si se perciben o no planes concretos que puedan superar los escollos que han impedido que se pongan en marcha”.

En qué fijarnos del mandato de Trump

“Uno de los de los problemas sobre el mandato de Trump es que no podemos creernos nada. Ya no sabemos qué significa para Trump un alto el fuego. No lo respeta. En Irán permite que Netanyahu no lo respete nunca y en este momento no podemos saber qué planes tiene exactamente para conflictos como Irán. Parece ya olvidada Venezuela; aún más olvidado, desgraciadamente, el genocidio en Gaza. Por eso me fijo más en las tendencias. Procuro leer los análisis de especialistas en el trumpismo y los documentos oficiales que reflejan cuáles son las políticas de la Administración Trump. Y hay que tener siempre presente el documento sobre seguridad nacional que conocimos en diciembre del año pasado. Ahí está todo. Está el desprecio a Europa, la determinación de abordar cualquier país de Latinoamérica que considere que va contra los intereses no solo políticos, sino económicos, estratégicos,o sobre materias primas que a Estados Unidos le interesa tener en su competencia geoestratégica con China. Es el catecismo de las políticas de la Administración de Trump y se va demostrando en Venezuela, en Irán, etcétera. Veremos si nos dan esperanzas las elecciones de medio mandato en noviembre en Estados Unidos. Si pasan factura las consecuencias sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz, la fallida paz en Ucrania, Gaza...”.

Mantener el foco en Gaza

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“Tenemos la obligación desde el periodismo, desde las organizaciones cívicas, desde todos los ámbitos, también institucionales, de tener permanentemente Gaza en el retrovisor y de estar atentos a que sigue habiendo un crimen tras otro allí. Desde que empezó el llamado alto el fuego ha habido más de 1.100 víctimas mortales asesinadas en Gaza. Llevamos más de 73.000 asesinados en Gaza. Mujeres, niños en porcentajes altísimos. No podemos olvidar un genocidio y no podemos olvidar que los autores de ese genocidio siguen en el poder, ante las investigaciones abiertas por la Corte Penal Internacional. No olvidemos la existencia de Palestina y los crímenes que se están cometiendo para exterminar al pueblo palestino. Creo que es una obligación cívica, periodística y humana”.

Seamos resistencia

“Vivimos tiempos en que lo más difícil de gestionar, a mi juicio, es la velocidad que se nos impone en todos los sentidos a la hora de administrar la realidad. Gestionar el análisis de lo que va pasando y de dónde se pone el foco y cuál es la conversación que se instala. Es un pulso permanente y hay intereses claramente intoxicados que manipulan en lo posible la conversación pública para que los focos se pongan donde interesa a esos sectores. Es difícil a veces hacer llegar a la opinión pública una jerarquía de valores y de análisis acordes con lo que debería parecernos importante, más allá de las divergencias partidistas o ideológicas. Hay asuntos prioritarios que deberían preocuparnos como humanidad, como colectivo de convivencia. Pero yo creo que cada uno tiene su capacidad mayor o menor de poner el granito para seguir peleando. Esto que llamamos en infoLibre “somos resistencia”. Todos y todas somos resistencia activa. Tenemos que hacer cosas, dar pasos y hay que reivindicar siempre la esperanza. Ha habido pulsos y batallas que se han ganado, pese a la diferencia abrumadora de recursos económicos, mediáticos, políticos, etcétera. Hay que dar batallas porque si no están perdidas”.

Ante la final del Mundial de fútbol masculino

“La obviedad es que creo que todos y todas queremos que gane España. Llegar a la final de un Mundial, 16 años después de haber ganado la Copa en Sudáfrica, nos vuelve a meter en vena esa emoción de un triunfo colectivo. El fútbol ya es bastante más que un deporte y tiene casi más de negocio. Por eso hemos visto algunas cosas vergonzosas, como lo de Trump llamando al presidente de la FIFA y quitando tarjetas rojas. Pero salvado eso, creo que todos nos sentimos orgullosos de que nuestra selección, la Roja, llegue a la final e intente ganar. Yo discrepo de ese enunciado de hay que ganar y lo importante es ganar como sea. La selección española ha ido hacia arriba a lo largo del campeonato y ha demostrado además estar en un juego de equipo que va más allá de las grandes estrellas individuales. Ese buen juego colectivo, esa facilidad para encantar, para entusiasmar a los aficionados, es muy importante. Es decir, no es que yo me conformara con una derrota si hemos jugado bien, pero prefiero una derrota jugando como ha jugado los últimos partidos de España que una victoria a base de que nos regalaran goles que el VAR demuestra inexistentes. Me parece que es una emoción colectiva que hay que disfrutar y yo espero que en las próximas horas podamos hacerlo. Por cierto, hay que recordar que el equipo femenino de fútbol español también ha ganado un Mundial y además seguro que va a ganar más”.