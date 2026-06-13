Marta Gesto: “Los gobiernos tienen que ponerse las pilas para regular la inteligencia artificial"

Marta Gesto Lagüela (Vilalba, Lugo) es la directora general de infoLibre desde 2022. Licenciada en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha desarrollado su carrera en comunicación y desarrollo tecnológico y comercial de numerosas empresas informativas. "Soy optimista porque las herramientas tecnológicas nos tienen que ayudar si sabemos utilizarlas", afirma ante la cámara. Sobre inteligencia artificial escribe una columna semanal en este periódico en la que analiza su estallido como fenómeno a la que vez disecciona sus oportunidades y riesgos.

Visita del papa

“La visita del papa a España es, inevitablemente, una cuestión política. En este contexto internacional, León XIV decide venir a España, que es el país en el que hay dirigentes, concretamente Pedro Sánchez, que se han posicionado de una forma más clara contra las políticas de Trump, contra ese oligopolio que los magnates de Silicon Valley ejercen y su influencia sobre el presidente de Estados Unidos. La población le recibe sorprendentemente entusiasmada. A lo largo de estos días hemos visto muchas manifestaciones del pontífice sobre temas que son de actualidad. Llegó al Congreso y se atrevió a cuestionar algunas leyes que generan muchísimo consenso entre la población española, que fueron aprobadas precisamente en esa Cámara, como son el derecho al aborto y la eutanasia. Me parece un agravio cómo ha tratado a las víctimas de abusos en la iglesia, sobre todo de la Abadía de Montserrat, pero ha dicho cosas que son un toque de atención para los políticos de todo el mundo, también para los españoles. Ha hablado de convivencia, de respeto al ser humano, de cómo deberíamos comportarnos en la divergencia. Y sin embargo, ha tenido que ser el rey el único que se pronunciase públicamente sobre los casos de pederastia en la Iglesia española y sobre cómo la curia los ha tapado, cómo ha reaccionado cuando se han hecho públicos gracias a los medios de comunicación y cómo ha gestionado el dolor de las víctimas. El papa decide no abordar ese tema. Es curioso porque León XIV estuvo casi un año sin hacer manifestaciones sobre la actualidad, y en los seis meses que llevamos de este ha tenido una amplia actividad de análisis de la realidad. Incluso hemos visto ya su primera encíclica, que centra en la inteligencia artificial. Esto también es un posicionamiento político”.

La encíclica y la inteligencia artificial

“Ha decidido hablar de la IA desde quien la controla y para qué fines. Al papa le preocupa. Seguramente debería preocuparnos a todos y también a los gobiernos. A la Unión Europea debería preocuparle quién concentra el poder que en sí mismo genera la inteligencia artificial y el control de las aplicaciones con las que interaccionamos el común de los mortales ante la inteligencia artificial. En mi opinión, eso es un acierto del Vaticano, del papa. Poner el primer foco en algo que es transversal, que nos atañe de una manera o de otra, a todos los ciudadanos del mundo, independientemente de en qué sociedad, país o continente vivamos o hayamos nacido”.

El cambio de mundo que trae la inteligencia artificial

“Creo que todos vamos a sufrir o a beneficiarnos de la tecnología, que seguramente suponga la mayor revolución desde que el mundo es mundo. El salto cualitativo y cuantitativo que vamos a dar como sociedades, con las aplicaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial, va a suponer un cambio de paradigma. ¿Quién concentra el poder de la inteligencia artificial, quién tiene el dinero que la financia? y ¿para qué la financia? Estamos viendo compañías que reciben millones de dólares en rondas de financiación en mercados como el de Estados Unidos y en otros. Seguramente China estará haciendo de una forma bastante más discreta el mismo ejercicio. Ya nos hemos quitado la careta. Las aplicaciones de las que se está hablando no son solo cosas que nos atañen en el día a día. Son la seguridad, la guerra, las armas. Cosas que requieren una pensada. En manos de qué compañías y de qué consejos de administración estamos poniendo nuestra seguridad. La Policía de Londres utiliza ya tecnología como mínimo con un capital cuestionable en cuanto a sus intereses de Silicon Valley”.

Ecosistema mediático

“Creo sinceramente que el ecosistema mediático está sufriendo no solo una transformación, eso es evidente y constante, sino una sacudida. Lo que hemos llamado proceso de digitalización, que a toro pasado es fácil de decir, pero seguramente muchos medios no han, o hemos, abordado bien. No estoy hablando solo de hoy, sino de los últimos años. Una sucesión de cuestiones nos ha traído adonde estamos. Podemos hablar de la pérdida de credibilidad de algunos medios con sus bandazos ideológicos, a veces con injerencias de los consejos de administración en la línea editorial, algo intrínseco y que siempre ha ocurrido. A eso se une una ola gigante que quizá no vimos venir, que es la de cómo nos afecta la manera en la que la gente llega a la información. infoLibre no lo ha hecho, somos una rara avis, pero la mayoría de los medios de comunicación decidieron sacrificar un montón de cosas para conseguir lectores que venían desde buscadores, desde Google principalmente, con lo que eso supone de perder tu autonomía para atraer lectores y dejarlo en manos de una empresa de Silicon Valley. Eso se hizo a cambio de mucho dinero que algunas cabeceras negociaban una por una y de una manera bastante opaca. Y eso nos llevó a un momento en el que los medios de comunicación tenían una grandísima dependencia de Google. Ahora llega la inteligencia artificial y Google ya no representa un lugar al que la gente va a informarse o a buscar información. Información sobre la actualidad, claves para entender lo que está pasando. Hemos visto cómo ha caído la curva”.

Consumo de información de actualidad de la gente joven

“La atención de los lectores se ha desplazado y ahora hay otros formatos que conectan con gente joven, que tarda mucho en llegar a los medios de comunicación porque no los consideran una referencia. Tienen una falsa ilusión de estar informados y de saber qué pasa en el mundo. Están recibiendo un montón de inputs de la pantalla de su móvil y cada vez más desde la televisión. Hay que llegar a ellos de alguna manera. Los medios de comunicación hemos encontrado los formatos de vídeo, de audio... Formatos un poco más ligeros para contar la información, un canal que nos permite llegar a la gente joven. Eso no se puede desdeñar. Pensábamos que iba a ser muy difícil enganchar a la gente joven con formatos audiovisuales tradicionales. Y entonces llega la gente joven y nos sorprende y vuelve a ver Los Serrano en Amazon y empieza a ver y consumir cada vez más horas de vídeo largo en YouTube y además sentado en su sofá y a través de su televisión conectada a Internet. Me gusta muchísimo cómo lo hace el diario digital francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, y para mí la mayor referencia europea en periodismo independiente. Ha encontrado la manera de llegar a la gente joven, con un perfil muy activo y activista a través de programas culturales para YouTube. Cuando acceden al mercado laboral entienden la importancia de estar informados y saben dónde suscribirse. No creo que vaya en detrimento del periodismo escrito. Este cumple su función, está ahí y estará. Leer hace que nuestro cerebro actúe de una manera diferente a cuando vemos y tenemos que entrenarlo. Es imprescindible”.

Nuevos dispositivos, mismas verdades

“Hemos cambiado el dispositivo, pero los lenguajes los conocemos. Y los periodistas los conocemos mejor que nadie. Qué más da si lo hacemos para un programa de radio o directamente para escuchar en un dispositivo como un móvil o una tablet o en nuestra tele conectada. Los podcasts ahora son vídeo podcast. Los programas de radio emiten en streaming (directo). Creo que es un movimiento muy inteligente que estamos haciendo los medios de comunicación y por primera vez creo que aprovecha el conocimiento periodístico que nos ha traído a donde estamos. Las noticias también estaban solo en papel y nos las llevamos a la radio y funcionó. Nos las llevamos a la tele y también funcionó”.

Quién paga la factura industrial de la IA

“El desarrollo tecnológico que conlleva un cambio de paradigma tan grande como la IA supone un tremendo coste de recursos naturales. Las máquinas que van detrás de la inteligencia artificial necesitan energía. Se está empezando a ver la gran dependencia que tenemos de empresas extranjeras. Se está trabajando para crear grandes centros de datos en Europa. Eso lo vemos como un avance. Veremos si es así, si nos va a permitir cierta independencia con respecto a los grandes gigantes de Silicon Valley. De esta cuestión política deviene otra cuestión importante y es la de los recursos que van a necesitar los grandes centros de datos. Se hablaba de un mega centro de datos en Aragón, en España. Acabamos de tener elecciones en Aragón y no fue un tema para nada transversal en la campaña electoral. Estamos muy perdidos en ese sentido. Es evidente que el planeta va a pagar esta factura. Alguien la tiene que pagar y cuando el planeta cobra una factura, al final acabamos pagando todos.

Enorme abanico de consecuencias en nuestras vidas

“La IA tiene aplicaciones en la medicina. Nos van a cambiar como sociedad, nos van a mejorar, de la misma manera que tiene usos en tecnología militar que nos van a empeorar como sociedad. ¿Qué pasa con los datos sobre nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestras preocupaciones económicas que estamos compartiendo con esta máquina, por generalizar y ponerle un nombre? ¿Adónde van? ¿Quién los procesa? Hay tantas ramificaciones que nos afectan que hay que ver cómo se regula, cómo se interactúa, quién ofrece esa interacción. Los gobiernos tienen que ponerse las pilas. Hay que regularlo, estudiarlo, entenderlo. Necesitamos políticos y asesores de políticos que sean capaces de entender las repercusiones de todo esto. Y que las instituciones supranacionales se pongan las pilas, definan mercados seguros para los consumidores. Y para todos los sectores, entiendo que ninguno va a quedar fuera. La máquina nos puede ayudar en procesos y en transformaciones tremendas, pero necesitamos abordarlo en un entorno legislativo seguro”.

Relación de las tecnológicas con los medios de información

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“Las grandes empresas tecnológicas y los medios de comunicación siempre han tenido una relación muy desigual. Las tecnológicas tienen el capital, la plataforma, y los medios producimos el contenido. Los medios hemos estado siempre en una posición de desventaja. Producimos el conocimiento, tenemos un trabajo que no puede desempeñar nadie más. El trabajo de las tecnológicas, si no son unas, son otras, lo puede hacer su competencia perfectamente. Pero siempre se han aprovechado de su posición de dominio del mercado. Tanto Google como Facebook en su momento, hoy Meta, aprovechan que distribuyen los contenidos y nos han tratado siempre como uno más en la cadena de producción. Y los medios de comunicación somos otra cosa. Nuestro trabajo está regulado en las constituciones, es un derecho que tiene la gente a recibir información libre, veraz, de calidad, que le permita entender el mundo en el que vive y tomar decisiones conscientes. En este ecosistema infoLibre es un pez pequeñísimo, pero es un pez libre. Si el sector de medios estuviese mejor organizado seguramente cantaría otro gallo. Pero el que canta ahora mismo es el de la dispersión. Cada uno va a negociar con Google por su cuenta, con Meta o con OpenAI. Nos acabamos llevando migajas que mantienen la dependencia de esas grandes empresas y nos limitan en nuestro cometido final, que es la honestidad con nuestros lectores. Desde luego, nosotros no lo hacemos ni lo vamos a hacer”.

Crianza a la infancia en tiempos de inteligencia artificial

“Esta va a ser una batalla crucial que debemos librar como sociedad y que no deberíamos encomendársela solo a los profesores. Creo que la sociedad entera tiene que implicarse en esto, empezando por la familia. En un mundo ideal la familia puede dedicar tiempo a la formación de sus hijos en este tema y en tantos otros. La forma en la que el mercado nos estruja hace que haya una grandísima desigualdad entre niños que crecen en entornos económicamente más tranquilos y la gran mayoría, que crece en entornos en los que sus padres no tienen tiempo para esto. Pero los profesores y los padres son solo un eslabón. La sociedad entera tiene que trabajar en esto. Una parte importante del enfoque pasa por los valores humanistas. La tecnología es una ayuda, no tiene sentido plantearnos un mundo sin ella, sin inteligencia artificial generativa. Creo que sería absurdo además hacerlo, pero es muy importante que no perdamos el foco humanista cuando nos acercamos a la tecnología desde todos los puntos de vista”.

Optimismo ante el futuro del periodismo

“Tiendo a mirar el futuro del periodismo con más optimismo hoy que hace diez años. Creo que tiene que volver a su dimensión y al puesto que la sociedad nos daba antes de esta gran etapa de descrédito, griterío y crispación que ha terminado poniéndonos en la diana. Yo soy optimista porque creo que estamos, después de mucho ensayo-error, empezando a entender que por primera vez que las herramientas tecnológicas nos tienen que ayudar si sabemos utilizarlas. Necesitamos periodistas cualificados que entiendan el proceso, perfiles que traigan la tecnología a las redacciones y nos ayuden a que sea una herramienta, una palanca de crecimiento. Eso era algo que no se veía así hace tiempo. La tecnología siempre ha estado muy separada de la redacción, al servicio única y exclusivamente de la distribución del contenido periodístico. Y estamos empezando a cambiar la manera en la que lo miramos. Los medios de comunicación no van a desaparecer porque son necesarios, siempre que haya gente que entienda para qué estamos aquí. No voy a decir que es luminoso, pero creo que el futuro es interesante. Creo que somos afortunados. Este tiempo que nos ha tocado vivir es apasionante. Hay cosas con las que no soñábamos ni siquiera hace 15 años. Vamos a ver transformaciones a nivel social, a nivel internacional, que van a ser apasionantes y el periodismo está ahí para contarlas. Van a pasar tantas cosas que vamos a tener que estar ahí y además vamos a poder contar con una tecnología espectacular que nos va a ayudar a transformar todo eso en conocimiento que podamos aprovechar”.