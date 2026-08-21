Aislamiento insuflado y aire acondicionado para combatir la ola de calor (y el frío en invierno)

Cada verano, miles de hogares se enfrentan al mismo problema: temperaturas sofocantes en el interior de la vivienda, noches difíciles para dormir y la duda de si instalar aire acondicionado supondrá una factura eléctrica inasumible.

Sin embargo, desde Iberdrola coinciden en que el verdadero problema no suele ser el aire acondicionado, sino la falta de aislamiento de la vivienda.

En gran parte de las viviendas construidas antes de los estándares modernos de eficiencia energética, el calor entra con facilidad durante el verano y escapa durante el invierno. Como consecuencia, cualquier sistema de climatización necesita trabajar más horas y consumir más energía para mantener una temperatura confortable.

Por ello, cada vez más especialistas recomiendan una combinación muy concreta para climas templados como gran parte de España: aislamiento insuflado en fachadas y aire acondicionado con bomba de calor de alta eficiencia.

El miedo al consumo eléctrico sigue siendo la principal barrera

Muchas familias descartan el aire acondicionado por temor al incremento de la factura eléctrica.

Sin embargo, este temor suele estar relacionado con experiencias en viviendas mal aisladas, donde el equipo trabaja continuamente intentando compensar las pérdidas térmicas del edificio.

Es decir, el problema no es únicamente el sistema de climatización, sino la capacidad de la vivienda para conservar la temperatura deseada.

Cuando se mejora previamente el aislamiento, la vivienda actúa como un "termo" que mantiene durante más tiempo el frescor en verano y el calor en invierno. Esto permite que el aire acondicionado funcione menos horas y a menor potencia, reduciendo de forma significativa su consumo.

Dos soluciones que se potencian mutuamente

Tanto el aislamiento como el aire acondicionado aportan beneficios por separado, pero ofrecen resultados claramente superiores cuando se instalan conjuntamente.

Solo aislamiento: mejora, pero no climatiza

Una vivienda bien aislada se calienta más lentamente en verano y pierde menos calor en invierno.

Sin embargo, durante una ola de calor prolongada o en los días más fríos del año, el aislamiento por sí solo no permite controlar activamente la temperatura interior.

Solo aire acondicionado: climatiza, pero con mayor esfuerzo

Un equipo moderno puede enfriar y calentar eficazmente una vivienda, pero si la envolvente térmica es deficiente, gran parte de esa energía se pierde rápidamente.

El resultado es más horas de funcionamiento y un mayor gasto energético.

Aislamiento + aire acondicionado: la solución completa





Confort térmico durante todo el año.

Menor consumo eléctrico.

Menos horas de funcionamiento de los equipos.

Temperaturas más estables entre estancias.

Mayor bienestar durante las olas de calor.

Mejor comportamiento energético en invierno.

Revalorización de la vivienda. Al combinar ambas actuaciones se obtiene:

Una actuación rápida, sin grandes obras

Otro de los factores que sorprende a los propietarios es la rapidez de ejecución.

La instalación de aislamiento insuflado suele completarse en una jornada. El proceso consiste en rellenar las cámaras de aire de las fachadas mediante pequeños orificios que posteriormente se sellan.

Por su parte, la instalación de un sistema de aire acondicionado tipo split o multisplit para una vivienda estándar suele requerir entre uno y dos días de trabajo.

En consecuencia, la mejora completa puede estar terminada en apenas dos o tres días, sin necesidad de reformas integrales ni largos periodos de molestias para los ocupantes.

¿Cuánto cuesta?

Los importes pueden variar según superficie, ubicación y características de la vivienda, pero de forma orientativa:

Aislamiento insuflado

Vivienda de 80-100 m²: entre 1.500 € y 2.500 €.

Aire acondicionado con bomba de calor

Sistema split para una estancia principal: entre 1.000 € y 2.000 € instalado.

Sistema multisplit para varias habitaciones: entre 2.500 € y 5.000 € instalado.

Inversión conjunta

Para una vivienda habitual, la inversión completa suele situarse entre 4.000 € y 7.000 €, muy por debajo de otras soluciones de climatización más complejas que requieren obras de gran envergadura.

Una alternativa de gran valor frente a otras soluciones

Aunque sistemas como la aerotermia con suelo radiante ofrecen prestaciones excelentes, suelen requerir inversiones significativamente superiores y actuaciones más invasivas en la vivienda.

Por el contrario, la combinación de aislamiento insuflado y aire acondicionado eficiente permite actuar directamente sobre los dos factores que determinan el confort:

Reducir las pérdidas y ganancias de calor de la vivienda. Generar frío y calor de forma eficiente cuando realmente se necesita.

Esto explica por qué numerosos profesionales del sector consideran esta solución como una de las mejores alternativas calidad-precio para viviendas existentes en climas templados.

Ni el mejor aire acondicionado puede compensar una vivienda que pierde energía constantemente. Y el mejor aislamiento no puede enfriar o calentar una vivienda durante una ola de calor o una ola de frío.

La verdadera solución llega cuando ambas tecnologías trabajan juntas.

Con una inversión moderada, una instalación que puede completarse en apenas dos o tres días y beneficios inmediatos tanto en verano como en invierno, la combinación de aislamiento insuflado + aire acondicionado eficiente se está consolidando como la opción más equilibrada para mejorar el confort de las viviendas y reducir el impacto de las temperaturas extremas sobre el bolsillo de las familias.

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