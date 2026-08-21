El eclipse de Sol

No es nada habitual ver un eclipse de Sol de esta magnitud en pleno mes de agosto. No me extraña el revuelo que se está formando en toda España.

Ver como la presidenta de Sol, la sede de la Comunidad de Madrid, va desapareciendo a plena luz del día hasta su ocaso es un espectáculo que sin duda recordaremos todas nuestras vidas.

Entre ganar el Mundial de fútbol y esto, ya tenemos dos hitos históricos en un solo verano. Ya son dos los acontecimientos históricos que rememoraremos en reuniones y charlas mucho tiempo después.

¿Dónde estabas tú cuando pasó?

Ya tenemos dos estrellas en la camiseta de España y ya son dos las presidentas de la Comunidad de Madrid estrelladas.

Hay algo primitivo en ver cómo astros de esa magnitud de repente son opacados; algo ancestral, atávico que nos hace mirar al cielo con temor, concretamente a los áticos de Madrid, para comprobar con nuestros propios ojos que es verdad, que está pasando algo tan inverosímil por mucho que nos hayan advertido. Una estrella desapareciendo en nuestros cielos.

Ver en directo a una estrella brillante que se transforma en un círculo muy negro. Normal, la expectación desmedida.

Cuando nos decían que la especulación salvaje iba a acabar con la carrera de muchos políticos, yo la verdad que no pensé que sería así, literalmente.

Ya tenemos dos estrellas en la camiseta de España y ya son dos las presidentas de la Comunidad de Madrid estrelladas

No pensaba que intentar conseguir tener un piso propio, aunque pagado por todos los contribuyentes madrileños -la famosa “colaboración público privada”, supongo- sería el fin de su meteórica carrera.

Y la caída desde un ático no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor, como diría M. Rajoy.

‘De Madrid al cielo’ a ‘De Madrid al cieno’.

Mucho tiempo llevábamos esperando este momento casi único en la vida y que debemos disfrutar adecuadamente porque no sabemos cuando volverá a pasar o si estaremos vivos cuando vuelva a ocurrir.

La verdad es que yo pensé que lo viviría antes, con los 7.291 ancianos dejados morir como perros sufriendo en sus residencias por la firma de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, pero parece ser que no se dieron las condiciones necesarias.

Son muchos los requisitos, políticos, mediáticos, judiciales… para poder ver un eclipse total de la inquilina de Sol en directo.

Este eclipse, y el anterior de Sol, que pudimos disfrutar en nuestro país, el de Cristina Cifuentes con la filtración de su ya famoso vídeo robando cremas y aquella mítica frase a cámara: “No me voy, me quedo” aún siguen clavados en nuestras retinas. Unas retinas que tenemos que proteger adecuadamente para este nuevo evento astronómico tan peculiar.

Yo para este eclipse ya hace mucho que tengo mis gafas polarizadas para disfrutarlo en condiciones.

No hay nada que me polarice más que ver cómo destruyen la Sanidad y la Educación pública para hacer negocios privados, ver cómo se miente, se manipula, se riega de dinero público a panfletos para lanzar bulos contra los adversarios políticos o alabar los looks de la presidenta al estilo de la revista adolescente 'Súper Pop’ o ver cómo una televisión que debería ser pública se convierte en ‘Aló Presidenta’.

Tengo las gafas ya polarizadísimas.

Y recordad que si, por lo que sea, no podéis disfrutar de este eclipse total de Sol siempre podéis acercaros a ver la sede del PP en la calle Génova de Madrid, siempre está en negro y a plena luz del día.

Feliz verano.