Recibe hasta 250 euros por domiciliar tu nómina en CaixaBank

En concreto, CaixaBank premia con 250 euros a aquellos que domicilien una nómina de 1.500 euros o más. En el caso de nóminas de entre 900 y 1.500 euros, la entidad abonará 150 euros en cuenta.

Los clientes que así lo deseen, podrán optar también por un televisor o por un cupón de entre 200 y 400 euros para utilizar en el portal de consumo Facilitea, pudiendo canjearlos por hasta un aspirador Dyson V12 valorado en 559€, un Samsung Galaxy S24 FE de 128 GB valorado en 759€, o en muchos otros productos de electrónica, hogar, movilidad, deporte y ocio.

Estas promociones están disponibles en la página web de CaixaBank y en las más de 4.000 oficinas de la entidad en toda España.

Requisitos para beneficiarse de la promoción

Para acceder a estos beneficios de la promoción, los clientes deben cumplir con ciertos requisitos: además de traer la nómina, es necesario domiciliar al menos tres recibos y realizar un mínimo de tres compras con tarjeta por trimestre, con un compromiso de permanencia en la entidad durante al menos 24 meses.

Además, los clientes que cumplan con estas condiciones pasarán a formar parte del programa Día a Día de CaixaBank, que ofrece un paquete gratuito de servicios financieros básicos. Este programa incluye una cuenta corriente sin comisiones, una tarjeta de crédito My Card sin cuotas de emisión ni de mantenimiento, la posibilidad de realizar transferencias SEPA estándar en euros en toda la Unión Europea, así como el uso de banca digital y cheques nacionales, entre otras opciones.

Esta campaña supone por tanto una oportunidad para aquellos clientes que quieren sacar el máximo partido de su nómina gracias a estas ventajas adicionales que ofrece CaixaBank.