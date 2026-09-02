‘Dolly Parton: la reina del country’, un documental para prolongar el homenaje a la diva universal

Si pretender ser un documental excepcional, La reina del country repasa la vida de Dolly Parton hasta el año pasado, fecha en la que se estrenó. Reconforta cuando todavía no se ha desvanecido el impacto de la pérdida de una de las figuras más queridas en el mundo del espectáculo.

Se trata de un trabajo de Nicolas Maupied para la cadena francesa ARTE, que puede verse en Movistar +. Maupied se ha especializado en piezas biográficas, que también ha dedicado a Daniel Day-Lewis, a Nicolas Cage o a Helen Mirren.

Cien millones de discos vendidos

En este caso sirve para pasar un rato más con Dolly Parton, la mujer superlativa. Creadora de 3.000 canciones que se convirtieron en cien millones de discos vendidos. Gestora de sus propios derechos de autora, cosa poco común en la despiadada industria musical.

Parton tenía una capacidad extraordinaria para componer melodías contagiosas, cantar con su voz de soprano cómodamente sin perder jamás una nota y, sobre todo, para crear historias con sus canciones.

Canciones que cuentan historias

En dos versos daba vida a personajes indelebles, situaciones interesantes, muchas con carga social, o paisajes evocadores. Regalaba muchísimo de sí misma, desde su infancia paupérrima y feliz en los montes Apalaches de Tennessee a su imagen de rubia tonta, sus celos, inseguridades o conflictos.

Dolly era la cuarta de doce hermanos. La familia pasó de una casa de madera de una habitación a una de dos, de la que la artista guardaba muchos recuerdos, la mayoría felices.

La vida pobre de montaña

Llegaron a comer ardillas o marmotas en tiempos de necesidad, pero no se hacía un drama de ello. Su padre era analfabeto y a la vez muy vivo para buscarse la vida y su madre, como toda esa rama familiar materna, era amante de la música. Ella, cantante, tíos y abuelos tocaban varios instrumentos.

Dolly empezó a hacer música desde niña. Cantaba en la iglesia, tocaba la guitarra, primero una casera, luego una comprada. Participó en programas de radio y al día siguiente de graduarse en el instituto se fue a Nashville, la capital de la música country.

Un matrimonio peculiar y feliz

Ese mismo día llevó la ropa a la lavandería y mientras esperaba la colada conoció a un chico, Carl Dean, que se convirtió en su marido hasta su fallecimiento el año pasado. Dean nunca la acompañaba en sus giras, galas o entregas de premios. Eran una pareja feliz que se veía solo unos días al mes.

Todo lo contaba Dolly Parton en sus innumerables apariciones televisivas. Era la invitada ideal. Con pelucas descomunales, pechos a juego, brillos y maquillaje lleno de color llenaba la pantalla.

La mejor entrevistada

Con agudeza, honestidad y muchísimo humor contestaba a todo desarmando a quien tuviera prejuicios contra ella. “Cuesta mucho dinero parecer tan barata”; “La gente me pregunta cuánto tiempo lleva arreglarme el pelo. No lo sé. Nunca estoy ahí”; “Soy una mujer hecha a mí misma, tengo las facturas de los médicos para probarlo”, son algunas de sus bromas sobre su aspecto.

Contaba que, al visitar la ciudad siendo niña, vio a una mujer de pelo platino, uñas pintadas, muy maquillada y le pareció lo más bonito del mundo. Su madre le dijo que era una vagabunda, basura, pero ella decidió ya entonces que quería ser así.

Un icono transversal

Decía que si hubiera nacido hombre hubiera sido drag queen y defendía a homosexuales, travestis y transexuales a pesar de su religiosidad sureña. Se burlaba también de su peculiar matrimonio. “¿Qué si creo en la convivencia prematrimonial? Ni siquiera creo en la matrimonial”.

Dolly consiguió ser adorada, entendida y respetada por mujeres y hombres, por conservadores y progresistas logrando una mágica unanimidad. Lo mismo le ocurrió en la música. Primero el pop le abrió las puertas, luego el rock y rompió el nicho del country conectando con audiencias mucho mayores.

Algunos de sus mayores éxitos

Escribió la misma noche dos de sus mayores éxitos, Jolene y I will always love you, que Whitney Houston llevó a otra dimensión tras incluirla en la película El guardaespaldas. Dos historias autobiográficas.

Jolene se basó en una empleada de banco que estaba empezando a tontear con su marido mientras ella viajaba. Parton le hablaba a ella directamente, reconocía el enamoramiento de su marido y le explicaba que para ella él era único. Le pedía, por favor, que no se lo llevase.

El impacto de I will always love you

I will always love you es una carta de despedida y consuelo que escribió a su socio cuando quiso volar sola. Una dulce ruptura. Ambas canciones muestran su forma directa, delicada y original de abordar las situaciones difíciles.

Elvis Presley estuvo a punto de cantar I will always love you pero quería parte de los derechos de autora y Dolly Parton, entusiasmada con que el rey del rock hubiera elegido su balada, se plantó a su pesar y rechazó la oferta para mantener sus principios como dueña de su obra. Se tenía por una gran mujer de negocios que conseguía lo que quería.

Actriz y productora

Parton participó en varias películas durante los ochenta, entre las que destacan Magnolias de acero y su debut en Cómo eliminar a su jefe, para la que compuso otro de sus temas más conocidos, 9 to 5, aunque actuar no era lo que más le gustaba y no continuó con ello más allá de pequeñas apariciones.

Para plataformas fue productora de Acordes del corazón, en Netflix, que dramatiza ocho de sus canciones con mucha sensiblería. Entre sus inversiones participó en la productora Sandollar, que desarrolló películas y varias series.

Millones de libros repartidos gracias a su iniciativa

Más recordado estos días ha sido su papel filantrópico. Especialmente su proyecto Imagination Library, inspirado en el analfabetismo de su padre, que ha regalado más de trescientos millones de libros a niñas y niños de cero a cinco años.

Parton pertenece a esa categoría de estrellas capaz de tener su propio parque temático. En su caso, Dollywood se creó para reactivar la economía de la zona en la que la cantautora se crió.

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Dolly Parton añadió a las atracciones puestos de artesanía, comida y música local, como cuenta el ilustrador y extraordinario glosador de la cultura pop Abraham Menéndez, Abe the ape.

Benefactora de la vacuna de la covid

Entre otras muchas causas, colaboró con un millón de dólares a la temprana investigación de la vacuna de Moderna para la covid. Ha sido justamente honrada en la prestigiosa revista Nature por sus contribuciones tanto a la salud pública como a la alfabetización.

Ese es uno de los numerosísimos reconocimientos que ha recibido. No sobran los iconos como Dolly Parton. Así que estiremos todo lo posible el homenaje a ese ser deslumbrante, con este documental, viendo sus películas, escuchando su música o buscando en internet las perlas de sus deliciosas entrevistas.