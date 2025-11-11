"Sin feminismo no hay democracia": 'Clandestinas', el documental de la lucha de las mujeres contra Franco

No ha reservado la Historia un espacio destacado para ellas, pero el papel del feminismo fue (y es y seguirá siendo) fundamental para entender el proceso de conformación de nuestra democracia. Esa es la idea angular en torno a la cual pivota Clandestinas: la lucha de las mujeres en la dictadura, el documental que hace memoria de la resistencia feminista contra el franquismo a través de los testimonios de pioneras batalladoras como las artistas Isabel Oliver, Mari Chordá y Eulalia Grau, las juristas Paca Sauquillo y Consuelo Abril o las activistas Cristina Almeida y Lidia Falcón.

"Todavía quedan muchas luchas, queda muchísimo por conocer de la dictadura, y la lucha de las mujeres era algo que estaba pendiente y no se había contado", remarca a infoLibre Pilar Astray, directora de la película. "Y me sorprende mucho que, cuando hablo con amigas y amigos abogados, nadie sabe quien es María Telo —abogada que luchó durante el franquismo por la igualdad jurídica de las mujeres—. Los que nos dedicamos a temas de memoria y democracia, al final sí que tenemos en mente todos estos nombres, pero el público en general no los conoce. Así pasa, en mayor o menor medida, con Cristina Almeida, Paca Sauquillo, Gloria Nielfa o Emilia Graña", añade.

El objetivo de Clandestinas es, en definitiva, investigar, documentar y divulgar el papel del movimiento feminista español durante la última década del franquismo, con especial énfasis en su contribución a la lucha por los derechos democráticos, recuperando, preservando y difundiendo las historias de las mujeres que participaron en este movimiento para asegurar un reconocimiento que les es debido en la historia reciente de España. Y reivindicar su poder transformador con un activismo social, político y cultural que cristalizó en organizaciones furtivas como el Movimiento Democrático de Mujeres, vinculado al PCE y esencial para la propagación de un pensamiento feminista internacional sin apenas presencia en nuestro país.

Unas mujeres que se jugaban el tipo por la colectividad desde su posición "privilegiada" en cuanto a sus estudios y familias, tal y como recuerda Astray, a pesar de lo cual "las detenían y muchas pasaron calvarios en la Dirección General de Seguridad". "En el documental no lo cuenta, pero el calvario de Lidia Falcón es conocido por muchos, con esas palizas tremendas del torturador Billy El Niño", apunta la directora, poniendo en valor esa capacidad para comprometerse, antes incluso de adquirir conciencia feminista como tal y a pesar de los peligros en la pelea por una sociedad más igualitaria.

"Esta lucha podía tener unas consecuencias terribles, también sociales y estigmáticas, no solamente legales", recuerda la coordinadora de los proyectos de memoria de las mujeres de El Club de las 25, Julia Pérez Correa, quien además destaca a infoLibre que fueron "muy valientes porque estaban muy vigiladas por la policía". "Era una época oscura, en la que tenías que saber muy bien quién te rodeaba, quién estaba cerca de ti, porque cualquiera podía denunciarte", prosigue, resaltando, al mismo tiempo, que ya no era solo que las pudieran detener y maltratar, sino que "podían violarlas o incluso condenarlas a muerte".

Hay muchísimo ruido con el tema de que si con Franco se vivía mejor, pero todo son mentiras. La situación en España era de mucha pobreza y un trabajo casi esclavo para las familias más humildes Julia Pérez Correa

Y, comparando aquella España con la que tenemos en 2025, plantea: "Ahora mismo en las redes sociales hay muchísimo ruido con el tema de que si con Franco se vivía mejor, pero todo son mentiras. La situación en España era de mucha pobreza y un trabajo casi esclavo para las familias más humildes. Un poquito de rigor histórico, porque la realidad es que era un país oscuro donde nadie podía levantar la voz, todo era silencio, veníamos de un pasado muy complicado. La gente tenía miedo a hablar de política o de cualquier otra cosa porque cualquiera te denunciaba. La dictadura era tremenda, no se puede decir que eso es bueno para nadie".

En esta línea, Pérez Correa manifiesta su estupor por el resurgimiento del fascismo entre las nuevas generaciones, ante lo cual "los chavales tienen que conocer la verdad". "La gente debe estar más preparada y tener más espíritu crítico con respecto a lo que nos cuentan en las redes y no creerse bulos interesados", señala, para luego rematar: "La igualdad entre hombres y mujeres no hace daño a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. Nos hace más libres a todos y podemos disfrutar de forma igualitaria todo lo que tenemos. Además, la igualdad es un antídoto contra la violencia en general y contra la violencia que sufren las mujeres. Sin feminismo desde luego no hay democracia, porque el feminismo forma parte de la democracia, de estos derechos que todos necesitamos".

Si encontrar cosas de la resistencia al franquismo en general es complicadísimo, encontrar documentos feministas de resistencia al franquismo no te puedes imaginar lo que ha sido Julia Astray

Precisamente para potenciar la faceta divulgativa, el documental, promovido por El Club de las 25 y Mundos Flotantes con el el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha tenido ya un preestreno en Madrid y se ha proyectado en algunos institutos, algo que seguirá produciéndose a partir de ahora, al mismo tiempo que continúa su camino por festivales de cine de todo el mundo. Además, Astray pone énfasis en la iniciativa Memoria de las Mujeres, donde cualquiera puede aportar la documentación que tenga sobre el tema, ya que "encontrar mujeres feministas de esa época, entre 1960 y 1975, ha sido muy complicado".

‘Ciudad sin sueño’ combate con luz y cine la oscuridad de la Cañada Real: “La situación no mejora” Ver más

"Había muchas que se habían nombrado comunistas, pero en feministas nos quedábamos con Lidia Falcón y ya está, porque lo de nombrarse feminista vino mucho después, incluso para mujeres como Almeida. La documentación es una cosa complicadísima porque quien tenía cosas las tiró o las quemó. Si encontrar cosas de la resistencia al franquismo en general es complicadísimo, encontrar documentos feministas de resistencia al franquismo no te puedes imaginar lo que ha sido", recalca la directora.

"Estamos recogiendo la documentación que la gente puede tener en casa, la estamos digitalizando, y todo eso irá al Archivo de Movimientos Sociales que está creando el Ministerio de Cultura, para que cualquier investigador pueda acudir a él y tener textos, audios, vídeos y todo lo que se necesite sobre cómo se desarrolló el feminismo de la segunda ola en España, cómo luego siguió en la Transición y cómo sigue hasta ahora", resalta por su parte Pérez Correa, poniendo valor a su vez que este documental es fruto de una investigación previa muy potente.

Una película que, además, se planteó inicialmente como una serie, de manera que aunque Clandestinas funciona como un largometraje independiente, es también un "capítulo piloto", explica Astray, ya que la intención "sería poder seguir ampliando" este trabajo para abarcar lo máximo posible con la mayor profundidad, siempre con la intención de "tejer redes generacionales" para que las jóvenes encuentren referentes en sus mayores porque, en última instancia y resumiendo, aquí vemos la "lucha contra el olvido de las mujeres de la dictadura". "Por el sistema patriarcal estamos todo el rato creyendo que hemos descubierto América, porque al eliminarse nuestra genealogía, creemos que eres la primera en estar hablando de algo, pero vamos más hacia atrás y vemos que ya había muchas mujeres saltándose todas las normas y las expectativas. Eso es inspirador", concluye la directora.