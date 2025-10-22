Steve Buscemi se 'moja' en Mallorca y defiende que el patriotismo es lo contrario a Trump

Steve Buscemi (Brooklyn, 1957) ha expresado su apoyo y aplaudido a miles de ciudadanos que el pasado fin de semana se manifestaron en diversas ciudades de Estados Unidos contra el presidente, Donald Trump, en el marco de las protestas del 'No King's Day'. "Dicen que la gente en esas manifestaciones no era patriótica, pero yo pensé que lo que estaban haciendo era de patriotas, ya que lo hacían por amor a su país y a la democracia", ha remarcado.

Durante un encuentro con un grupo de periodistas a la orilla del Mediterráneo en el marco del festival Evolution Mallorca, el intérprete ha reconocido no ser un "gran fan" de la administración estadounidense actual, por lo que espera que no vuelva a ser votada en las próximas elecciones en su país. "Esa es mi esperanza, pero veremos que pasa", ha apuntado, remarcando la importancia de que la gente "no se rinda", porque eso es precisamente lo que quieren Trump y los suyos, ser "opresivos" para que pensemos que no hay nada que se pueda hacer. "Pero hay mucho que podemos hacer y que debemos seguir haciendo", ha apostillado.

Tras referirse al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como una "insurrección" al no aceptar Trump los resultados de aquellos comicios que terminaron haciendo presidente al Joe Biden, Buscemi ha reconocido que por ahora, y tras la derrota de Kamala Harris, no ve a ningún líder demócrata que le ilusione especialmente para recuperar la presidencia. Eso sí, ha insistido en que los ciudadanos tienen "mucho más en común de lo que la administración actual" les "permite creer".

"Creo que la gente quiere lo mismo. Quiere poder vivir bien y ser libre. Vivir sus vidas, tener derechos humanos básicos, tener una sanidad básica.. Pero hay ciertas personas que realmente quieren dividirnos, algo que no es saludable para nuestro país, ni para la democracia", ha continuado, reconociendo al mismo tiempo la incidencia de la polarización mediática en las personas, que "reciben de los medios de comunicación solo lo que quieren recibir", refrendando así sus opiniones y alejando la posibilidad de un hipotético entendimiento.

Después de compartir estas reflexiones con los periodistas, ha recordado que él no es un activista, a pesar de lo cual va a seguir expresando sus opiniones porque "es importante no quedarse en silencio": "Nuestra administración actual quiere que la gente se autocensure, se autodeporte, que una parte de la población no se sienta bienvenida. Sé que hay gente que dice '¿y qué importa lo que diga un actor o lo que piense un músico?' Bueno, también soy un ciudadano, un ser humano. ¿Por qué no decirlo? Si no te gusta lo que digo, no escuches".

Fue un poco intimidante dirigir a Tony Soprano

Buscemi es uno de los intérpretes más versátiles de Hollywood, con papeles icónicos en obras maestras como Reservoir Dogs, Fargo, The Big Lebowski y la serie Boardwalk Empire. Obras consideradas maestras con el paso de los años, a las que se apuntó en su momento por supuesto sin saber hasta donde podrían llegar. "En algunos de los primeros pases de Reservoir dogs la gente se salía de los cines, pero ahora sabemos hasta donde llegó Quentin Tarantino", ha resaltado. "Nunca sabes", ha asegurado, comentando también el crecimiento a lo largo de los años de los hermanos Coen y cintas como Fargo o The Big Lebowsky, cintas de culto pero al mismo tiempo comerciales.

Steve Buscemi sobre Trump en el festival 'Evolution Mallorca': "En EEUU intentan ilegalizar el español" Ver más

"Para mí ya es un éxito si un cineasta puede hacer el filme que quiere hacer y no se comprometa demasiado", ha remarcado, al tiempo que ha explicado que él escoge los guiones en función de si le gusta o no la historia. "En mis comienzos, a mi personaje muchas veces le pegaban o le mataban, así que miraba en qué página sucedía eso", ha comentado divertido entre risas, destacando a su vez que lo que más le gusta de su oficio es actuar con otros actores y "ver lo que ellos traen".

También ha hablado Buscemi sobre su faceta como director, concretamente en unos pocos episodios de la serie Los Soprano, explicando que le gusta dirigir porque así tiene la posibilidad de tocar todas las partes de la historia e interactuar con todo el equipo. "Fue un poco intimidante dirigir a Tony Soprano, pero todos fueron geniales", ha bromeado, por lo que recuerda la experiencia como muy "divertida".

Buscemi recibía en la noche de este martes el Evolution Icon Award en la gala de inauguración del 14 Evolution Mallorca International Film Festival, que llena la ciudad de Palma de cine hasta el próximo 29 de octubre. Ya al aceptar el galardón en la ceremonia tuvo un par de recados contra Trump, alertando de que en su país "están intentando ilegalizar el español, una lengua muy interesante y bonita", y lanzando un alegato en favor de la "diversidad" que enriquece y a la capacidad del cine de contar historias trabajando en equipo con gente diferente.