David Uclés y Gioconda Belli, entre los seis finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

La Cátedra Vargas Llosa ha dado a conocer a los seis finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares y considerado uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español. Se trata de dos obras españolas, otras dos nicaragüenses, una argentina y otra peruana.

Concretamente, los finalistas son Gustavo Faverón, de Perú, por Minimosca; Pola Oloixarac, de Argentina, por Bad hombre; Ignacio Martínez de Pisón, de España, por Castillos de fuego; David Uclés, de España, por La península de las casas vacías; Sergio Ramírez, de Nicaragua, por El caballo dorado; y Gioconda Belli, también nicaragüense, por Un silencio lleno de murmullos.

Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, el galardón reconoce la mejor novela publicada en español en los últimos dos años. La VI Bienal se celebrará por primera vez en España, en Extremadura, del 22 al 25 de octubre de este año, con Cáceres como sede principal y actividades en Badajoz y Trujillo. Tras sus ediciones en Lima y Guadalajara (México), su llegada a nuestro país refuerza el carácter iberoamericano del encuentro, así como su proyección internacional.

El jurado, presidido por el exdirector del Instituto Cervantes Juan Manuel Bonet, elegirá la obra ganadora entre las seis finalistas. El veredicto se dará a conocer en el acto de clausura de la Bienal, el 25 de octubre en el Gran Teatro de Cáceres.

Durante cuatro días, la Bienal reunirá a escritores, editores, académicos y lectores en conferencias, mesas redondas, diálogos y presentaciones en Cáceres (sede principal), con actividades paralelas en Badajoz y Trujillo. El programa completo se dará a conocer este próximo 4 de octubre en Cáceres.

En las ediciones anteriores el galardón ha recaído en David Toscana (México), Juan Gabriel Vásquez (Colombia), Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), Carlos Franz (Chile) y Juan Bonilla (España). “Buscamos proyectar la obra de nuevos talentos, afianzar la trayectoria de autores ya reconocidos y fortalecer la difusión internacional de la literatura en español”, afirma Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa.