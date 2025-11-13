Danza en el mar

Mis días eran turbios, tristes, sentía que mi existencia marchaba a la deriva como una hoja arrastrada por la brisa. Estaba lejos de casa, de la felicidad, e incluso la esperanza se mostraba distante. Mis días los contaba entre lágrimas y pesadillas. La tierra nada me ofrecía, en cambio el mar... es otra cosa. Sumergirme en él era mi escape, mi oasis en medio de tanta penuria. Las aguas me acariciaban, apaciguando mis ánimos y sumiéndome en un estado de catarsis. Me recibió en todo su aforo, abrazó mi cuerpo y las criaturas que pululaban en su interior me dieron la bienvenida, se confabularon deslumbrándome con sus colores y formas. Como un mundo de ensueño, y así ignoré mi desgracia. Arriba el cielo se iba alejando, se confundía con el brillo del sol reflejado en la superficie y oscilaba al son de las corrientes. El paisaje era movimiento y yo me dejé llevar por su ritmo. Mi danza la ofrecí a Poseidón y sus tritones. Manos y piernas se acoplaban a esta pantomima y mi cuerpo cobró vigor, mis formas se acentuaron y me sentí como una diva en escena. El agua, con su masajeo, me brindaba la felicidad que la urbe o la gente no me ofrecían. Allí descansará mi cuerpo, donde no hay engaños, ni vilezas, tampoco odio ni congoja.

Onomatopeya madrugadora

El gallo canta, el perro ladra, el gato maúlla y el hombre… grita para hacerlos callar porque quiere dormir.

Demasiado orgullo

Un cosmonauta admira la panorámica de la Tierra donde los miles de luces brillan delatando a las ciudades. Medita en lo lejos que llegará el hombre con su ciencia. A sus espaldas, un asteroide viene en ruta de colisión para recordarle que nada es eterno.

Economía

Desorden creativo

Un vampiro se muestra molesto por el alza en el precio de la sangre embazada y decide volver a la antigua usanza. Medita en que morder cuellos es denigrante, pero la necesidad tiene cara de hereje.

Leyes

Un mago que practica sus hechizos es detenido por la fuerza pública. Se le acusa de infringir las leyes naturales y se le sentencia a pagar una fianza. El mago medita en que obrar prodigios afecta su realidad.

*Marcos Fabián Cortez (Santiago de Chile, 1965) ha publicado siete novelas y sus cuentos están recogidos en varias antologías.