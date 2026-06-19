Ricardo Llorca convierte casi cuatro décadas en Manhattan en música y memoria escénica

El compositor hispano-estadounidense Ricardo Llorca lleva a escena un recital que escapa a cualquier etiqueta: ni concierto convencional ni lectura al uso, Los diarios de Manhattan entrelaza palabra y música para construir un retrato coral de Nueva York como escenario y como metáfora. La obra se podrá ver en la Comunidad de Madrid los días 23, 24 y 25 de junio en la Sala Negra de los Teatros del Canal, y el 27 en el auditorio de El Escorial.

El montaje, dirigido por Jorge Moreno Pieiga, parte de la experiencia vital de su autor en la ciudad y arma una narración hecha de encuentros, oficios, conflictos y oportunidades buscadas. De ese cúmulo de vivencias emerge un mapa humano tan denso y contradictorio como la propia urbe, en el que conviven la ambición y la creatividad con el fraude y la honestidad. Cada historia opera como una pequeña crónica urbana que, sumada a las demás, ofrece una mirada al ecosistema cultural neoyorquino.

El propio Llorca sitúa el origen de la pieza en su trayectoria personal: "Ahora, después de casi 37 años viviendo en esta ciudad, he conocido a todo tipo de personas. He peleado, trabajado y llamado a todas las puertas que he podido y, sobre todo, he tratado a multitud de individuos que me han demostrado que el Nueva York de los noventa era una ciudad de aventureros de todo tipo que se mezclaban libremente con personalidades ya establecidas del mundo del arte y de la cultura, sin que muchas veces pudieras ver dónde estaba la autenticidad y dónde el fraude, dónde la verdad y dónde la presunción."

Más allá del homenaje a un lugar concreto, la propuesta apela a una experiencia compartida: la de quienes buscan su sitio en entornos a la vez hostiles y fascinantes. El espectáculo se plantea así como un trayecto emocional por la memoria, el arte y la vida urbana, bajo la idea de que toda gran ciudad es, en última instancia, un relato hecho de personas, contradicciones y sueños.

La banda sonora reúne piezas de autores como Stephen Sondheim, Chick Corea, Philip Glass, George Gershwin, John Adams, Sonia Megías y el propio Llorca, que ejerce además de narrador y pianista. Le acompañan en escena la pianista y cantante Rosa Torres-Pardo y la actriz Yolanda Gómez Escudero, con iluminación de Fernando Prieto y vestuario y atrezo de Lourdes Manzano-Monis. La función, de una hora y diecisiete minutos de duración, se desarrolla en español e inglés.