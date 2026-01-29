La CEOE rechaza las "fórmulas trileras" del Gobierno para compensar el alza del SMI

Las patronales CEOE y Cepyme han calificado de "fórmulas trileras" la propuesta fiscal del Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) alejando la posibilidad de cerrar un acuerdo tripartito para esta medida, según informa EFE.

En un comunicado difundido este jueves, horas antes de la reunión de la mesa de diálogo social para abordar la subida del SMI para 2026, CEOE y Cepyme apuntan que la propuesta conocida ayer supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos "por unas fórmulas trileras que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada" del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos.

La propuesta, añaden, establece "condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo", concluyen.

La patronal añade que el comité ejecutivo emitirá una valoración una vez el Gobierno les entregue la documentación necesaria, aunque el comunicado ya anticipa la dificultad de poder alcanzar un acuerdo tripartito, con patronal y sindicatos, como buscaba el Ministerio de Trabajo.

Las patronales también reprochan que se haya filtrado a los medios en lo que consideran una "falta de respeto" del Gobierno por el diálogo social.

"No hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena" inciden.

La propuesta, que la CEOE asegura haber conocido a través de los medios de comunicación, incluye una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con retribuciones por encima del SMI.

El incentivo podrá alcanzar el cien por cien de la subida del SMI siempre que el incremento de plantilla con sueldos superiores a esa retribución mínima sea igual o superior al 15%.

La propuesta incluye otros condicionantes, como que únicamente podrán aplicar la reducción prevista "las empresas cuyos gastos de personal superen el 70 % de los gastos de explotación".

Además, la plantilla media total de las empresas que se acojan a este incentivo deberá mantenerse o incrementarse respecto al inicio de dicho período y "sostenerse durante los dos años posteriores" al de la subida, que es 2026.

La CEOE plantea cambiar las reglas de cálculo del SMI para contener la subida y dejarla en 17 euros al mes Ver más

La patronal critica que el planteamiento "deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores".

De hecho, añaden, la medida "excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro".

El Ministerio de Trabajo se sienta esta tarde con patronal y sindicatos en una nueva reunión en la que se pretende acordar la subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF y que se aplicará con efectos retroactivos desde este enero.