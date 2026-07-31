La gran banca española bate récord de beneficios: 20.164 millones hasta junio, un 18% más

Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- obtuvieron un beneficio conjunto de 20.164 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un 18% más respecto al mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos este viernes por EFE, solo entre abril y junio, estos seis bancos ganaron 9.349,3 millones de euros, que se suman a los más de 10.800 millones que obtuvieron en los tres primeros meses del año.

El Banco Santander se anotó las mayores ganancias con un beneficio atribuido de 8.973 millones en el mejor primer semestre de su historia, un 31% más que en el mismo periodo de 2025, aunque incluían una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia.

El resultado ordinario, que excluye esa partida excepcional y 250 millones para la reestructuración tras la compra de TSB en Reino Unido, ascendió a 7.328 millones, un nuevo récord y un 15% más, gracias al tirón del negocio, la captación de clientes y el ahorro de gastos.

El grupo que preside Ana Botín ganó 3.518 millones solo en el segundo trimestre y la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE en el argot por sus siglas en inglés) subió al 15,6%.

En segundo lugar figura el BBVA, que obtuvo un beneficio de 6.051 millones en el primer semestre de 2026, un 11,1%, impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13% y del 7% a particulares.

El ROTE alcanzó el 22,2%, pero además de los resultados, el banco que lidera Carlos Torres anunció el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones.

El podio de los beneficios de la gran banca española lo completa CaixaBank, que ganó 3.203 millones en los primeros seis meses del año, un 8,5% más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios. La rentabilidad sobre el capital tangible se situó en el 18% en el primer semestre.

En el caso del Sabadell, el banco obtuvo un beneficio neto de 971 millones de enero a junio, un 0,5% menos, con unas plusvalías netas de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica, aunque los extraordinarios se reducen a 201 millones descontado los gastos del plan prejubilaciones.

Sin tener en cuenta los 79 millones que aportó TSB de enero a abril y los impactos extraordinarios, el beneficio se situó en 691 millones, un 14,1% menos, y el ROTE recurrente en el 13,6%.

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Bankinter, por su parte, se anotó un beneficio neto de 605 millones en el primer semestre del año, un 12% más, gracias a la buena evolución del negocio con clientes y el incremento de los ingresos, situando sus ratios de rentabilidad en niveles récord. El RoTE llegó al 20,4%.

Y, por último, este viernes Unicaja reportó un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre del año, un 7% más, impulsado por el crecimiento del margen bruto, la estabilidad de los ingresos recurrentes, la menor dotación de provisiones y la mejora de la calidad del balance.

La rentabilidad, destaca el banco, se mantiene "sólida", con un ROTE ajustado del 12%.