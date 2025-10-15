El precio de la vivienda vuelve a subir y se queda a un 6% del máximo de la burbuja

El precio de la vivienda se encareció un 12,3% en septiembre con respecto al mismo mes del pasado año, lo que eleva al 11,9% el incremento del tercer trimestre, por encima del 11,7% que se avanzó provisionalmente el mes pasado, según los datos que maneja la firma de tasación Tinsa.

En septiembre, el mayor crecimiento de la vivienda se volvió a dar en las islas, donde se encareció un 16,7%. De hecho, fue en los territorios insulares donde la vivienda superó nuevamente los valores máximos el 'boom' en un 20,3%.

Tras la de las islas, los mayores alzas de la vivienda se registraron en las capitales y grandes ciudades (13,4%), mientras que en la costa mediterránea lo hicieron un 11,9%, en las áreas metropolitanas el 10,4% y en el resto de municipios un 8,6%, apunta en un comunicado.

Además, con respecto al mes anterior, agosto, el precio de la vivienda creció un 1,1% en tasa intermensual. En este caso fue la costa mediterránea la que se anotó la subida más alta, del 1,3%.

En lo que va de año sube un 9,8%

Tras esta nueva subida, en lo que va de año la vivienda se ha encarecido un 9,8 %.

Las islas se anotaron la mayor subida en lo que va de 2025, el 14,8%, seguida de las capitales y grandes ciudades (10,3%).

Por su parte, en la costa mediterránea el aumento fue del 9,9%, en las áreas metropolitanas del 8% y en el resto de municipios del 7,3%.

Según subraya Tinsa, en septiembre los precios residenciales siguieron creciendo por encima de la inflación, un aumento que comienza a reflejarse en la tasa de esfuerzo de compra, que aumentó levemente tras varios trimestres de senda decreciente. No obstante, a nivel nacional se mantiene próxima a niveles "razonables" del 35%.

Tinsa destaca además que el empleo continúa resistiendo y, en el actual contexto de coste hipotecario moderado, la demanda residencial se mantiene en un volumen elevado y próximo a máximos. También subraya que, pese a la evolución creciente de los visados de dirección de obra, la construcción de vivienda es aún insuficiente para aliviar las tensiones de precios motivadas por la escasez de oferta.

A un 6% de los máximos de la burbuja

Según la tasadora, el precio de la vivienda (nueva y usada) está un 6% por debajo de los máximos registrados entre 2007 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria.

Isabel Rodríguez: "Uno de los requisitos que pedimos a las autonomías es que sus datos de vivienda sean públicos" Ver más

Sin embargo, en las islas esos valores se superaron nuevamente en septiembre en un 20,3%.

La menor diferencia desde entonces se observa en las capitales y grandes ciudades (-1%) y la mayor en el resto de municipios (-18,7%).

Por el contrario, desde los mínimos tras el pinchazo de la burbuja, el precio de la vivienda ha crecido un 60%. Donde más lo ha hecho ha sido en la vivienda ubicada en las islas (77%) y en las capitales y grandes ciudades (69,3%) y donde menos se ha encarecido ha sido en el resto de municipios (38%).