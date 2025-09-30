Los reyes mundiales de la especulación se citan en Barcelona con 'ideas' como la venta de dormitorios

“Redy, set, invest” o lo que es lo mismo “preparados, listos, a invertir”. Es el lema con el que comienza este martes The District World Summit 2025, “el mayor congreso inmobiliario de Europa”, según se presentan en su página web oficial. Este encuentro reúne en Barcelona a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año pasado) y 2.500 inversores internacionales “de los principales fondos” para hablar del mercado inmobiliario y de las oportunidades que ofrece. Y es en este punto, justo en las oportunidades que brinda este mercado, donde los colectivos sociales de vivienda y la percepción ciudadana chocan con la narrativa inversora.

El año pasado la apertura de este congreso estuvo marcada por las protestas de sindicatos y asociaciones que clamaban contra la especulación y en esta edición las críticas se sostienen. "Aquí no nos encontramos con un problema de vivienda, sino con un conflicto. Los intereses de quienes se reúnen estos días para potenciar su negocio inmobiliario son contrarios al derecho a la vivienda de la mayoría", señala Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. "No se puede hablar de hacer políticas de vivienda y acoger este tipo de encuentros", puntualiza.

De hecho, los datos del mercado de la vivienda no dan tregua. El esfuerzo de compra en el tercer trimestre de este año ha crecido dos décimas, hasta el 34,8%, según un informe de la consultora Tinsa publicado este martes. Por otro lado, los cálculos del análisis apuntan que en las ciudades de Cádiz, Madrid, Málaga, San Sebastián y Barcelona, "es necesario destinar más del 50% de la renta disponible para pagar la hipoteca".

En la feria inmobiliaria se comienzan a reunir ―desde hoy hasta el jueves― diferentes empresas de toda la cadena de valor del sector, desde fondos de inversión e inmobiliarias a despachos de abogados, bancos, consultoras o socimis. Para acceder a este foro de negocios, las entradas oscilan entre 150 euros (el pase básico de un día), hasta los 1.990 del platinum pass, que da acceso a todo el recinto y a “dos almuerzos de liderazgo”, entre otras cosas.

En el otro lado se sitúan colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, año tras año, levanta la voz contra este evento, al que define como “un festival de especulación” y sostiene que el enfoque de este encuentro profundiza “en las dinámicas de expolio y acumulación que nos han llevado al escenario actual”.

Este martes, las ponencias trataban sobre cambios en el mercado, regulación, tipos de interés o políticas sobre vivienda, pero también sobre modelos de negocio inmobiliario que han crecido al calor de unos precios que cada vez se alejan más de la clase media trabajadora.

Un ejemplo es la compra por habitaciones, un modelo en el que lo que se adquiere es una habitación en un piso que es propiedad de varias personas. “Compra una habitación. Empieza a construir tu patrimonio”, reza el eslogan de una de las start-up ponentes. En las ofertas que aparecen en la web, los precios por hacerte propietario de un cuarto van desde los 62.600 euros por un dormitorio de 14 metros cuadrados en Fuenlabrada (Madrid), hasta, por ejemplo, 88.700 euros por otro cuarto de 29 metros en Alcalá de Henares, también en Madrid.

En otra de las charlas se presenta el denominado “crowdfunding inmobiliario”. Un modelo de inversión en el que se pueden aportar cantidades desde 100 euros a promociones inmobiliarias que prometen rentabilidades de hasta los dos dígitos. Todo por medio de una web repleta de gráficos intuitivos y sin moverte de tu casa.

“Construye tu patrimonio, recibe tus rendimientos y paga menos impuestos”, reza la consigna de otra de las empresas que se presenta este primer día. Y es que, en un mercado de la vivienda que aumenta de precio sin parar, poner el dinero en ladrillos, aunque sean digitales, es casi un sinónimo de ganancias. Eso sí, una pequeña nota al pie advierte a navegantes: "Cuanto mayor es la rentabilidad ofrecida, mayor es el riesgo de pérdida de capital o de impago de los intereses", por lo que existe "el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido", concluyen en su web una de estas empresas.

Pinceladas sobre el lobby

Además de start-up y nuevas tendencias de inversión, en Barcelona también se reunirán nombres conocidos del sector inmobiliario. Entre los grandes inversores está el fondo alemán Patrizia, uno de los más grandes de Europa y que el año pasado vendió una cartera de 540 viviendas en Cataluña. Otro nombre que aparece es TPG Europe, un fondo de capital riesgo con nacionalidad estadounidense que en 2019 entró en el consejo de la socimi creada por Sareb, la entidad pública denominada como el "banco malo" que se quedó con miles de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

También la gestora de fondos francesa, Tikehau Capital, con una cartera amplia de inversiones inmobiliarias, aparece representada entre los ponentes. La compañía se ha asociado en 2025 con la española Almond Real Estate para lanzar una socimi especializada en coliving (o vivienda granular, como se denomina en la jerga del sector al alquiler de corta duración por habitaciones). Esta entidad poseía a comienzos de este año alrededor de 2020 y, tal como informaba el periódico Expansión, su objetivo era alcanzar una cartera de 500 casas por un valor de entre 200 y 250 millones.

Casas colaborativas frente a la 'tokenización': nuevos modelos de vivienda contra nuevas formas de especular Ver más

Starwood Capital Group, es otro de los grandes fondos que participan. Con sede en Miami, estuvo a punto de adquirir a comienzos de este año la promotora inmobiliaria española Aedas por 1.250 millones, aunque lo que iba a ser una de las mayores operaciones inmobiliarias desde la burbuja se frustró en medio de la tormenta comercial desatada por los aranceles de Trump y terminó en manos de Neinor por 1.070 millones, otra promotora que no se ha perdido el evento de The District y que posee suelos con capacidad para construir 43.000 viviendas.

La propia Aedas, que no figura entre los ponentes, pero sí entre los partners del evento, es una de las promotoras más importantes de nuestro país y sus números marean. Ingresó 185 millones en los primeros tres meses de su ejercicio fiscal, entregó 423 viviendas a particulares y el precio medio de estas fue de 404.000 euros, según detallan sus cuentas.

La lista de fondos, bancos, promotoras o socimis, entre otras, llega hasta un total de 357 (medio centenar más que el año pasado), todas ellas vinculadas al ámbito inmobiliario de alguna forma. Entre los patrocinadores institucionales, aparece el ministerio de Vivienda junto con la Comisión Europea y, además, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Estos últimos, en una nota de prensa, anunciaban también su participación como ponentes para dar a conocer "el Modelo Madrid y las medidas que estamos desarrollando, como la movilización de todo el suelo disponible o la flexibilización de la normativa urbanística". Para el Sindicat de Llogateres la contradicción es manifiesta: "esos encuentros sirven para ver como estas grandes empresas pueden hacer frente a las pocas leyes que hay y que, de alguna manera, protegen a los inquilinos", protestan.