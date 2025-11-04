Telefónica recorta un 50% su dividendo de 2026 y se prepara para un crecimiento sostenido

Telefónica recortará un 50% el dividendo de 2026 en su nuevo plan estratégico (2025-2028), que se mantendrá en función de su flujo de caja libre, en su política de crecimiento sostenido de la compañía y con el reto de prepararse para oportunidades de consolidación que pudieran venir.

Este plan estratégico, que ya anunció el presidente de Telefónica, Marc Murtra, al poco tiempo de acceder al cargo el pasado enero, ha sido desvelado este martes, en un día que coincide con la presentación de resultados.

Telefónica perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, a causa del impacto de las ventas en Hispanoamérica.

Con el lema transformar y crecer, se desarrollará este plan, aprobado por el Consejo de Administración por unanimidad y que está encaminado a prepararse para posibles oportunidades de consolidación que surjan, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una inversión de 32.000 millones hasta 2028

Sus objetivos pasan por un crecimiento anual de ingresos hasta alcanzar el 3,5% en 2030; en una inversión de 32.000 millones entre 2026 y 2028 en redes de telecomunicaciones, automatización e inteligencia artificial y por recortar un 25% los costes operativos de su centro corporativo y de sus unidades globales. En total, prevé ahorrar hasta 2.010 millones en 2030.

Después de semanas con especulaciones sobre el dividendo, Telefónica ha despejado la incógnita y ha asegurado que mantiene el de 2025, en 0,30 euros por título, recorta a la mitad el de 2026, hasta 0,15 euros, mientras que los de 2027 y 2028 dependerán del flujo de caja libre.

El plan de Telefónica se sustentará en seis pilares, experiencia del cliente; ampliación de la oferta para clientes residenciales; escalar en el negocio empresarial y de administraciones públicas; tecnología; simplificación; y talento.

Su estrategia está encaminada a convertirse en una operadora de referencia mundial, líder en Europa y con la idea de contribuir a cerrar la brecha tecnológica con China y Estados Unidos.

La compañía se seguirá focalizada en sus cuatro mercados estratégicos España, Brasil, Alemania y Reino Unido y unas oportunidades de creación de valor de la compañía de hasta 22.000 millones.

A Vodafone España no se le menciona en el plan estratégico, ni tampoco se refiere explícitamente a un hipotético Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aunque sí apunta a un recorte de los costes operativos.

Desde 2024, los tres principales accionistas de Telefónica son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 10% del capital, seguido de Criteria y STC Group que rozan ese porcentaje.

En cuanto a los resultados, sus ingresos hasta septiembre han caído un 2,8%, hasta los 26.970 millones, aunque hubieran crecido un 0,4% de no haber sido por el tipo de cambio, según los datos publicados, que indican también que en el tercer trimestre ha tenido un beneficio de 276 millones, frente a los tres de 2024.

La deuda financiera neta se ha situado en 28.233 millones, un 1,6 % menos.