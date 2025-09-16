Ayuso olvida sus políticas anti LGTBIQ+ y echa mano del colectivo para justificar el genocidio en Gaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mantiene firme en su defensa al Estado de Israel, responsable del genocidio en Palestina. Lo hace utilizando todas las herramientas a su disposición. También lo que popularmente se conoce como pinkwashing: la asimilación del discurso LGTBIQ+ con el objetivo de promocionar otros intereses ajenos al colectivo. En el caso de las empresas, el uso de distintivos propios de la comunidad gay es un clásico, especialmente durante el Orgullo. El trasfondo mercantilista que subyace es aquí una evidencia. Pero en el caso de la líder regional, la cosa va más allá: se trata de agitar la bandera arcoíris para justificar un genocidio.

"Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión. Ha quedado entre el 2º y el 5º puesto en decenas de ocasiones con cantantes gays y cantos por el feminismo", ha escrito este martes en redes sociales, después de que RTVE confirmara que España se retirará de Eurovisión si Israel participa.

Díaz Ayuso opta ahora por elogiar a las personas trans, a pesar de que se opuso si quiera a nombrarlas cuando intentó vaciar de contenido las dos leyes LGTBIQ+ de su comunidad. Fue en noviembre de 2023 cuando el PP de la Comunidad de Madrid registró dos proposiciones para modificar ambas normas. Lo hizo echando mano de la vía de urgencia, un procedimiento que acorta a la mitad los plazos establecidos con carácter ordinario, y con la mayoría absoluta de los conservadores como garantía de éxito. Consumó su ofensiva siguiendo las mismas formas: por la puerta de atrás y en un pleno extraordinario. Sólo un recurso ante el Tribunal Constitucional fue capaz de parar la ofensiva. Pero la intencionalidad de los conservadores era clara, por mucho que la líder de la comunidad intente ahora hacer suyo el discurso diametralmente opuesto.

A lo largo de la propuesta se ejecutaba un cambio significativo en el lenguaje: fuera de la norma quedaba toda mención a las personas trans y a su identidad de género, sólo había encaje en el texto para las personas transexuales. El cambio no era fortuito: la palabra transexual sugiere una transición física que incluye operaciones quirúrgicas, mientras que el concepto trans abre la puerta a la inclusión de personas que no se hayan sometido a un cambio de sexo. Pero había más: los populares introducían el temor a que las medidas para las personas trans pudieran ir "en detrimento de la mujer" y alertaban de la "criminalización" de los profesionales de la salud mental.

Hace menos de tres meses, cuando prosperó el recurso en el Tribunal Constitucional, la presidenta madrileña hablaba de "delirio trans". Ahora, parece haber olvidado convenientemente aquel discurso y decide reconciliarse –en apariencia y sólo en el plano digital de las redes sociales– con las personas trans, con el único objetivo de defender a Israel.

De las 'doctrinas de género' a los 'cantos por el feminismo'

Ayuso añade, en su elogio a las políticas criminales de Benjamin Netanyahu, los méritos del país en lo que respecta a la promoción de "cantantes gais y cantos por el feminismo".

Sin embargo, en su intento por reformar las leyes regionales, su partido hablaba de la imposición de "ciertas doctrinas conocidas como de género" y volvía a introducir la manoseada "ideología de género" propia de la extrema derecha. En mayo del presente año, la comunidad universitaria denunciaba la decisión de eliminar los temas de feminismo del temario de selectividad en la comunidad. Y en enero del año pasado, la líder regional hablaba de una supuesta "discordia entre hombre y mujer" fruto de las políticas del "Ministerio de la Desigualdad". Poco le preocupaban entonces los cantos al feminismo.

Tampoco creía prioritarios, hasta ahora, los asuntos que concernían al colectivo LGTBIQ+. En julio de 2020, la presidenta respondía a una pregunta parlamentaria aludiendo a los "casos puntuales de agresiones" homófobas y añadía que las personas del colectivo no podían "vivir permanentemente en un estigma: antes por estar perseguidos y ahora porque algunos políticos crean víctimas como estilo de vida". Sus derechos, señalaba entonces, no formaban parte de las prioridades de su equipo: "De lo que toca hablar, lo que de verdad importa", asentía, es del "empleo, la prosperidad y la libertad".

Ayuso transforma su discurso ultra en políticas y empieza a contabilizar al no nacido en la unidad familiar Ver más

Isabel Díaz Ayuso ha hecho del discurso reaccionario, contrario a las políticas de igualdad y diversidad, una de sus principales marcas. Y por ese motivo sus palabras en redes sociales han encendido a la oposición. "¿Qué le debes a Israel como para poner el ejemplo de las personas trans y LGTBI a las que tú misma has recortado derechos?", ha respondido la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Llevas seis años patologizando y usando a las personas trans para tu guerra política. No te atrevas a usar a personas a las que has robado sus derechos en Madrid para legitimar un genocidio. Los derechos LGTBIQ+ no se defienden con bombas", ha sentenciado el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Santiago Rivero. En los mismos términos se ha expresado su compañero en el Congreso Víctor Gutiérrez: "Ayuso, que tiene el infame honor de haber ejecutado el primer retroceso en materia LGTBI de la democracia, tiene la desfachatez de escribir esto. Le dan igual nuestros derechos y reivindicaciones. Trabaja contra ellos. Deje de utilizar al colectivo para justificar un genocidio".

"Vuestro pinkwashing para defender el genocidio es infame. Tú que solo te has preocupado de las personas LGTBI+ para recortar sus derechos, incluso eliminando la ley trans de Madrid (aunque te haya parado el TC). Hipócritas y cómplices. Las personas LGTBI+ en Palestina también mueren bajo las bombas de Israel", ha añadido Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea. Y al mismo punto ha llegado la senadora Carla Antonelli: "Tú a las personas trans solo nos has tenido presentes para despojarnos de nuestros derechos".