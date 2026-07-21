Varios crímenes y agresiones machistas siembran una escalada de violencia en los últimos días

Aicha fue asesinada por orden de su marido el pasado febrero al ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego. La joven pasó seis meses agonizando, pero perdió la vida el pasado viernes. El Ministerio de Igualdad acaba de confirmar que es la víctima número 29 por violencia machista en lo que va de año, tal y como recoge EFE.

El crimen machista ocurrió en la localidad de Sevilla la Nueva (Madrid). La mujer de 31 años y nacionalidad marroquí falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo desde hacía casi seis meses. La víctima tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Es el último asesinato confirmado oficialmente, pero las autoridades investigan varios casos. Este lunes fue hallada muerta una mujer de 30 años, con lesiones de arma blanca, en una vivienda de Antequera (Málaga). La víctima fue presuntamente asesinada por su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación. La joven deja dos hijos de cuatro y siete años.

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La noche del lunes fue asesinada otra mujer, presuntamente a manos de su marido. La víctima tenía 56 años y perdió la vida en su domicilio, en el municipio de Almoradí (Alicante). Igualdad lo investiga como un posible caso de violencia machista. También investiga el asesinato de otra mujer a manos de su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.

Una agresión y un incendio provocado

Además, el fin de semana fue detenido un varón de 25 años tras agredir a su pareja en un campin de Guardamar del Segura (Alicante) y darse a la fuga. El hombre fue interceptado y arrestado poco después por la policía.

El sábado, los Mossos d'Esquadra iniciaron la búsqueda de un hombre sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista que provocó un incendio en la casa de su hijo y su expareja en una urbanización de Tossa de Mar (Girona). El agresor había sido detenido días antes por la policía catalana por violencia machista y, tras prender fuego a la casa, huyó en una motocicleta por una zona boscosa de la localidad. La expareja y el hijo del hombre lo vieron acercarse a la casa, por lo que se refugiaron en la de un vecino, a la que el agresor intentó también acceder.