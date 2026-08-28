Detenido un hombre en Isla Cristina (Huelva) tras el asesinato de su pareja, una mujer de 47 años

Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva), según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa Punta del Caimán, de la citada localidad onubense, según las fuentes consultadas.

El hombre, de nacionalidad italiana, ha sido detenido esta mañana por los agentes del instituto armado como presunto autor del crimen de su pareja, de nacionalidad alemana.

Fuentes del servicio Emergencias 112 de Andalucía han señalado a EFE de que a las 8.50 horas han recibido un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer "inmóvil" y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico.

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Se movilizó a sanitarios y Policía Local, cuyos agentes, a su llegada, encontraron a la mujer tirada en la vía pública y confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación al objeto de esclarecer las circunstancias en las que se han sucedido los hechos.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.