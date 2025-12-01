Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado que se abra juicio contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual por el que solicita tres años de cárcel y que indemnice a la víctima con 30.000 euros, según informa EFE.

Esta es la petición de la acusación particular una vez que el juez instructor procesó recientemente a Errejón por tres presuntas agresiones sexuales en octubre de 2021, que Elisa Mouilaá denunció en octubre de 2024.

El juez procesa a Iñigo Errejón como presunto autor de una agresión sexual a Elisa Mouliaá

Ahora el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, expone los tres delitos contra la libertad sexual que sostiene que cometió Errejón y los califica como un delito continuado de abuso sexual, por los que solicita la citada pena.