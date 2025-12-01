Transparencia total
Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual

  • Esta es la petición de la acusación particular una vez que el juez instructor procesara recientemente a Errejón por tres presuntas agresiones sexuales
  • Ahora el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, expone los tres delitos contra la libertad sexual que sostiene que cometió el exdiputado
Elisa Mouliaá atiende a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, este viernes. EFE

La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado que se abra juicio contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual por el que solicita tres años de cárcel y que indemnice a la víctima con 30.000 euros, según informa EFE.

Esta es la petición de la acusación particular una vez que el juez instructor procesó recientemente a Errejón por tres presuntas agresiones sexuales en octubre de 2021, que Elisa Mouilaá denunció en octubre de 2024.

Ahora el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, expone los tres delitos contra la libertad sexual que sostiene que cometió Errejón y los califica como un delito continuado de abuso sexual, por los que solicita la citada pena.

