Más de 800 muertos y 3.000 desaparecidos, nuevo balance de la fatal riada en Nepal

Las tareas de búsqueda continúan en la frontera entre Nepal y el Tíbet tras la devastadora riada del río Bhote Koshi del pasado miércoles, mientras avanzan también los trabajos para identificar los cuerpos recuperados. El balance provisional asciende ya a 804 muertos y más de 3.000 desaparecidos entre ambos lados de la frontera.

Uno de los principales focos de la operación está ahora en los túneles de varias centrales hidroeléctricas, donde se teme que hayan quedado atrapadas más de 900 personas. A los equipos nepalíes se han sumado especialistas internacionales para reforzar unas labores especialmente complejas.

Más de 800 muertos y miles de desaparecidos

Nepal contabiliza ya 788 fallecidos, a los que se suman los 16 comunicados por las autoridades chinas. En total, son al menos 804 muertos, aunque no consta que exista una coordinación entre ambos países para contrastar sus respectivos balances.

El número de desaparecidos supera los 3.000. China sitúa en 546 las personas todavía sin localizar en su territorio, mientras Nepal cifra las suyas en más de 2.500. Entre ellas hay centenares de turistas extranjeros.

Las autoridades nepalíes aseguran haber rescatado hasta ahora a 8.730 personas. De ellas, 279 fueron evacuadas en helicóptero desde instalaciones hidroeléctricas y 227 son ciudadanos extranjeros.

Nepal contacta con tres españoles

La Junta de Turismo de Nepal ha informado de que las autoridades han conseguido contactar con tres ciudadanos españoles en la zona afectada. Durante esta jornada han sido rescatados además 289 turistas.

El comunicado no aclara si esos tres españoles han sido ya evacuados o permanecen a la espera de ser rescatados, ni precisa si sigue habiendo más ciudadanos españoles desaparecidos.

Por primera vez, un recuento difundido este domingo por la televisión estatal china CCTV incluye a un ciudadano español entre las personas sin localizar.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores había confirmado el sábado que dos españoles continuaban desaparecidos, sin que por el momento haya actualizado esa información.

La búsqueda se concentra en los túneles

Más de 19.800 efectivos del Ejército y de la Policía de Nepal participan en las operaciones de rescate. A ellos se han incorporado equipos internacionales especializados para tratar de localizar a las más de 900 personas que podrían haber quedado atrapadas en túneles de instalaciones hidroeléctricas.

La llegada de estos especialistas responde también a las reclamaciones de los familiares de trabajadores desaparecidos, que llevan días denunciando que Nepal no dispone por sí solo de medios técnicos suficientes para afrontar una operación de esta magnitud.

En el lado chino, las autoridades lograron restablecer parcialmente este domingo las comunicaciones en las proximidades del paso fronterizo de Gyirong, una de las zonas más castigadas por la riada.

El agua y el lodo destruyeron carreteras, tendidos eléctricos y redes de telecomunicaciones, lo que ha dificultado durante días tanto el acceso de los equipos de rescate como la llegada de información desde el epicentro del desastre.

La represa natural empieza a vaciarse

La represa natural formada por un corrimiento de tierra en el suroeste del Tíbet ha comenzado a desaguar de manera espontánea y se encuentra ya "prácticamente vaciada", según el Ministerio chino de Gestión de Emergencias.

La acumulación de agua se había formado durante la noche del sábado después de que drones de vigilancia detectaran un nuevo desprendimiento en una ladera situada unos 2,8 kilómetros aguas abajo de otra represa natural surgida tras la riada.

El desprendimiento bloqueó temporalmente el cauce y obligó a trasladar por precaución a una zona segura a los equipos que trabajaban cerca del paso fronterizo de Gyirong.

Expertos forenses para identificar los cuerpos

A las tareas de rescate se suman los trabajos de identificación de las víctimas. India ha enviado a Nepal un equipo de 18 especialistas forenses con experiencia en análisis de ADN para colaborar en el reconocimiento de los cadáveres recuperados.

Las autoridades nepalíes han comenzado además a enterrar de forma provisional algunos cuerpos que no han podido ser identificados o que se encontraban en avanzado estado de descomposición.

El Gobierno asegura que estos enterramientos se están realizando conforme a los protocolos establecidos, incluidos los recomendados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El papa pide ayuda para Nepal y el Tíbet

El papa León XIV se ha referido este domingo a la tragedia y ha pedido apoyo para las poblaciones afectadas por la riada.