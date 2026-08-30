El opaco negocio de las granjas de bots con el que la ultraderecha influye en la intención de voto

Miles de teléfonos móviles y una misión: influir en las elecciones presidenciales en las que participaba Donald Trump. En 2016, el año en el que el ultraderechista ganó sus primeros comicios, las redes sociales se inundaron de información falsa, difundida principalmente por bots. Más del 30% de los artículos de baja credibilidad fueron compartidos por estos perfiles. Tras ellos no hay una persona real, sino un software previamente creado para realizar estos “ataques” de forma coordinada.

Comparten vídeos, siguen a cuentas, o incluso simulan discusiones para hacer creer que un tema es relevante y así disparar su viralidad. “La gente paga por un servicio para que apoyen a un perfil, o para que penalicen o ataquen a un rival, económico o político”, asegura el investigador y especialista en redes sociales Marcelino Madrigal. Los lugares donde se almacenan estos teléfonos manipulados, llamados granjas de bots, son el espacio desde donde se realizan estas operaciones.

La repercusión de estos negocios es cada vez mayor. Su intervención en la conversación pública puede estar orientada a la promoción de un producto o a influir en la intención de voto de las personas con las que interactúan. Desde su creación, la extrema derecha se ha visto ampliamente favorecida: “Todo eso tiene que ver con el crecimiento de las desinformaciones en las redes, que curiosamente beneficia a los partidos de ultraderecha y populistas”, asegura Madrigal.

Latinoamérica es un gran ejemplo de ello. El asesor de comunicación Fernando Cerimedo, parte fundamental de las estrategias políticas de la ultraderecha en este continente, fue un gran impulsor del uso de bots en las campañas electorales. En 2023, cuando Javier Milei aspiraba a la presidencia de Argentina, Cerimedo admitió el uso de unos 50.000 perfiles para influir a su favor. El experto también formó parte del equipo de marketing de los ultraderechistas Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz.

Expropietario, junto al activista ultra Javier Negre, de la plataforma La Derecha Diario — también acusado de beneficiarse de este negocio de perfiles falsos— , ha sido detenido recientemente por un supuesto intento de homicidio contra su expareja, Nadia Beller. La superviviente denuncia a su exmarido de intentar asesinarle para encubrir negocios ilícitos con los gobiernos de Milei y Paz. Durante las investigaciones posteriores, una granja de bots ha sido encontrada en una de las residencias de Cerimedo.

Bots en Europa

El uso de esta estrategia también registra casos en Europa y España. En 2019, unas intervenciones de Pablo Casado en el programa de laSexta, El Objetivo, fueron apoyadas en masa en la red social X (en aquel entonces todavía conocido como Twitter). Una investigación de eldiario.es expuso más tarde que se trataba de un caso de uso masivo de bots, en el que un comando de perfiles falsos apoyaron los argumentos del candidato del PP. La fotografía de una persona mexicana ya fallecida entre los perfiles supuestamente aliados hizo saltar las alarmas.

María Jesús Montero, entonces candidata del PSOE a la Junta de Andalucía frente a Juan Manuel Moreno Bonilla, también denunció en marzo de este año ser víctima de una campaña de silenciamiento a través de esta técnica. La socialista aseguró sufrir un aumento considerable de perfiles en redes sociales interaccionando con su discurso de defensa de lo público, alterando los algoritmos y reduciendo su visibilidad. “Cerrarme la cuenta es callar la democracia, callar las voces, es lo que quieren”, exponía en una entrevista en el programa Los Desayunos, de RTVE y EFE.

En Europa, se documentan casos desde al menos 2016. Durante las campañas por la votación del Brexit los bots de X (Twitter) influyeron en el resultado, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU. En Francia, los “Macron Leaks” también fueron un intento de desestabilizar las elecciones que Macron acabaría ganando a Le Pen en 2017.

“En las guerras también se utilizan. Las hemos tenido en Ucrania, donde se han desactivado granjas de bots prorrusas”, explica Madrigal. El uso de estos métodos por parte del Kremlin no son una novedad. En 2016, la Internet Research Agency, principal herramienta del gobierno ruso en la producción de desinformación, se implicó en las elecciones presidenciales para favorecer al ultraderechista Donald Trump en su candidatura.

Datos cada vez más opacos

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El rastreo de estas técnicas es una tarea que se está complicando cada vez más. La irrupción de la IA y la falta de responsabilidad legal de las plataformas complica saber cuándo un perfil es una persona real o no. “Estamos viviendo posiblemente la época más opaca en el funcionamiento de las redes sociales”, asegura Carmela Ríos, experta en redes sociales y desinformación.

Ríos recuerda la compra de X por parte de Elon Musk en 2022 como uno de los eventos que lo cambió todo. Hasta ese momento, los investigadores y especialistas en la desinformación tenían acceso a la API del entonces Twitter, la interfaz desde donde podían acceder a todos los datos. “Era maravilloso porque se desarrollaron herramientas que te permitían determinar si una cuenta era automatizada o no, si era un bot o no”, asegura Ríos. Ahora, esa herramienta está disponible para el consumidor pero a un elevado coste, lo que dificulta la democratización de esas informaciones.

Meta, actual propietaria de las otras redes sociales más populares del mundo, también ha eliminado la herramienta que permitía analizar sus perfiles y el uso que se le da a ellos. En 2024, la empresa que ahora aúna Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, cerró CrowdTangle, su instrumento de análisis y transparencia, a la que tenían acceso medios de verificación e investigadores. El argumento era que iban a hacer una mejor, pero desde entonces no han desarrollado ninguna otra. “A los que nos dedicamos al análisis de redes o a la verificación, es como si nos pusieran una venda en los ojos. Dejamos de ver”, cuenta Ríos.