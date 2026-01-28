Capítulo 2. Carmelo, dónde estás que no te veo

Un equipo de reporteros viaja por Miami y Madrid para desandar los pasos del lavado de dinero. Mientras recorre propiedades de lujo, Laura explica la filigrana del caso Money Flight, una operación en la que se drenaron más de mil millones de dólares en Venezuela.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.