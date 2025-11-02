Dos detenidos tras un apuñalamiento múltiple con nueve heridos graves en un tren de Reino Unido

Al menos nueve personas son tratadas por heridas de gravedad tras un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según actualizó la policía local. Dos personas han sido detenidas por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó las detenciones y pidió al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

"Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones", dijo un testigo al diario The Sun.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El primero ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reaccionó poco tiempo después. En su cuenta de la red social X calificó de "incidente terrible" el hecho.

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Quienes se encuentren en la zona deben seguir las indicaciones de la policía", escribió Starmer.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque "puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes. Esa parece ser la razón de la cautela con que la policía británica y el mismo Gobierno están mostrando a la hora de ofrecer información sobre los dos arrestados tras el ataque del tren y sus posibles motivos.

De acuerdo a los medios locales, la Policía Británica de Transporte informó que las autoridades antiterroristas empezaron a colaborar con la investigación. “Estamos realizando pesquisas urgentes para determinar lo sucedido”, declaró el jefe de la Policía Británica de Transporte, Chris Casey, y agregó que "no es apropiado especular sobre las causas”.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

"Nada sugiere motivo terrorista"

"Ambos son nacidos en el Reino Unido", confirma el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless en una rueda de prensa celebrada en Huntingdon -donde la estación de tren continúa cerrada-, para frenar los discursos antiinmigración que han aflorado en incidentes parecidos, ya que en otras ocasiones estos ataques con cuchillos o puñales han sido protagonizados por extranjeros.

Los detenidos son ambos británicos, uno de 32 años y otro de 35, que siguen siendo interrogados por separado para aclarar los hechos.

"Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", ha insistido el jefe policial, desde el lugar de los hechos.

"En estos momentos no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", dijo Loveless, quien confirmó que continúan las investigaciones en varias direcciones para esclarecer los hechos, pues los motivos siguen sin conocerse, aunque se haya descartado un móvil terrorista.

De los diez heridos por las puñaladas sufridas a bordo del tren, solo dos permanecen en estado crítico "con peligro de muerte", dijo el dirigente policial, y otros cuatro han sido dados de alta.

El jefe policial pidió a los ciudadanos que traten de aportar más información sobre el incidente y provea detalles "por pequeños que puedan parecer", y ofreció varias líneas de teléfono para hacerlo.