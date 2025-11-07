Estados Unidos acusa a Irán del intento de asesinato de la embajadora de Israel en México

Funcionarios estadounidenses e israelíes acusan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) del intento de asesinato de Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, el pasado verano. El presunto complot fue frustrado por los servicios de seguridad mexicanos, asegura la revista estadounidense Axios.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, los funcionarios afirman que este supuesto plan para asesinar a la embajadora israelí, el cual se habría puesto en marcha a finales de 2024, es una prueba más de "la extensa red" extranjera con la que Irán opera contra "objetivos estadounidenses e israelíes" incluso en Latinoamérica.

Estas fuentes también aseguran que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de IRGC —la misteriosa Unidad 11000— que en los últimos meses habría intentado llevar a cabo ataques contra judíos e israelíes también en Australia y Europa. «Este es solo el último de una larga serie de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní», aseguraba el funcionario estadounidense. Según Axios, la operación habría sido dirigida por esta unidad que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina "desde la embajada de Irán en Venezuela".

El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, remitió este viernes un comunicado de prensa en el que agradeció a los servicios de seguridad del país mexicano por haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán". "La comunidad de inteligencia y seguridad israelí seguirá trabajando sin descanso, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus representantes contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", aseguraba.

Israel también tiene un largo historial de asesinatos de funcionarios iraníes —aunque no de embajadores—, incluso en terceros países, asegura el medio estadounidense.