Irene Montero pide a la ONU que rectifique su decisión sobre el Sáhara Occidental

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha solicitado este sábado a las Naciones Unidas que rectifique la reciente decisión del Consejo de Seguridad de renovar su misión en el Sáhara Occidental, tomando como base la propuesta de una autonomía dependiente de Marruecos, algo que, ha recalcado, "llega porque cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos”.

Montero ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa, durante su participación en la manifestación que ha exigido la libertad de los dos miembros en prisión de los Seis de Zaragoza.

Según Montero, lo que Naciones Unidas tiene que hacer es “rectificar” a su Consejo de Seguridad, “que ayer cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos, que son un peligro para la humanidad y por primera vez apoyaba un plan ilegal de ocupación de la dictadura marroquí sobre el territorio saharaui”.

Para la eurodiputada de la formación morada, en el Sáhara Occidental “tienen derecho a la libre determinación” y a explotar “sus propias materias primas”, y no mediante “acuerdos ilegales como el que acaba de hacer la UE con la dictadura marroquí”.

Así, ha subrayado Montero que “todos los países de Naciones Unidas tienen responsabilidad en ello” y “tienen la obligación de rectificar y de dar la espalda a ese plan de los matones de Estados Unidos”.

Sobre el país norteamericano, ha señalado que “no tienen suficiente con ser el principal apoyo político, económico y militar” con Europa, incluida España, “del genocidio en Palestina”.

“Ahora -ha apostillado- también quieren legalizar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y volver a la época de las intervenciones militares ilegales en Colombia, en Venezuela o en cualquier país de América Latina”.

También ha recalcado que “hay que proteger a la humanidad de esta gran amenaza que es Estados Unidos, igual que Israel”, y ha concluido: “El Sáhara, para los saharauis”.