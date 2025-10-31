La ONU renueva un año más su misión en el Sáhara Occidental pero apoya el plan marroquí

El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido hoy la actividad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) por un año más. Sin embargo, el organismo también ha pedido que se lleven a cabo negociaciones teniendo en cuenta el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos.

«El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso de ayudar a las partes a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el Plan de Autonomía", expone la denominada Resolución 2797. Los acuerdos irán encaminados a garantizar "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Esta resolución ha sido aprobada con 11 votos a favor --Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Sierra Leona, Somalia y Panamá-- y las tres abstenciones de Rusia, China y Pakistán. Por su parte, Argelia no ha participado en la votación.

La prórroga de MINURSO será de doce meses --hasta el 31 de octubre de 2026-- y, además, el secretario general de la ONU deberá realizar un informe sobre su labor en el proceso de paz en un plazo de 90 días. Por su parte, la resolución enfatiza que las partes implicadas deben colaborar con la MINURSO.

Tanto Rusia como China consideran que en la resolución no se ha tenido lo suficientemente presente las observaciones recomendadas por el secretario general de la ONU en su último informe sobre el pueblo saharui. Es más, Moscú ha echado en falta el principio de autodeterminación del Sáhara Occidental.

Por su parte, el representante argelino, Amar Bendjama, afirmó que su país no participó de la votación porque "no refleja de manera fidedigna la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización", según ha informado EFE.

"Es la puesta en práctica de esta doctrina lo que permitió a numerosas naciones estar aquí hoy representadas en la ONU. Reconocemos abiertamente que se han aportado al texto mejoras sustantivas, como que se busque una solución justa y duradera al conflicto, que se consagre el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y que se implique a las partes de buena fe y sin condiciones previas bajo el patrocinio de la ONU", afirmó.

Se espera que el rey de Marruecos Mohamed VI dirija esta noche un discurso inédito a la nación tras la aprobación. El carácter inédito de este discurso se debe a que los mensajes reales se producen en Marruecos en momentos muy solemnes, tales como la apertura del año parlamentario, durante la celebración del aniversario de su entronización, o durante la celebración de la Marcha Verde.