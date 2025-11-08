Israel reabre la cárcel subterránea sin luz natural donde retiene a palestinos sin cargos

Israel mantiene detenidos a decenas de palestinos procedentes de Gaza, aislados en una cárcel subterránea donde nunca ven la luz del día. A los presos se les niega una alimentación adecuada y se les prohíbe recibir noticias de sus familias o del mundo exterior, informa The Guardian.

Entre los detenidos se incluyen al menos dos civiles que han permanecido meses encarcelados sin cargos ni juicio, un enfermero y un vendedor de comida, según informaron abogados del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), que representan a ambos hombres.

Ambos fueron trasladados al complejo subterráneo de Rakefet en enero y describieron golpizas regulares y actos de violencia compatibles con las formas de tortura ampliamente documentadas en otros centros de detención israelíes.

La prisión de Rakefet fue inaugurada a comienzos de la década de 1980 para alojar a un pequeño número de criminales de alta peligrosidad en Israel, pero cerró pocos años después por considerarse inhumana. El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, ordenó su reapertura tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las celdas, un diminuto patio de ejercicios y la sala de reuniones con abogados se encuentran todos bajo tierra, por lo que los reclusos viven completamente privados de luz natural. La cárcel fue diseñada originalmente para un número muy reducido de prisioneros de alta seguridad, con celdas individuales, y albergaba 15 internos cuando fue clausurada en 1985. Sin embargo, en los últimos meses, unas 100 personas han sido encarceladas allí, según datos oficiales obtenidos por PCATI.

En virtud del alto el fuego acordado a mediados de octubre, Israel liberó a 250 prisioneros palestinos condenados por tribunales israelíes, así como a 1.700 detenidos de Gaza que habían permanecido retenidos indefinidamente sin cargos ni juicio. El joven comerciante detenido en Rakefet estuvo entre los liberados.

No obstante, la magnitud de las detenciones ha sido tan grande que, incluso tras esa liberación masiva, al menos 1.000 personas siguen recluidas por Israel en las mismas condiciones. Entre ellas, el enfermero representado por PCATI.

"Aunque la guerra ha terminado oficialmente, [los palestinos de Gaza] siguen encarcelados bajo condiciones de guerra violentas y legalmente impugnadas que violan el derecho humanitario internacional y equivalen a tortura". señaló el PCATI.

Los dos hombres que se reunieron con los abogados de PCATI en septiembre eran un enfermero de 34 años, detenido mientras trabajaba en un hospital en diciembre de 2023, y un joven comerciante arrestado en octubre de 2024 al pasar por un control israelí.

“En los casos de los clientes que visitamos, estamos hablando de civiles”, explicó la abogada de PCATI Janan Abdu. “El hombre con quien hablé tenía 18 años y trabajaba vendiendo comida. Fue detenido en un control de carretera”.

Itamar Ben-Gvir había declarado a medios israelíes y a un miembro del parlamento que la prisión de Rakefet estaba siendo rehabilitada para albergar a combatientes de Nukhba —que significa “élite”—, es decir, miembros de Hamas que lideraron las masacres en territorio israelí el 7 de octubre, así como a fuerzas especiales de Hezbolá capturadas en Líbano.

Funcionarios israelíes aseguraron que ningún palestino implicado en los ataques de 2023 fue liberado bajo el acuerdo de alto el fuego que permitió el retorno del joven prisionero a Gaza.

El Servicio Penitenciario de Israel (IPS) no respondió a las preguntas sobre el estatus ni la identidad de otros prisioneros recluidos en Rakefet, cuyo nombre en hebreo significa “flor de ciclamen”.

Datos clasificados del propio gobierno israelí indican que la mayoría de los palestinos capturados en Gaza durante la guerra eran civiles. El Tribunal Supremo de Israel dictaminó en 2019 que era legal retener los cuerpos de palestinos como moneda de cambio en futuras negociaciones, y organizaciones de derechos humanos han acusado al Estado de aplicar esa misma práctica con detenidos vivos procedentes de Gaza.

Un abuso único

Las condiciones para los palestinos eran “horribles por intención” en todas las prisiones, afirmó Tal Steiner, director ejecutivo de PCATI. Tanto detenidos actuales y antiguos como denunciantes del ejército israelí han detallado violaciones sistémicas del derecho internacional.

Sin embargo, Rakefet impone una forma de abuso única. Mantener a las personas bajo tierra, sin luz natural durante meses, tiene “implicaciones extremas” para la salud psicológica, explicó Steiner. “Es muy difícil mantenerse íntegro cuando se está retenido en condiciones tan opresivas y difíciles”.

También afecta la salud física, alterando funciones biológicas básicas, desde los ritmos circadianos necesarios para dormir hasta la producción de vitamina D.

A pesar de trabajar como abogado de derechos humanos y visitar prisiones en el complejo de Ramla, al sureste de Tel Aviv, donde se encuentra Rakefet, Steiner no había oído hablar de la cárcel subterránea antes de que Ben-Gvir ordenara volver a ponerla en funcionamiento.

Estaba cerrada antes de que se fundara PCATI, por lo que el equipo legal recurrió a archivos mediáticos antiguos y a las memorias de Rafael Suissa, jefe del IPS a mediados de la década de 1980, para conocer más sobre la cárcel.

“[Suissa] escribió que entendía que ser retenido bajo tierra las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es simplemente demasiado cruel, demasiado inhumano para que cualquier persona lo soporte, sin importar cuáles hayan sido sus acciones”, explicó Steiner.

Este verano, los abogados de PCATI fueron invitados a representar a dos hombres detenidos en la prisión subterránea, por lo que Abdu y un colega pudieron visitarla por primera vez.

Fueron conducidos bajo tierra por guardias de seguridad enmascarados y fuertemente armados, bajando por una escalera sucia hasta una sala donde los restos de insectos muertos salpicaban el suelo. El inodoro estaba tan sucio que, en la práctica, era inutilizable.

Las cámaras de vigilancia en las paredes violaban el derecho legal básico a mantener conversaciones confidenciales, y los guardias advirtieron que la reunión se interrumpiría si hablaban sobre las familias de los detenidos o la guerra en Gaza.

“Me pregunté: si las condiciones en la sala de los abogados son tan humillantes —no solo personalmente para nosotros, sino también para la profesión—, ¿cuál será la situación de los presos?”, dijo Abdu. “La respuesta llegó pronto, cuando los conocimos.”

Los clientes fueron traídos encorvados, con los guardias obligándolos a mantener la cabeza hacia el suelo, y permanecieron esposados de manos y pies, explicó.

Saja Misherqi Baransi, la segunda abogada de PCATI en la visita, indicó que los dos detenidos llevaban nueve meses en Rakefet, y que la enfermera comenzó la reunión preguntando: “¿Dónde estoy y por qué estoy aquí?” Los guardias no le habían informado el nombre de la prisión.

Los jueces israelíes que autorizaron la detención de los hombres en audiencias muy breves por video, durante las cuales los detenidos no tuvieron abogado ni escucharon pruebas en su contra, se limitaron a decir que permanecerían allí “hasta que termine la guerra”.