Los verdes ganan peso en Europa con su entrada en el Gobierno de Dinamarca

El Partido Verde Europeo ha celebrado este miércoles la entrada de uno de sus miembros, Izquierda Verde, en el Gobierno de Dinamarca, donde contará con cinco ministerios. El nuevo Ejecutivo de centroizquierda danés ya ha sido presentado oficialmente y estará encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Ciarán Cuffe, copresidente del Partido Verde Europeo, ha felicitado a la líder de Izquierda Verde, Pia Olsen Dyhr, y a su equipo, y ha destacado que, con su entrada en el Ejecutivo, “este será el Gobierno más ecologista de la historia de Dinamarca”.

“Ya se aprecian las huellas de los verdes en las propuestas gubernamentales para solucionar la crisis del coste de la vida, como la eliminación del IVA en frutas y verduras, la inversión en servicios públicos como escuelas y guarderías, y el transporte público gratuito para los jóvenes”, ha destacado.

Por su parte, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, ha hecho hincapié en el apoyo que están recabando los diferentes partidos verdes en toda Europa, poniendo de ejemplo el éxito de Izquierda Verde en Dinamarca.

En Países Bajos, Reino Unido y Alemania, los partidos verdes han cosechado grandes resultados en elecciones locales y regionales. En Países Bajos, GroenLinks-PvdA ha logrado el mayor número de votos a escala nacional y se ha impuesto en Ámsterdam, Róterdam y cinco de las otras diez ciudades más grandes del país. En Reino Unido, el Partido Verde de Inglaterra y Gales y los Verdes Escoceses han logrado sus mejores resultados electorales. Y en Alemania, Los Verdes han conseguido una importante victoria regional en Baden-Württemberg y se han hecho por primera vez con la alcaldía de Múnich.

“Existe un claro deseo entre los votantes de volver a situar el bienestar social, el clima y la acción medioambiental en lo más alto de la agenda política. Los europeos apoyan la estrategia de invertir en energías renovables para garantizar la independencia energética europea. La gente está eligiendo un futuro que proteja su salud, su medio ambiente y su economía”, ha subrayado Tsetsi.

Apuesta por la energía verde, entre otras medidas

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En el nuevo Gobierno danés, los Socialdemócratas ocupan nueve de las 21 carteras – Defensa, Justicia, Inmigración y Sanidad, entre otras–, mientras que Izquierda Verde gestiona cinco, con Olsen Dyhr como nueva ministra de Economía e Interior.

El líder de Los Moderados, Lars Løkke Rasmussen, continuará al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los cuatro departamentos controlados por su partido; y el Partido Social Liberal asumirá tres carteras.

Según el acuerdo de Gobierno, el cual se dio a conocer este martes, el nuevo Ejecutivo apuesta “de manera firme” por amplias rebajas fiscales –incluyendo una reducción del impuesto de sociedades del 22 al 19%–, la mejora del sistema de bienestar, el impulso a la producción ecológica y la energía verde, y el mantenimiento de la línea que lleva aplicando el Gobierno estas últimas décadas en materia de inmigración.