El 'Washington Post' despide a cientos de periodistas de las secciones de internacional y deportes

El periódico estadounidense Washington Post informó este miércoles a su ​personal que iniciaba un amplio ‌proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de este miércoles a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión. Aunque no se anunció el número total de despidos, algunas fuentes apuntan a que podría alcanzar a un tercio de la plantilla, Murray reconoció que serían “significativos”.

En concreto, el ejecutivo anunció el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva, y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad de Jeff Bezos, se esperaban desde hace semanas. Todo se disparó con el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El medio fue adquirido por el multimillonario, uno de los grandes apoyos de Donald Trump, y los cambios en la línea editorial se han traducido incluso en renuncias por parte de periodistas como el jefe de Opinión David Shipley. Lo hizo después de que Bezos decidiera inmiscuirse en el área de opinión del periódico para priorizar artículos de "libertades personales y libre mercado".

En enero, la dibujante Ann Telnaes dimitió tras la censura de uno de sus dibujos, en los que criticaba satíricamente a los multimillonarios de las big tech, entre ellos Bezos. También una de sus columnistas más veteranas, Karen Attiah, fue despedida por dar su opinión en redes sociales sobre el doble rasero racista en el tratamiento mediático de los asesinatos que se convierten en debate público.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud. El anuncio supone, tal y como reconoció el propio Murray, un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el Watergate o los Papeles del Pentágono.