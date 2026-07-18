El fútbol español prefiere Luxemburgo: directivos y agentes de jugadores tienen allí sociedades millonarias

infoLibre ha desvelado esta semana las inversiones en Luxemburgo del capitán de la selección española de fútbol, Rodri, y del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Se trata solo de dos de los nombres revelados en el marco de OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España, y que muestra cómo empresas internacionales y grandes fortunas eligen Luxemburgo para mover su dinero.

La investigación muestra la predilección que tienen algunos célebres multimillonarios por la opacidad y las ventajas fiscales del Gran Ducado de Luxemburgo. Entre otras esferas, la del deporte de élite español parece mantener esa predilección. No solo Alonso o Rodri tienen inversiones allí. También multitud de directivos del fútbol patrio y de otros deportes, como expresidentes del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid o importantes agentes futbolísticos.

El deporte se ha adaptado totalmente al mundo financiero de Luxemburgo. En el Gran Ducado se puede, por ejemplo, invertir en derechos de imagen de futbolistas como quien compra acciones de una empresa o pone su dinero en un fondo. Otro ejemplo: más del 98% de las acciones del Real Zaragoza han pertenecido a una empresa radicada en Luxemburgo, al menos hasta hace tan solo unos meses.

Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, explica a infoLibre que perfiles como los de los deportistas de élite o los directivos del mundo del fútbol "se comportan ya como inversores institucionales". "Luxemburgo sigue siendo un territorio que permite una combinación de ventajas fiscales, financieras y regulatorias. La industria financiera de Luxemburgo les ofrece muchos productos más sofisticados que en otros territorios y los intereses que reciben de esas inversiones tienen también un tratamiento fiscal muy ventajoso. Su razón para operar en Luxemburgo suele ser invertir a través de figuras fiscalmente mucho más ventajosas", detalla.

Expresidentes de Barça y Madrid

Uno de esos nombres vinculados al deporte español es Vicente Boluda, que fue presidente del Real Madrid entre enero y mayo de 2009. El expresidente del club blanco es el accionista mayoritario de Boluda Corporación Marítima, una importante empresa naviera y de transporte marítimo. En la actualidad, según el registro de Luxemburgo, hay dos sociedades en el país de las que Vicente Boluda tiene de forma indirecta el 50% de las acciones: Boluda Towage Luxembourg Sàrl y Boluda Towage Holding SA.

Boluda Towage Holding fue constituida en 2022 y Boluda Towage Luxembourg, en 2023. La creación de ambas sociedades ha supuesto un cambio de rumbo después de que la empresa naviera cerrara sus filiales previas en el Gran Ducado en 2020 a raíz de la pandemia. Eso sí, antes de la disolución de las mismas las empresas luxemburguesas transfirieron 100 millones de euros en dividendos a otra compañía del grupo en Canarias, tal y como explicó elDiario.es en su momento.

Volviendo a las actuales, Boluda Towage Luxembourg tiene unos activos superiores a los 1.500 millones de euros, principalmente porque es la propietaria de la empresa española Boluda Towage SL. La firma luxemburguesa, además, sirve para prestar dinero a otras compañías del grupo. Una práctica habitual para rebajar la carga fiscal de grandes empresas internacionales.

El esquema suele funcionar como sigue: primero la empresa de Luxemburgo presta dinero a las filiales en otros países y después estas tienen que devolverlo con intereses, consiguiendo así traspasar parte de los beneficios de las filiales a Luxemburgo.

La otra sociedad luxemburguesa del grupo, Boluda Towage Holding, replica la misma estrategia: da préstamos a compañías del grupo y también tiene unos activos algo por encima de los 1.500 millones de euros. En su caso, porque es propietaria de acciones de otras seis sociedades españolas de la corporación y porque posee el 100% de la otra sociedad en el Gran Ducado.

Otro exdirectivo del fútbol español con negocios en Luxemburgo es Carlos Tusquets Trias de Bes, que fue presidente del Barça desde la marcha de Josep Maria Bartomeu en 2020 hasta la vuelta de Joan Laporta en 2021. Es un reconocido economista y ya fue tesorero del club en la época en la presidencia de Josep Lluís Núñez.

Tusquets es propietario de forma indirecta del 99% de BTC Doce Sàrl, según la información del registro de Luxemburgo. La sociedad está vinculada a otras firmas y fondos relacionados con el grupo de inversión Black Toro Capital, que se ha ido desmantelando, pero estaba especializado en el rescate de empresas. Tusquets fue uno de los fundadores de Black Toro.

Según la última información disponible, BTC Doce se encuentra en pérdidas después de declarar el impago de un préstamo que había otorgado a otra empresa. Esa información y las relaciones con otras sociedades de Black Toro parecen mostrar que se puede tratar de una empresa del grupo, pero Trias de Bes no ha respondido a las preguntas de infoLibre para conocer a qué se dedica exactamente la sociedad que controla en Luxemburgo.

Las acciones del Zaragoza, en Luxemburgo

El caso de la sociedad que controla Juan Forcen está algo más claro. El empresario de la construcción aragonés es propietario de forma indirecta del 100% de la sociedad Real Z Luxco Sàrl. Forcen, directivo del Real Zaragoza y amigo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, utiliza esta compañía como vehículo para el control de las acciones del propio club de fútbol Real Zaragoza.

La empresa fue constituida en 2022 con un capital que correspondía a 100.000 acciones del Real Zaragoza propiedad de Sport Around the World SL, empresa española que actuaba como socia única de la compañía luxemburguesa en su creación. Pero desde entonces, la sociedad en el Gran Ducado ha ido adquiriendo más participaciones del club de fútbol. En junio de 2025 tenía ya 44,4 millones de acciones del Real Zaragoza, convirtiéndose en propietaria del club en un 98,71%, según las últimas cuentas presentadas ante el registro de Luxemburgo.

La mayoría de esas participaciones provenían de Real Z LLC, otra empresa del entramado de Forcen relacionada con las acciones del Real Zaragoza, tal y como ya explicó en su momento el diario aragonés AraInfo. En este caso la empresa está radicada en Delaware, considerado por muchos expertos como un paraíso fiscal interno dentro de los propios Estados Unidos.

La red societaria que se creó para la gestión y traspaso de esas acciones remite a Forcen una y otra vez. Sport Around The World SL, la empresa española a la que pertenece la luxemburguesa, es propiedad, a su vez, de Business Plaza 14 SL. El Grupo Plaza 14 es el holding empresarial de Juan Forcen, con sede en Zaragoza y dedicado principalmente al sector inmobiliario y de la construcción.

De todos modos, la estructura del Real Zaragoza previsiblemente cambiará en los próximos meses. Este mismo 14 de julio el club ha anunciado que A.GAIN, una firma perteneciente a la plataforma de inversión y gestión de capital internacional IDC Network, se ha convertido en su socio mayoritario. Aun así, la nota de prensa del club también recoge que Juan Forcen y Jorge Mas, actual presidente del Real Zaragoza, siguen como accionistas.

Hasta que no se hagan públicos nuevos detalles o la sociedad luxemburguesa tenga que presentar nuevas cuentas, no se podrá conocer cómo han sido los movimientos de las acciones, que hasta ahora han estado valoradas como activos millonarios en las cuentas de la empresa luxemburguesa. Aun así, El Periódico de Aragón recoge que la idea es que A.GAIN se haga con el 60% de las acciones del Real Zaragoza mientras Juan Forcen y Jorge Mas mantendrían un 40%.

Mas, nacido en Miami (Estados Unidos) y de origen cubanoamericano, es un empresario multimillonario que preside el club desde 2022. También es propietario del Inter de Miami junto a su hermano, José Mas, y al exfutbolista David Beckham.

Según explica el club, Mas y Forcen continuarán en la propiedad del club aragonés pero sale el resto del accionariado. El Periódico de Aragón explica que Global Tavira SL era la sociedad mayoritaria de Real Z LLC, la empresa estadounidense que tenía las acciones antes de que pasaran a Luxemburgo, y que a su vez, esta empresa española pertenece a Pablo Jiménez de Parga y Joseph Oughourlian, con el primero como socio mayoritario y el segundo como minoritario. En cualquier caso, esas acciones convertían a Global Tavira en el accionista principal del Real Zaragoza.

Pablo Jiménez de Parga es abogado y forma parte también del consejo de administración del Atlético de Madrid. Oughourlian, por su parte, es un empresario francés, conocido por ser el fundador, CEO y dueño del célebre fondo de inversión Amber Capital. A través del mismo, se ha convertido también en el accionista mayoritario del Grupo Prisa, del cual ejerce como presidente no ejecutivo. También ha sido nombrado, recientemente, presidente de El País. Ahora, con la nueva operación, tanto Jiménez de Parga como Oughourlian salen de la propiedad del club maño.

Los gimnasios del presidente del Estudiantes

La inversión en el Gran Ducado no toca solo a directivos del fútbol. Otro ejemplo es el de Ignacio Triana, presidente del Club Estudiantes de Baloncesto —conocido ahora también como Movistar Estudiantes—. Triana es gerente de la sociedad luxemburguesa Lionrock Fitness (Lux) Sàrl.

La sociedad pertenece al Grupo Forus, que tiene gimnasios y centros deportivos en España, Portugal e Italia. A pesar de ello, no consta en el listado de empresas del grupo publicado propiamente por Forus.

Triana es presidente y fundador del grupo, aunque desde 2024 este pertenece a un único accionista: el banco estadounidense JP Morgan. Aun así, Triana ha seguido al frente del negocio, al igual que sigue como gerente de la compañía en Luxemburgo. Empresa, que, por otra parte, no ha declarado quiénes son sus beneficiarios últimos o titulares reales ante el registro del país centroeuropeo, a pesar de las obligaciones legales para hacerlo.

La sociedad fue constituida en 2022, antes de la compra del grupo por parte de JP Morgan, y se creó como una sociedad holding, con la intención de que sea propietaria de otras empresas del conglomerado. A cierre del ejercicio 2024, último año para el que ha presentado cuentas, la sociedad contaba con unos activos de más de 26 millones de euros, principalmente debido a que es propietaria de Lionrock Fitness SL, otra empresa del grupo. La filial está radicada en España y sí aparece en el listado oficial de empresas del grupo.

Grupo Forus no solo utiliza la sociedad luxemburguesa como propietaria de filiales. De nuevo, se repite la estrategia de constituirse en prestamista para otras compañías del grupo; en este caso radicadas en España. De hecho, Grupo Forus también realiza la operación a la inversa y Lionrock Fitness (Lux) Sàrl ha dado, pero también recibido, préstamos de otras empresas del conglomerado.

infoLibre ha preguntado a Triana si el objetivo de la compañía en Luxemburgo es ser propietaria de filiales del grupo y operar préstamos financieros con otras compañías de Forus para beneficiarse de una política fiscal más ventajosa, pero no ha habido respuesta ni a esa consulta ni al resto que le ha hecho llegar este medio.

Invertir en derechos de imagen de futbolistas

Quien también ha invertido en Luxemburgo es Josep Maria Minguella hijo, conocido también como Junior Minguella. Su padre, con quien comparte nombre, es un célebre agente de jugadores español y exentrenador de fútbol. El hijo también ha ejercido como agente de futbolistas. Este mismo mes de mayo fue imputado por un caso de comisiones ilegales en un fichaje del Barça.

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Minguella hijo es propietario del 30% de la sociedad Tokenchampions SCSp, que se constituyó en Luxemburgo en 2021 e indicaba entre sus objetivos "la adquisición, directa o indirecta, de una cartera de activos compuesta por derechos de propiedad intelectual de futbolistas".

El otro 70% pertenece a Carlos Salas, CEO de la empresa. La compañía se presenta a sí misma como el "primer fondo de inversión creado para la adquisición y gestión de los derechos de imagen de jugadores de fútbol". Así, los inversores que optan por operar a través de la misma adquieren parte de los derechos de imagen de futbolistas en lugar de acciones de empresas, participaciones en fondos u otros valores financieros más habituales.

La inversión en ese tipo de activos, y que la empresa esté radicada en Luxemburgo, muestra cómo el deporte de élite y las figuras de esa esfera están ya totalmente acostumbrados a operar a nivel financiero desde el Gran Ducado. Además, la empresa está constituida como una SCSp (société en commandite speciale), el instrumento estrella de la opacidad financiera luxemburguesa. Estas sociedades no tienen ni siquiera que presentar cuentas anuales; lo que complica sobremanera poder fiscalizar sus actuaciones.