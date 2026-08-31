Vincent Bolloré se ha mantenido fiel a su reputación de no ceder nunca terreno a sus adversarios. El multimillonario reaccionario ha decidido renovar el programa “100% Frontières” para una temporada más. Aunque en los pasillos de CNews circulaban rumores insistentes sobre un cambio de horario a una franja con menos audiencia, el programa se mantiene en el mismo espacio.

Sin embargo, esta tribuna ofrecida en un canal de la TDT a la revista de extrema derecha Frontières, conocida por sus vídeos y titulares de tintes racistas, había dejado atónitos a más de uno, incluso en CNews. El jueves 27 de agosto, ahí estaba el programa de vuelta, con una línea editorial tan radicalmente de derechas como siempre.

Para refrescar la memoria de los espectadores de CNews, el programa comenzó con un resumen de la temporada anterior. Este inicio también sirvió para anunciar en qué consistirá la próxima temporada: noticias sensacionalistas a tope, juicios de intención constantes contra la izquierda, denuncia de la permisividad de la justicia y puesta en escena de un supuesto caos migratorio. “Ya habéis entendido la fórmula de 100% Frontières”, explica Gauthier Le Bret, presentador del programa.

En el menú de esta edición, las obsesiones habituales de la extrema derecha: La Francia Insumisa, caricaturizada y ridiculizada, así como la crisis migratoria en Ceuta, calificada de “invasión” y de “inundación”. Acompañando a Julien Odoul, diputado de Agrupación Nacional (RN) y único invitado político del programa, había un plató compuesto por “periodistas” de Frontières y columnistas del universo Bolloré, todos ellos comprometidos con su causa.

Odio online

La víspera del estreno de la nueva temporada del programa de Frontières, la web Les Jours se adentró en los torrentes de odio que caracterizan el día a día del grupo de Facebook moderado por este medio. En este foro, denominado “Respuesta Fronteras” y con unos seis mil miembros, se invita a los seguidores del periódico a participar en “la respuesta mediática” y a actuar como denunciantes. Entre dos mensajes de agradecimiento del presidente de Frontières, Erik Tegnér, lo que predomina son decenas de publicaciones llenas de odio, racistas, antisemitas y llamamientos a la violencia.

En él se burlan de las personas negras, se las comparan con monos, a veces se denuncia “la judería” o a los “moros”; también se habla de “ratoncillos” (término peyorativo para referirse a los magrebíes, ndt), calificados de “metástasis”. Hay mensajes que también instan al “exterminio” de Argelia “y su pueblo de gentuza odiosa” en una avalancha de odio sin límites, que llega incluso a incitar al asesinato. Sin embargo, el administrador de una página de Facebook es legalmente responsable de moderar los comentarios que se publican en ella.

Si se analizan los antecedentes de Frontières, no es de extrañar que florezcan los comentarios de odio en uno de sus foros

La moderación recae, por tanto, en teoría, en David Alaime, director editorial de Frontières, quien no ha respondido a las preguntas de Les Jours, al igual que el director de la publicación, Jordan Florentin, o Erik Tegnér. A los responsables de la revista les cuesta mucho afirmar que no conocían esta página, ya que, según el recuento de Les Jours, ellos mismos publican contenidos ahí unas diez veces al mes de media.

Al ser contactado por Mediapart, Erik Tegnér denunció “un artículo sin fundamento” que se asemeja a “una operación de propaganda” destinada a hacerle pasar “por lo que no es”, al tiempo que repetía que no lo había leído. “Una publicación destacada en la página recuerda que hay que respetar la ley”, añade, precisando que “cada vez que se ha denunciado un comentario, se ha eliminado”. Y de paso acusa a Les Jours de “omisión del deber de socorro” por no haber denunciado estas publicaciones a Frontières para que fueran eliminadas, en lugar de convertirlas en un artículo.

Un medio con un historial judicial ya bastante cargado

Al examinar el historial de Frontières, no es de extrañar que proliferen en sus foros este tipo de comentarios de odio. El pasado mes de junio, la revista ultra fue condenada por haber puesto en el punto de mira a abogados y abogadas especializados en derecho de extranjería. El tribunal correccional de Bobigny condenó entonces a Erik Tegnér, en su calidad de director de la publicación, a seis meses de prisión condicional y a una multa de 10.000 euros, al considerarlo culpable de doxing. El director de Frontières anunció entonces que recurriría esta condena, la más reciente de una lista que no deja de crecer, para un medio de comunicación que solo lleva tres años en activo.

En octubre de 2025, Erik Tegnér también fue condenado por injurias públicas de carácter racista tras difundir las declaraciones de Marguerite Stern, exmiembro de Femen, quien establecía un vínculo “natural” entre la inmigración africana y de Oriente Medio y los comportamientos violentos. En este caso, el director de Frontières interpuso recurso de apelación. En enero de 2026, el mismo fue condenado y posteriormente absuelto por el Tribunal de Apelación de Lyon por haber permitido la publicación de un artículo que presentaba erróneamente al fundador del colectivo street medics como miembro de los black blocs.

A las 13:00 horas, ‘100 % Frontières’ dio paso a otro programa: ‘Policía, justicia, 24 horas en Francia’, de la productora de Jean-Marc Morandini

Este medio, que dice realizar una labor periodística, es criticado habitualmente por sus métodos y se ve inundado de denuncias, sobre todo por sus artículos considerados racistas. Recientemente, el miembro de La Francia Insumisa Bally Bagayoko anunció que lo demandaría tras aparecer en la portada de la revista al día siguiente de su victoria en las elecciones municipales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). “La victoria de los traficantes”, titulaba la revista.

A la luz de estos hechos, resulta indignante la colaboración editorial entre una cadena que se beneficia de fondos públicos y Frontières. Aunque, por el momento, la autoridad reguladora de los medios de comunicación no ha sancionado a CNews por las declaraciones realizadas durante el programa “100 % Frontières”, la cadena es, con diferencia, la que más infracciones comete en el panorama audiovisual, con nada menos que treinta amonestaciones, repartidas entre sanciones económicas y advertencias, por un importe total de 830.001 euros en multas.

En CNews, la segunda hora del programa “100 % Frontières” se dedicó, este jueves 27 de agosto, en gran medida a la cuestión de la violencia contra menores. El presentador Gauthier Le Bret advirtió, en particular, que la redacción “no va a soltar” el tema de los casos de delitos de pedofilia en los centros extraescolares parisinos, “un escándalo absolutamente gigantesco”, y lamentó que “en este país no se crea a los niños”.

La cadena de Bolloré en Francia acoge un programa de la revista ultra Frontières y abre una crisis en CNews Ver más

Unos minutos más tarde, el caso de un hombre condenado a diecisiete años de prisión por intentar asesinar al hombre al que sospechaba que había agredido a su hijastro en Bélgica fue motivo de virulentas críticas contra el sistema judicial, incapaz de proteger a los niños. A las 13:00 horas, sin embargo, el programa “100% Frontières” dio paso a otro programa, una incorporación veraniega a la parrilla de CNews: “Policía, justicia, 24 horas en Francia”, producido por Jean-Marc Morandini.

El pasado mes de febrero, este presentador fue apartado de la parrilla tras un largo mes de crisis interna provocada por su permanencia en el programa a pesar de su doble condena firme por corrupción de menores —a tres adolescentes a los que había pedido fotos desnudos—, acoso sexual y trabajo no declarado. Desde febrero, también es objeto de nuevo de una denuncia por “intento de corrupción de menores de más de 15 años”. Los hechos se remontan a 2012. Simon, que tenía 17 años en el momento de los hechos, acusa al presentador de haberle enviado mensajes de carácter sexual y de haberle pedido fotos suyas desnudo.

Traducción de Miguel López