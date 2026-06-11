¡Ya está bien de atacar a Frontières! Hacen su trabajo”. Este 3 de junio de 2026, ya ha sido demasiado para Pascal Praud. El presentador está furioso porque una de sus colaboradoras menosprecia el trabajo de este medio conocido por sus vídeos sensacionalistas, su revista trimestral identitaria y sus titulares de tintes racistas. Desde la destitución de Jean-Marc Morandini, el medio se ha convertido en socio oficial de CNews, en el marco de un programa que se emite todos los días entre las 11 y las 13 horas.

La crítica de Pascal Praud va dirigida a Sarah Saldmann, abogada y colaboradora histórica del programa L’heure des pros (La hora de los profesionales), quien, sola frente a todo el plató, rechaza la relación que establece Frontières entre la inmigración y los incidentes ocurridos con ocasión de la final de la Liga de Campeones. Y cuestiona el trabajo de este medio citado como referencia por la cadena.

“Que no repita la propaganda de Frontières no significa que no pueda tener un punto de vista propio”, argumenta la comentarista. “Propaganda de extrema derecha”, insiste al referirse a Frontières, antes de que Pascal Praud la llame severamente al orden. “No queda bien para la cadena en la que trabajas. Lo que dices es muy grave, ya que nos acusas de hacer propaganda de extrema derecha”. Y la figura más destacada de los medios de Bolloré sale en defensa “del trabajo periodístico” y “de campo” de sus colegas.

Desde hace ya varios días, la emisión diaria de 100% Frontières genera tensiones internas. La causa es el tono de este programa presentado por Gauthier Le Bret junto a Erik Tegnér, director de la revista, que afianza aún más a CNews en el bando de la extrema derecha más radical. Un incidente ocurrido con otro colaborador histórico, el jurista Amine Elbahi, se sumó a las tensiones.

En la edición del pasado 20 de mayo, el plató aplaudió los discursos de Éric Zemmour sobre la inmigración, elogió la “remigración” y criticó duramente el principio de la doble nacionalidad. A continuación, Gauthier Le Bret preguntó a sus dos invitados de origen magrebí —la abogada Najwa El Haïté, de origen marroquí, y Amine Elbahi, de origen argelino— si se sentían “100% franceses”. El presentador utilizó la expresión en 24 ocasiones.

Ocho días después, mismo plató, mismo canal, mismo debate rancio. Esta vez, los tertulianos disertan sobre la presencia excesivamente numerosa de musulmanes en Francia. “Tenemos derecho a pensar que el islam es una religión de conquista”, dice Erik Tegnér, antes de poner en duda la sinceridad de Amine Elbahi en su lucha contra el islamismo. El jurista se planta y denuncia el hecho de que se pueda, ”incluso en este plató”, sospechar de los musulmanes “para saber si son realmente 100% franceses”.

“Amine, ¿crees que existe la islamofobia? ¿Estamos cruzando una nueva línea, estás diciendo que estamos en un país que estigmatiza a los musulmanes?», se burla Erik Tegnér. Antes de que Gauthier Le Bret intervenga para reprender a su vez al comentarista. “Ya basta de pequeños ataques insidiosos, nadie ha cuestionado nunca que seas 100% francés, se enfada el presentador. Basta ya. Deja de hacerte la víctima, me estás sacando de quicio”

Denuncia ante la Arcom de un comentarista de CNews

La sonrisa que Amine Elbahi muestra ante la cámara luego desaparece entre bastidores. Según nuestra información, que confirma la del bloguero Clément Garin, Amine Elbahi pidió al director de CNews, Serge Nedjar, no volver a poner un pie en 100% Frontières y que le buscara otro puesto en la cadena. Una petición aceptada por la dirección. “El programa tiene una línea tan radical que han conseguido generar repudio a Amine Elbahi y hacerle pasar por un peligroso islamista”, testifica un habitual de los platós de CNews.

La salida de Amine Elbahi del programa resulta aún más irónica si se tiene en cuenta que, en el momento del lanzamiento de la emisión, era uno de los pocos comentaristas ajenos al círculo de allegados a Frontières que había aceptado participar en él. Amine El Khatmi, Mathias Leboeuf, Arno Klarsfeld o incluso Sarah Saldmann, colaboradores habituales del canal, se niegan a participar en el programa, ni siquiera para aportar una apariencia de contradicción. “Aparte de unos pocos diputados de RN como Julien Odoul, recurren a lo más bajo de la lista, como Gilbert Collard, a falta de algo mejor”, añade un rostro habitual del canal.

A algunos comentaristas incluso se les ha ofrecido una remuneración superior a la habitual. Pero con una condición un tanto peculiar: no interrumpir los intercambios entre los demás tertulianos y presentadores, y tomar la palabra solo cuando se les dé.

Harto de ser “el árabe por la diversidad» del programa, según su entorno, Amine Elbahi, que no ha respondido a nuestras preguntas, acabó tirando la toalla y se fue del programa. Antes de marcharse, este profesor de Derecho presentó una denuncia incendiaria en la Arcom (Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital), según varias fuentes de esta institución.

En la carta, a la que hemos tenido acceso, Amine Elbahi denuncia ante la dirección “del pluralismo” el puesto que ocupa el director de Frontières, Erik Tegnér, cuyas “posiciones claramente identificables” con ”la extrema derecha” suponen “un grave riesgo de desequilibrio en la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión”.

Y cita tres de sus denuncias anteriores ante la Arcom sobre secuencias con Erik Tegnér, acusándolo de incumplir los “principios de respeto a la dignidad de la persona humana, de lucha contra la discriminación y de control de la emisión”. “En mi opinión, [estas secuencias] no constituyen hechos aislados, sino que se inscriben en un entorno editorial caracterizado por una fuerte homogeneidad de los participantes y de las opiniones que representan”, escribe el columnista de CNews, quien denuncia el espacio “casi exclusivo” concedido a “la inmigración”, al “islam”, a “la inseguridad o a los franceses de origen inmigrante”.

En otra denuncia, Amine Elbahi también solicita a la Arcom que contabilice el tiempo de intervención de Erik Tegnér “en su calidad de personalidad política”, a la luz de un artículo de Splann!. El medio de investigación bretón afirma en él que el director de Frontières es miembro del micropartido de Marion Maréchal, Identidad-Libertades. Al ser preguntado, este, que niega categóricamente ser miembro, no ha querido responder a nuestras preguntas.

100% de extrema derecha

Al igual que Amine Elbahi, numerosos periodistas de CNews están indignados por la tribuna diaria que su cadena ofrece a la revista de extrema derecha. “La Arcom nos va a pillar con este programa. Frontières no cuenta con la autorización de la Arcom,” se queja una voz de la antena. “La idea de este programa es atacar a los árabes o a los inmigrantes, hagan lo que hagan.”

La revista, por otra parte, no oculta sus vínculos con toda la flor y nata de la extrema derecha. Sus páginas de publicidad están repletas de encartes pagados por partidos políticos: una carta parlamentaria de Nicolas Bay (Identidad-Libertades) o un cartel de Sarah Knafo (Reconquista) promocionando su grupo en el Parlamento Europeo. El medio, que a menudo parece una agencia de comunicación de la extrema derecha, fue incluso contratado a cambio de una remuneración por el grupo político de Marion Maréchal en el Parlamento Europeo para cubrir sus jornadas de estudio en París, en febrero de 2025.

La forma en que se elabora el programa también suscita dudas a nivel interno. CNews, que en principio cuenta con un equipo de periodistas capaces de salir sobre el terreno y proporcionar imágenes al canal, recurre a los periodistas de la revista para grabar los reportajes y las entrevistas en la calle que alimentarán los debates del programa. “CNews paga a Frontières para que haga nuestro trabajo”, dice indignado un reportero. “También es una forma de financiarlos”.

El control editorial del programa también parece recaer en Frontières, que dicta la escaleta. Además del copresentador Erik Tegnér, el medio cuenta con una nutrida representación en el programa, con uno o dos de sus periodistas en el plató. Como única red de seguridad, el programa es supervisado en la sala de control por un redactor jefe de la cadena que se comunica con Gauthier Le Bret por el pinganillo y se encarga principalmente de moderar los comentarios más escandalosos.

“Todo esto crea tensiones con la redacción de CNews. Si este programa es 100% Frontières, ¿qué le queda a CNews?”, se pregunta una periodista. “Serge Nedjar es consciente de que este programa debilita al canal ante la Arcom y de que no consigue aportar un poco de moderación, pero no ha tenido más remedio que emitirlo, ya que fue Vincent Bolloré quien se lo impuso”, confirman varias fuentes del entorno del multimillonario bretón.

Según nuestra información, varios expedientes están siendo investigados por los servicios de la Arcom. Al ser consultada, la autoridad reguladora no ha querido hacer comentarios.

Chantajes, amenazas, fichajes

La colaboración editorial entre una cadena que se beneficia de fondos públicos y Frontières resulta aún más indignante a la luz del historial del medio de extrema derecha. Erik Tegnér fue condenado en octubre de 2025 por injurias públicas de carácter racista tras difundir las declaraciones de la exmiembro de Femen Marguerite Stern. En enero de 2026 fue condenado por el tribunal correccional de Lyon por difamar al fundador del colectivo street medics, al presentarlo erróneamente como miembro de los black blocs. En ambos casos, ha presentado recurso de apelación.

El medio, que pretende realizar una labor periodística, es criticado habitualmente por sus métodos y se ve desbordado por las denuncias, especialmente por sus escritos considerados racistas. Recientemente, el miembro de La Francia Insumisa (LFI) Bally Bagayoko anunció que lo llevaría a los tribunales tras aparecer en la portada de la revista al día siguiente de su victoria en las elecciones municipales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). “La victoria de los traficantes”, titulaba el medio.

En noviembre de 2025, Erik Tegnér llegó incluso a amenazar públicamente a la diputada de LFI Ersilia Soudais. “Si quiere que empecemos a hablar de sus prácticas sexuales con su expareja, puede ser divertido, somos muchos los que tenemos las actas de las declaraciones y no es nada agradable”, escribió. El director de Frontières se basaba entonces en filtraciones policiales tras una denuncia por acoso moral y violación presentada por la diputada contra su expareja. A raíz de ello, la presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, denunció los hechos ante la fiscalía de París, que, por lo que sabemos, archivó el caso.

Pero quince días después, la revista volvió a causar revuelo al difundir un vídeo del senador comunista Pierre Ouzoulias. En él se ve al diputado, que padece una enfermedad genética, sufriendo vómitos en la tribuna del Senado. Para preservar su dignidad, ningún medio difundió entonces las imágenes en su totalidad, a excepción de este periódico. “EXCLUSIVA DE FRONTIÈRES – El senador comunista de Nanterre, Pierre Ouzoulias, VOMITA en directo”, publicó el medio en la red X, demandado desde entonces por difamación y señalado por “atentado contra la dignidad”. “Se atiborran tanto de vuestro dinero que lo vomitan”, comentaba en X Garen Shnorhokian, editorialista de Frontières y también objeto, en otro asunto, de una denuncia por incitación al odio.

Los periodistas de su redacción siguen comportándose de manera inapropiada. Puede considerar esta carta como una última advertencia Extracto de una carta de la presidenta de la Asamblea Nacional dirigida a Erik Tegnér

En febrero de 2025, Jordan Florentin, hoy ascendido a director de publicación de Frontières e invitado habitual de CNews, también fue objeto de acusaciones tras haber instrumentalizado la muerte de la pequeña Louise, de 11 años. Se había burlado de la hermana de la fallecida, reprochándole ser una “militante de extrema izquierda”, y había afirmado erróneamente que la víctima había sido asesinada por “un hombre de tipo norteafricano”.

También en febrero de 2025, la revista trimestral provocó la indignación del mundo judicial por haberse metido con unos abogados, a los que calificó de ”los culpables de la invasión migratoria”. Tras la publicación, numerosos letrados presentaron una denuncia, acusando a la revista de ser responsable de las amenazas de muerte recibidas a raíz de ello. Se celebró un juicio ante el tribunal de Bobigny y se espera una sentencia el 18 de junio.

En abril de 2025, la revista cargó esta vez con los colaboradores parlamentarios de los diputados de LFI, representantes, según ella, de un “partido del extranjero” —una expresión tomada de la extrema derecha antidreyfusista. En respuesta, 350 asistentes parlamentarios se reunieron en el recinto de la Asamblea antes de que tres redactores de Frontières provocaran un incidente al grabarlos descaradamente.

No pasa un mes sin que Frontières traspase los límites de la indecencia y pisotee toda deontología, pero los empleados de este medio siguen acreditados en la Asamblea. Como única reacción, la presidenta Yaël Braun-Pivet se limitó a enviar una carta dirigida al medio, el pasado mes de diciembre, para denunciar el chantaje ejercido contra Ersilia Soudais.

Therian, medios de comunicación y extrema derecha Ver más

“Les recuerdo que periodistas de su redacción ya se vieron implicados, el pasado 9 de abril, en incidentes ocurridos en la zona abierta a la prensa de la Asamblea Nacional”, señaló. “Sin embargo, los periodistas de su redacción siguen comportándose de manera inapropiada”. Y la presidenta concluyó: “Pueden considerar esta carta como una última advertencia”.

Caja negra

Al ser consultado, el presentador de CNews Gauthier Le Bret no respondió.

Traducción de Miguel López