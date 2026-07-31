¿Será el fin de su poderosa influencia mediática? Xenia Fedorova, exdirectora de la sección francófona de la cadena estatal rusa Russia Today (RT), hoy omnipresente en los medios del grupo Bolloré, ha recibido una orden ministerial de expulsión del territorio francés, según ha revelado Libération, el miércoles 29 de julio. Una fuente cercana al asunto en el Ministerio del Interior ha confirmado esta información a Mediapart.

La orden de expulsión, a la que ha tenido acceso ese diario, destaca que Xenia Fedorova, “al difundir sus narrativas, actúa como altavoz de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas”, con el objetivo “de desestabilizar el orden público” en Francia. Fedorova “contribuye a la difusión de un discurso de desinformación y desestabilización”, cuyo único objetivo es “manipular a la opinión pública” y “socavar la confianza de los ciudadanos europeos, y en particular de los franceses, en sus instituciones”. La Prefectura de Policía de París constata así que “su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado” y que su presencia en territorio francés “constituye, por este motivo, una amenaza especialmente grave y actual para el orden público”.

En Francia, se puede dictar una orden de expulsión contra un extranjero en situaciones particulares consideradas “graves”: alteración o amenaza grave al orden público, atentado contra la seguridad del Estado o contra los intereses fundamentales de la nación. La decisión la toma la prefectura del departamento de residencia o el Ministerio del Interior, y tiene como efecto prohibir el regreso a Francia de la persona en cuestión. Puede tener efecto inmediato o diferido, con arresto domiciliario a la espera de poder ejecutarla.

“¡Por fin!”, exclamó en la red social X el diputado socialista Arthur Delaporte, quien había interpelado al respecto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante el turno de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional el 2 de junio. “Se acabó la impunidad para los agentes del Kremlin que tienen un espacio destacado en CNews”, añadió.

En declaraciones a Mediapart, la eurodiputada macronista Nathalie Loiseau considera que esta decisión es “tardía”, pero “acertada”:

”Xenia Fedorova no es periodista, es una agente activa dedicada a difundir propaganda de guerra. Es lamentable que CNews y los demás medios que la emplean hayan concedido tanto espacio a sus actividades”, afirma la exministra. Y añade: “Esperemos que animen a Xenia Fedorova a respetar la decisión de expulsión que se le ha impuesto, tal y como desean que hagan todos los extranjeros a los que se les pide que abandonen nuestro territorio.”

Por el contrario, Agrupación Nacional (RN), a través del eurodiputado Thierry Mariani, defiende a la empleada de CNews. “Enhorabuena a este Gobierno que, incapaz de expulsar a los delincuentes extranjeros, quizá consiga silenciar una de las pocas voces disidentes de la prensa francesa que comete el error de no repetir el relato oficial autorizado sobre el conflicto en Ucrania”, dijo todo airado el eurodiputado de RN a Libération.

Se anuncia un recurso

“Por supuesto que vamos a presentar un recurso”, ha indicado a Mediapart Emmanuel Piwnica, abogado de Xenia Fedorova. “Me parece difícil creer que un periodista pueda ser expulsado del territorio por haber ejercido sus funciones y su libertad de expresión de una manera que no agrada a las autoridades.” Afirma que Xenia Fedorova “siempre ha dado muestras de rigor y deontología”, y desestima las acusaciones de “propaganda” prorrusa de las que es objeto.

“Hoy se afirma que ella apoyaría esto o que atentaría contra aquello […] Cuando se analiza la realidad, siempre resulta matizado y equilibrado; ella expone diversos puntos de vista. Es excesivo afirmar que se trata de propaganda; no hay ni propaganda ni noticias falsas”, sostiene el abogado, asiduo del Consejo de Estado.

Esta decisión, de graves consecuencias, podría impedir que Xenia Fedorova trabaje en Francia y, por lo tanto, privarla de su amplio espacio en los medios de comunicación de Bolloré. Desde el cierre de RT France tras una decisión de la Unión Europea, la propagandista pro-Putin ha vuelto a aparecer en los medios controlados por el multimillonario de extrema derecha. Ha conseguido un contrato indefinido en CNews y cuenta con una columna semanal en Le JDNews, el suplemento del Journal du dimanche, otra en Europe 1, y tiene su propio programa en Canal+.

Las apariciones mediáticas de Xenia Fedorova suscitaban indignación y polémica. En cada una de sus intervenciones, defendía las decisiones de Vladímir Putin

Gracias a sus contratos, también se codeaba con el poder. Así, participó en un almuerzo en abril de 2026 junto a la ministra Annie Genevard, o en una ceremonia organizada en junio de 2025 por Gabriel Attal, ex primer ministro y secretario general del partido macronista Renaissance, para entregar la Legión de Honor a Gérald-Brice Viret, el director de Canal+.

En un comunicado publicado el miércoles, CNews y Lagardère News manifestaron su “asombro” y expresaron su “apoyo” a Xenia Fedorova. Citando el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos dos grupos audiovisuales consideran que impedir a esta empleada “participar en el debate público” y “expresar puntos de vista sobre la situación francesa e internacional” podría constituir “una vulneración especialmente grave de la libertad de expresión y de la pluralidad de opiniones”.

Desde hace meses, las apariciones mediáticas de Xenia Fedorova provocaban indignación y polémica. En cada una de sus intervenciones, a veces en conexión directa desde Moscú, defendía las decisiones de Vladímir Putin, criticaba duramente las de la Unión Europea o las de Emmanuel Macron y atacaba a Volodímir Zelenski. “Es Occidente el que ha decidido prolongar este conflicto”, afirmaba de nuevo el 10 de mayo tras difundir las mentiras del Kremlin sobre las “deportaciones de niños ucranianos”. Un Occidente que, según ella, libra una “guerra por poderes para debilitar a Rusia”. Ante el protagonismo otorgado a esta portavoz del Kremlin, un comentarista de CNews se fue dando un portazo y otro fue despedido.

Procedimiento de retirada de su permiso de residencia

Xenia Fedorova había conseguido un permiso de residencia de diez años en 2024 y ahora se encuentra en arresto domiciliario en su domicilio parisino y obligada a presentarse todos los días en la comisaría, según nuestra información. El permiso de residencia, de difícil obtención, le fue expedido tras haber disfrutado de varios permisos consecutivos, entre ellos uno plurianual de cuatro años y un permiso de residencia “pasaporte talento” (reservado a determinadas categorías de trabajadores, a menudo muy cualificados).

Como ya informó Le Monde en junio, la facilidad con la que la columnista de CNews había obtenido y conservado su derecho de residencia había provocado la incomodidad del Gobierno; Gérald Darmanin, ministro del Interior en aquel momento, habló de una renovación “automática”, y Laurent Nuñez, entonces prefecto de policía, se refirió a una renovación que “se produjo de pleno derecho”.

Pero su respuesta puede suscitar dudas cuando sabemos hasta qué punto la renovación de un permiso de residencia, o la obtención de una tarjeta de diez años, pueden suponer un largo camino plagado de obstáculos. El 1º junio, Laurent Nuñez aseguró que no había habido ninguna “intervención” en el expediente de Xenia Fedorova. Además, declaró a Le Monde que “en caso de atentado contra los intereses fundamentales de la nación o de alteración del orden público, la concesión de un permiso de residencia, sea cual sea el motivo, no protege en absoluto” de una posible expulsión.

Una expulsión a Rusia, en el contexto de la guerra de invasión rusa en Ucrania, quizá no sea tan fácil de llevar a cabo

Xenia Fedorova también está sujeta a un procedimiento de retirada de su permiso de residencia, tal y como nos confirma una fuente cercana al expediente en el Ministerio del Interior. “En la práctica, la resolución entra en vigor en la fecha de su notificación y le retira de facto su permiso de residencia”, indica.

Durante meses, el Gobierno había dado la impresión de no poder o no querer tomar más medidas contra Xenia Fedorova. En declaraciones a Mediapart, un allegado de Emmanuel Macron justificaba la actitud expectante del Estado por la dificultad de “identificar la injerencia”.

El 22 de julio, también se libró de sanciones europeas que podrían haberla obligado a abandonar el territorio europeo y a que se le congelaran sus activos financieros. Según Le Monde, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que sin embargo había salido al paso para denunciar a una “propagandista declarada”, no había exigido que la Unión Europea la incluyera en la lista de personalidades sancionables. Entonces, ¿cómo se explica esta prisa repentina?

La fuente ya citada explica que toda su trayectoria, especialmente en Rusia y Alemania, así como sus declaraciones y intervenciones en CNews y “la repetición de este discurso procedente íntegramente de las autoridades rusas” son de una naturaleza tal que “perjudican la cohesión de la UE y de Francia” y constituyen una “amenaza especialmente grave y actual” que justifica esta orden.

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No obstante, una expulsión a Rusia, en el contexto de su invasión en Ucrania y de las complicadas relaciones diplomáticas con ese país, quizá no sea tan fácil de llevar a cabo. Según una abogada bien informada, no se ha producido ninguna expulsión a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Si bien a las autoridades francesas les resulta más fácil asumir la expulsión de una ciudadana acusada de propaganda rusa a su país de origen que la de un opositor al régimen, podrían, no obstante, toparse con la falta de cooperación de un Estado sujeto a sanciones europeas.

Para poder expulsar a alguien, admite la fuente ya citada, “es necesario que el tercer país acepte acoger a su ciudadano”, lo cual no es nada seguro en este caso concreto. Se trata, por tanto, más bien de “obligarla a abandonar el territorio francés”.

Traducción de Miguel López