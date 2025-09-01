Un soldado del ejército de ocupación lo llamó y le dijo: "Salgan de aquí, usted y sus hijos. Su tienda está siendo apuntada por el cañón del tanque".

Mi vecino en Khan Younis, Abu Alaa, respondió: "¿Qué diferencia hay en que muramos alcanzados por la bala de un tanque o por el impacto de un misil? La muerte nunca nos abandona, ni siquiera un instante. ¿A dónde puedo ir? Ya no tengo fuerzas para hacer fila y llenar un cubo de agua. Me han desplazado más de veinte veces. Me quedaré en esta tienda hasta nuestra muerte. La muerte es más fácil que esta vida"

¿A qué nivel de desesperación ha llegado la gente?

Más de cinco veces han pedido a mi familia y a mis vecinos de Khan Younis que evacuaran la zona, pero nadie ha aceptado. Todos están desesperados, exhaustos y vacíos por los desplazamientos constantes. Cada vez que tienen que moverse, lo hacen bajo disparos, y la muerte se ha vuelto más fácil que el desplazamiento. Han empezado a preferir la muerte al desplazamiento.

Cada vez que son desplazados, deben encontrar un nuevo lugar, construir una nueva tienda, soportar nuevos sufrimientos, nuevas separaciones y nuevas pérdidas. El desplazamiento no es simplemente mudarse a otro sitio; es una herida en el corazón y en el cuerpo, una pérdida de seguridad y un desgarro del alma.

Los niños ya no conocen el significado de la palabra estabilidad. Cada nuevo día trae consigo el miedo de perder a un ser querido, de ver otra tienda derrumbarse bajo los bombardeos, o una nueva lucha por encontrar agua o comida. Me pregunto si hemos perdido el sentido mismo de la estabilidad.

¿Qué significa la estabilidad? ¿Vivir en el mismo lugar con tu familia? ¿Vivir en una casa permanente? ¿Vivir con seguridad? ¿Vivir sin ser desplazado, lejos de tanques y bombardeos? ¿Encontrar agua para el uso diario? ¿Encontrar los alimentos más básicos? ¿Dormir tranquilo sin despertarse decenas de veces durante la noche, aterrorizado por el avance de los tanques, o morir en una tienda de campaña oscura? ¿O acaso olvidar los rostros de nuestros familiares y amigos que ya no están?

Gaza, ciudad zombi

Con cada desplazamiento, la sensación de impotencia crece. Tenemos la impresión de ser solo números en el mapa de una guerra interminable, donde la paz se ha convertido en un lujo y la vida se resume en dos opciones: vivir y sufrir, o morir y escapar de un mundo injusto.

Entre los actos más repugnantes y brutales de la ocupación: soldados israelíes utilizaron a un palestino anciano, con muletas, como escudo humano. Secuestran civiles y los obligan a caminar delante de las tropas en zonas sospechosas de estar minadas con explosivos. ¿Qué esperaban? Nos tratan como perros policía. ¿Tienen más valor los perros policía que la gente de Gaza?

La ciudad se ha convertido en una ciudad zombi. No hay comida, y a nadie le importa. La gente se desploma en las calles y en los hospitales. Los servicios de urgencia de Gaza reportan a diario cientos de desmayos por inanición. Según el complejo médico de Al-Shifa, estos repetidos desmayos se deben a que las personas, especialmente los niños, sufren de emaciación, agotamiento y hambre, porque sus familias no han podido alimentarlos durante días. Los equipos médicos les proporcionan fórmulas de nutrición de emergencia, pero incluso estas se están agotando.

Siento repulsión hacia quienes, fuera de Gaza, intentan embellecer la imagen del hambre. Que lo entiendan bien: la catástrofe es inmensa. En apenas veinticuatro horas, diez personas murieron de hambre.

En los últimos dos días, tras 143 días de cierre de la frontera, vimos entrar decenas de camiones de harina, pero eso no ha aliviado nada la hambruna. Solo el 1% de la población de Gaza ha recibido algo. Hay una grave escasez de alimentos básicos como harina, arroz y verduras.

Con toda sinceridad, ya no queda comida en Gaza.

Lo poco que queda es escaso e inaccesible. Muchas familias sobreviven únicamente con sopa, y aquellas que consiguieron un saco de harina no tienen nada con qué acompañarlo. Incluso los falafel se han vuelto inasequible: solo uno cuesta ahora un shekel, cuando antes de la guerra se podían comprar ocho o diez por el mismo precio.

Cuando se habla de Gaza, no se puede ignorar la presencia de 60,000 mujeres embarazadas, 67.000 bebés nacidos durante la guerra, 12.000 pacientes con cáncer, 250,000 enfermos crónicos, más de 150.000 heridos de guerra, entre 700 y 1.000 pacientes con insuficiencia renal, 17.000 viudas y 37.000 niños huérfanos. Estos grupos vulnerables enfrentan una muerte segura por inanición.

Gaza está defendiendo a toda la nación árabe, pagando el precio en nombre de todo el mundo árabe, frente a un cáncer expansionista que no muestra piedad

¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Estamos vivos? ¿Somos solo números? ¿Acaso conocen Gaza? Tenemos manos, piernas, cabeza, ojos, mente, oídos, etc. ¡Tenemos un cuerpo como el resto del mundo!

Según el canal israelí Channel 12:

El plan comenzará con la ocupación completa de la ciudad de Gaza , y el ejército pedirá a sus 900.000 habitantes que se marchen.

, y el ejército pedirá a sus 900.000 habitantes que se marchen. Las operaciones en Gaza estarán precedidas de varias semanas de preparativos logísticos para acoger a la población desplazada.

para acoger a la población desplazada. El gabinete de seguridad israelí discutirá la cuestión de la anexión de toda la región a Israel. Hace apenas unos días, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró sentirse "comprometido" con la idea del Gran Israel. En su versión maximalista, este incluye toda Palestina, los Altos del Golán, la península del Sinaí, partes de Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Irak, Kuwait y Arabia Saudí.

Ante la amenaza de anexión de todos estos países, puede afirmarse claramente que Gaza está defendiendo a toda la nación árabe, pagando el precio en nombre de todo el mundo árabe, frente a un cáncer expansionista que no muestra piedad alguna. Netanyahu dice sentir un vínculo emocional con la visión del "Gran Israel".

Trump declara: "La extensión de la entidad es demasiado pequeña en comparación con el mundo árabe, y me esforzaré por agrandarla."

Estados Unidos utiliza algoritmos para identificar a extranjeros que apoyan a Palestina Ver más

El Parlamento israelí (la Knéset) adoptó una resolución para anexionar Cisjordania.

Los árabes no dicen nada. Permanecen en silencio.

Y la pregunta crucial sigue siendo: ¿Quién hizo que la sangre palestina se volviera tan barata, y cuándo, cómo y por qué? ¿Por qué la vida de nuestros hijos se ha vuelto tan barata para nosotros primero, y después para nuestro pueblo, nuestros vecinos y el resto de nuestra nación? ¿Por qué?