Descienden a 105 las carreteras afectadas y mejora la circulación en la A-52 y AP-66

El temporal de nieve y hielo afecta a un total de 105 carreteras en toda la red nacional, la A-52 en Ourense y la AP-66 entre Asturias y León pasan de nivel amarillo a verde, según la información facilitada a las cinco de la madrugada de este domingo por la Dirección General de Tráfico (DGT), según informa EFE.

Dentro de la red principal, destaca el cambio favorable de la autovía A-52 en Ourense entre los kilómetros 112 al 126 y la autopista AP-66 entre Asturias y León del kilómetro 66 al 141, que pasan del nivel amarillo al verde, son transitables con precaución pero continúa la prohibición de adelantar para vehículos pesados (nivel verde).

Además, se mantiene la advertencia de precaución (nivel verde) en la N-6 a su paso por Madrid y Segovia, del kilómetro 49 al 59.

En cuanto a la red nacional, es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en la N-330 y sus variantes N-330a y N-330b en el Pirineo aragonés, concretamente entre los puntos kilométricos 664 y 675.

Por su parte, la N-260a en Huesca se encuentra afectada por nivel amarillo entre los kilómetros 464 y 505. Asimismo, rige el nivel verde por precaución en la N-630 en Asturias y León (km 68 al 100), la N-525 en Ourense (km 115 al 135), la N-141c en Barcelona (km 17 al 44) y en los puertos leoneses de San Glorio (N-621) y Pontón (N-625).

En cuanto a la red secundaria, la situación es especialmente compleja en la A-395 en Granada, que está cerrada (nivel negro) entre los kilómetros 32 y 39 y es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) entre los kilómetros 28 y 32.

Castilla y León es la región con más interrupciones totales, con cierres en Salamanca (DSA-191 en Candelario y SA-203 en la Peña de Francia) y Zamora (ZA-103 hacia la Laguna de Peces). En nivel rojo se encuentran numerosas vías leonesas como la LE-331, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-321 y LE-333, además de la BU-571 y BU-820 en Burgos y la AV-901 y AV-932 en Ávila. La región suma vías en nivel amarillo como la SG-615 de Segovia, la SO-830 en Soria y la N-110 en Ávila.

En Extremadura, la provincia de Cáceres mantiene cuatro carreteras intransitables: la CC-224, CC-241, CC-242 y la CC-437 en el acceso al Pico Villuercas. Navarra presenta tres cierres totales en las vías NA-137, NA-2011 y NA-2012. Por su parte, Andalucía registra nivel negro en la AL-5405 (Almería) y la A-4025 (Granada). En esta comunidad, el nivel rojo afecta también a las almerienses AL-3102, AL-4404, AL-5406 y AL-5407, y a la granadina A-4030, mientras que el nivel verde se aplica en la A-337 y la A-317.

En el Principado de Asturias, permanecen cortadas la AS-348, AS-364 y LN-8. El uso de cadenas es obligatorio en diversos puertos, entre ellos San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Acebo (AS-12), Rañadoiro y Trabáu (AS-15), Leitariegos (AS-213), Somiedo (AS-227) y Ventana (AS-228).

Cataluña suma tres cierres en Barcelona (B-221, BV-4031 y BV-4241). En Lleida, la C-28 presenta tramos en rojo, mientras que el nivel verde predomina en la C-38, C-12, C-147, L-504 y L-510.

En Aragón, la TE-68 en Teruel sigue cerrada. El nivel rojo afecta a múltiples vías oscenses como la A-136, A-138 y A-139, y a las turolenses A-1704, A-226, A-2520, A-2705, A-2709, TE-V-9023 y TE-V-9032. El nivel amarillo condiciona en Huesca la A-1602, A-2605, A-2606 y A-2617, y en Teruel la A-1509, A-1511, A-2403, A-2515 y A-2705.

Finalmente, el temporal deja cortes en las albaceteñas AB-515 y AB-516 (Castilla-La Mancha) y en la CV-391 (Valencia). En Galicia, la OU-122 permanece cerrada en Ourense, mientras que en Madrid el nivel amarillo afecta a la M-604 y el verde a la M-601 y M-611.

La DGT recomienda informarse del estado de las carreteras antes de circular y no olvidar ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

Emergencias enviará un ES-Alert para el litoral asturiano por fenómenos costeros

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) tiene previsto enviar este sábado un mensaje ES-Alert para los veinte municipios costeros de Asturias ante el aviso rojo por fenómenos costeros emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para hoy entre las 12.00 y las 22.00 horas.

Según ha informado el SEPA, el mensaje que se recibirá en los teléfonos móviles es el siguiente: "Alerta de Protección Civil. Aviso ROJO por fenómenos costeros en todo el litoral asturiano de 12.00 a 22 h de hoy. Se espera gran oleaje, ALÉJESE de lugares próximos a la costa y respete la señalización de seguridad. En caso de emergencia llame al 1-1-2"

Para hacer un seguimiento de la evolución del episodio, se ha activado además el Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias en alerta de nivel 1, una fase de vigilancia previa a la emergencia, que se pone en marcha cuando existen informaciones que, por su evolución desfavorable, pudiesen generar emergencias donde tuviesen que aplicarse medidas de protección civil.

El nivel 1 implica el seguimiento y análisis de las previsiones existentes y su evolución, y puede desembocar en fase de emergencia o bien no evolucionar y producir la vuelta a la normalidad.

Según AEMET, entre las 12:00 y las 22:00 horas de hoy se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Además, mantiene el aviso a nivel naranja entre las 00.00 y las 07.00 horas de mañana, lunes.

Ante esta situación, el SEPA ha pedido a la población que extreme las precauciones y que no se acerque a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas, donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas; y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar.

Además, advierte de la necesidad de no arriesgarse a sacar fotografías o videos cerca de donde rompen las olas y pide que, si se ve a otras personas en riesgo, se les advierta del peligro.

La línea marítima Ceuta-Algeciras recupera la normalidad al amainar el temporal

Los servicios de las compañías navieras que operan en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) han recuperado este domingo la normalidad entre las dos orillas tras las cancelaciones y suspensiones registradas desde la tarde del viernes y durante casi todo el sábado.

El viento, que el viernes y el sábado superó rachas de 70 kilómetros por hora, sigue soplando este domingo de poniente, aunque su fuerza ha descendido hasta los 50 kilómetros por hora, si bien se prevé un nuevo empeoramiento para el martes y el miércoles de la próxima semana.

Según han informado a EFE fuentes portuarias, la compañía naviera Balearia sigue operando con los buques convencionales 'Passió per Formentera' y 'Ciudad de Mahón', que se alternan en las salidas.

Por su parte, la naviera DFDS retomó en la tarde de ayer los servicios con su buque de alta velocidad 'Ceuta Jet' y esta mañana ha vuelto a operar entre las dos orillas.

La tercera naviera en la zona, Armas Trasmediterránea, también efectúa los servicios con un buque rápido 'Villa de Agaete', con cuatro salidas desde cada puerto.

Los efectos de la borrasca Ingrid mantuvieron amarrado a puerto al buque de alta velocidad 'Jaume III' de la naviera Balearia, el cual ha vuelto a navegar esta mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo por fuerte viento, lluvia y fenómenos costeros a las 18.00 horas de este viernes, situación que se prolongó hasta las 23.00 horas del sábado.

En este periodo se han alcanzado en el mar vientos de componente oeste de poniente de más de 70 kilómetros por hora.