La OMS advierte que las olas de calor causan 540.000 muertes al año en el mundo

Más de 540.000 personas mueren cada año debido a las olas de calor, que además afectan a las operaciones de uno de cada 12 hospitales en el mundo, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa EFE.

El estudio publicado conjuntamente con el Gobierno de Brasil, anfitrión de la actual Cumbre del Clima COP30 en Belém, recuerda además que hasta 3.500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático.

El riesgo de daños de los hospitales por eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios, olas de calor y otros desastres es en la actualidad un 41% superior a hace 35 años, agrega el estudio.

Sin una rápida descarbonización, el número de instalaciones sanitarias en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo, añade el documento.

También admite que el sector de la salud causa un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que debe también iniciar una transición acelerada a sistemas más sostenibles.

La OMS subraya que destinar al sector sanitario un 7% de los fondos para la adaptación climática bastaría para proteger a miles de millones de personas al mantener los servicios de salud climáticos durante eventos extremos.

El informe se publica un día después de que se presentara en la COP30 el llamado 'Plan de Acción de Belém para la Salud', primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria.

Los desastres climáticos en España

Los efectos de la crisis medioambiental serán especialmente notorios en la península ibérica. Este octubre, el Gobierno de España concluía en su informe Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España, que el país podría sufrir hasta 141 amenazas por la crisis climática.

Además del incremento de la mortalidad o la caída del turismo, el informe pone el foco en riesgos que afectarían a la vida urbana y que podrían conllevar la pérdida al acceso de agua, comida, luz y telecomunicaciones.

El Gobierno confirma que España sufre el escenario "más extremo" de cambio climático de los que había calculado

Uno de estos riesgos son las sequías extremas prolongadas en el tiempo. A final del siglo XXI, se estima que la precipitación media en España disminuya entre un 4% y 16% con respecto al periodo entre 1961 y 1990. De hecho, la escasez de lluvia ya es un problema frecuente en algunos municipios de Andalucía.

Por otra parte, las elevadas temperaturas son una amenaza para las energías y conexiones, ya que los transformadores y los cables son vulnerables al calor. Las olas de calor también perjudican a los paneles solares y las nucleares, que reducen su eficiencia en estos periodos.

Además de mayor letalidad, los altos termómetros influyen en el estrés y los trastornos psicológicos. El informe citado expone que habrá mayores incidencias sanitarias por problemas hepáticos, de circulación o respiratorios.