El primer informe de riesgos climáticos alerta sobre amenazas al suministro de agua, energía y alimentos

El Gobierno publica este martes el primer informe de desastres climáticos en España, y la conclusión es que la península ibérica se ubica en uno de los puntos del planeta que más va a sufrir las consecuencias de la crisis climática. En total se han identificado hasta 141 amenazas ligadas al calentamiento global, como el aumento de la mortalidad, la pérdida de bosques o la caída del turismo. Pero, sobre todos ellos, destacan por su gravedad los riesgos sobre la vida urbana y la posibilidad de perder el acceso al agua, la luz, los alimentos y las telecomunicaciones.

Estos servicios básicos para la vida están acorralados por todos los frentes: de las temperaturas récord del verano a las lluvias torrenciales del otoño, pasando por el viento, la sequía o la subida del nivel del mar. En concreto, el "riesgo de destrucción o degradación de la vida y la subsistencia", que es uno de los parámetros estudiados, está sometido a 29 impactos de los más de 140 observados. Mientras que el "riesgo sobre la seguridad por interrupciones graves en el suministro de agua, energía o alimentos" está sometido a 20 amenazas.

El informe Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España, al que ha tenido acceso infoLibre, se publicará durante la convención dedicada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática de Ponferrada, en la que participan científicos, políticos, empresarias y representantes civiles. El objetivo de esas jornadas es pulir un gran acuerdo social y político que se espera aprobar en 2026 con medidas para mejorar la respuesta a los desastres naturales.

Altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica ya adelantaron la semana pasada que este análisis iba a demostrar que los desastres climáticos en España están ya en el peor escenario de los que habían anticipado los técnicos. "Hemos trabajado en los últimos años en horquillas sobre el impacto del cambio climático en España, y se están materializando ya los escenarios más extremos que habíamos previsto", dijo un portavoz.

La sequía y las inundaciones, la principal amenaza

El problema del acceso al agua es una constante en algunos municipios del sur desde hace décadas, pero la situación va a ir a peor. "Las sequías extremas prolongadas destacan como uno de los principales riesgos" que se avecinan para el país, destaca el informe. Aunque no está claro si en general lloverá menos en la península por el aumento de las temperaturas, sí está claro que esa agua caerá en forma de chaparrones seguidos de largas sequías.

En concreto, se espera que a final de siglo la precipitación media en España sea entre un 4% y un 16% inferior al periodo de referencia (1961-1990), con un incremento sustancial de los sistemas aislados que provocan las lluvias torrenciales. Estos aguaceros serán más intensos en otoño y en la costa mediterránea, como ya se observa estos días, lo que supone una amenaza vital para todos los pueblos ribereños.

Esa escasez de agua, sumada a las inundaciones y avenidas, dificultarán también la agricultura de regadío y la ganadería, pudiendo generar graves problemas de acceso a alimentos. El corte de carreteras o los problemas en aeropuertos y vías de tren también tensará la logística de los productos básicos, y afectará al transporte de mercancías, a la industria o al turismo.

Las altas temperaturas serán las grandes amenazas para el acceso a la energía y las telecomunicaciones. Hasta ahora, la temperatura media de España ha subido 1,69 °C entre 1961 y 2024, y se espera que los termómetros sigan subiendo rápidamente porque las emisiones no tocan techo. Los cables y los transformadores son muy vulnerables al calor, con una alta probabilidad de avería, mientras que las centrales de ciclo combinado, las nucleares y los paneles solares son mucho menos eficientes durante las olas de calor.

La mayor amenaza energética es probablemente la sequía en ríos y embalses, que impide generar agua en centrales hidroeléctricas y obliga a apagar los reactores nucleares porque el agua no está lo suficientemente fría para refrigerar las instalaciones.

La salud de los españoles también está gravemente amenazada por el cambio climático, "especialmente durante eventos extremos como olas de calor e inundaciones". El Instituto de Salud Carlos III estima que este verano se han registrado 3.831 muertes atribuibles a altas temperaturas, y la tendencia muestra que esta cifra ha crecido rápidamente en solo cinco años.

Pero el calor no solo matará, también aumentará el estrés y los trastornos psicológicos y disparará la asistencia al sistema sanitario por problemas hepáticos, de circulación o respiratorios, especialmente entre los mayores de 65 años, justo cuando la generación del baby boom alcanza la jubilación.

El informe del Gobierno ha sido elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático, aunque también han participado técnicos externos de la Universidad de Cantabria, Tecnalia y del Basque Centre for Climate Change. En total han intervenido más de 50 personas y se ha realizado entre 2023 y 2025.